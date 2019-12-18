Потерю лишнего веса назвали способом избежать рак

Специалисты Американского онкологического общества заявили, что риск заболевания раком молочной железы снижается при потере лишнего веса.

Ученые проанализировали данные о 180 тысячах женщин в возрасте 50 лет и старше, говорится в сообщении EurekAlert! Их вес оценивался три раза в течение десяти лет.

Результаты показали, что у женщин, которые потеряли вес, риск развития рака был ниже. Так, женщины, которые потеряли 2-4,5 кг, заболевали раком на 13% реже.

В то же время снижение веса на 4,5 – 9 кг способствовало уменьшению риска на 16%, а потеря более 9 кг — на 26%. При этом у тех, кто похудел, но затем вернул вес, риск появления опухолей также немного снижался.

В Ставропольском крае ранее разработали уникальный препарат для лечения сразу трех видов раковых заболеваний. Речь идет о лечении глиобластомы, меланомы и карциномы легкого.

Также в декабре сообщалось, что онкология имeeт наследственный характер. Начaть проверяться нужнo за 10 лет дo наступления возрастa, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.