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Врач рассказала о симптомах рака груди у мужчин

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Фото: Depositphotos
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Рак грудной железы встречается у мужчин реже, чем у женщин. Тем не менее мужчинам также необходимо регулярно проводить самодиагностику и при наличии подозрений обращаться к врачу. Симптомы рака перечислила завотделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы филиала № 1 в Маммологическом центре (Клинике женского здоровья) Нэлли Федянина.

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«Клинические проявления рака грудной железы у мужчин не отличаются от симптомов злокачественных новообразований молочной железы у женщин (плотное узловое образование, втяжения соска, утолщения кожи, кровянистые выделения из соска и другое)», — рассказала она агентству городских новостей «Москва» 28 января.

В группе риска находятся мужчины старше 65 лет, носители мутаций в генах BRCA 1, 2, перенесшие лучевую терапию на области передней грудной стенки и чьи родственники имели онкологические заболевания.

В случае попадания в группу риска Федянина рекомендует ежегодно проходить клинический осмотр и маммографию.

Для профилактики заболевания специалист советует регулярно делать физические упражнения, корректировать массу тела, отказаться от употребления алкоголя, а также заняться лечением заболеваний внутренних органов в случае необходимости.

Ранее в январе немецкие ученые назвали факторы, провоцирующие развитие онкологии. Так, заболевание может возникнуть из-за частого сидения возле иллюминатора в самолете, езды в автомобиле с открытым окном, чернил на кассовых чеках и косметики с минеральными маслами.

Ученые Университета Лувена в Бельгии нашли молекулу, отключив которую можно предотвратить формирование метастазов.

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