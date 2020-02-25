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Ученые назвали самую устойчивую к раку группу крови

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Фото: Depositphotos
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Люди со второй группой крови меньше других подвержены риску онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из шведского Каролинского института.

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Ученые проанализировали медицинские данные нескольких тысяч пациентов, которые были собраны в течение 25 лет, сообщает РЕН ТВ.

Выяснилось, что чаще всего рак развивается у людей с первой группой крови. Им необходима более тщательная диагностика и регулярные обследования.

Эксперты также отметили, что главным фактором возникновения онкологических заболеваний остается злоупотребление алкоголем и табаком.

4 февраля Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» был создан федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», по плану которого к 2024 году будет организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащено как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах, а также появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью самых современных методов.

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