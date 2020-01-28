Врач рассказала о симптомах рака груди у мужчин

Рак грудной железы встречается у мужчин реже, чем у женщин. Тем не менее мужчинам также необходимо регулярно проводить самодиагностику и при наличии подозрений обращаться к врачу. Симптомы рака перечислила завотделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы филиала № 1 в Маммологическом центре (Клинике женского здоровья) Нэлли Федянина.

«Клинические проявления рака грудной железы у мужчин не отличаются от симптомов злокачественных новообразований молочной железы у женщин (плотное узловое образование, втяжения соска, утолщения кожи, кровянистые выделения из соска и другое)», — рассказала она агентству городских новостей «Москва» 28 января.

В группе риска находятся мужчины старше 65 лет, носители мутаций в генах BRCA 1, 2, перенесшие лучевую терапию на области передней грудной стенки и чьи родственники имели онкологические заболевания.

В случае попадания в группу риска Федянина рекомендует ежегодно проходить клинический осмотр и маммографию.

Для профилактики заболевания специалист советует регулярно делать физические упражнения, корректировать массу тела, отказаться от употребления алкоголя, а также заняться лечением заболеваний внутренних органов в случае необходимости.

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