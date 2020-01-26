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Ученые допустили возможность заражения раком

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Фото: focus.de
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Диабет, ожирение и онкологические заболевания могут передавать от человека к человеку, несмотря на то, что считаются неифекционными, заявили ученые из Канадского института перспективных исследований, пишет 25 января Focus.de.

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Развитие рака в настоящее время специалисты связывают с генетической предрасположенностью, факторами окружающей среды и образом жизни. Однако, по словам одного из авторов исследования, профессора Бретта Финли, онкология и другие заболевания могут передаваться через микробиом.

Микробиомом называют все микроорганизмы, существующие в организме, в том числе на коже. В их число входят полезные бактерии, а также грибки и вирусы.

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.

Кроме того, лабораторные эксперименты показали, что перенесение такого измененного микробиома в здоровый орган приводит к заражению.

В-третьих, специалисты доказали, что микробиом может передаваться от человека к человеку через тесные контакты.

Например, выяснилось, что кишечные микробы супругов были очень схожи, но при этом сильно отличались от дальних родственников.

«Если вы суммируете эти факты, это говорит о том, что многие заболевания, которые традиционно не классифицируются как инфекционные, всё же могут быть заразными», — указал Бретт Финл.

23 января российский диетолог Михаил Гинзбург рассказал о вероятности заразиться ожирением через подражательное поведение. По его словам, живущие вместе люди не редко копируют привычки друг друга.

Ранее немецкие ученые рассказали, какие безобидные привычки и неочевидные факторы могут спровоцировать развитие рака. О риске заболеть предупредили любителей сидеть возле иллюминатора в самолете.

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