Онкотермометр: ученые на 20% повысили точность диагностики рака груди

Российское устройство сможет определять температуру внутренних органов и тканей по исходящему от них микроволновому излучению с погрешностью до 0,5 °C. Это позволит на 20% увеличить точность диагностики при онкологических заболеваниях , в том числе при раке молочной железы, а также значительно снизить смертность при инсультах и травмах головы — она связана с температурой головного мозга пациента. Прибор уже работает в некоторых клиниках, но его более широкому внедрению может помешать недостаточная экспериментальная база, которая пока не позволяет сделать окончательных выводов о точности измерений, считают в Российском онкологическом центре им. Н.Н. Блохина.

Выходи из комнаты

Локальное повышение температуры органов и тканей может сигнализировать об опасных онкологических заболеваниях. Однако до сих пор ученые могли лишь косвенно судить об изменениях в организме, делая выводы исходя из температуры кожи, которую измеряли с помощью датчиков инфракрасного излучения. Получить более точную информацию поможет новый российский прибор — он способен фиксировать микроволновое излучение тканей тела, находящихся на глубине до 7 см.

— Возможность таких исследований была доказана еще в 1975 году. Однако они могли производиться только в специальных «металлических» комнатах, которые экранировали (защищали. — «Известия») приборы от стороннего электромагнитного излучения, заглушающего относительно слабый сигнал тела, — рассказал главный конструктор компании «РТМ Диагностика» (резидент фонда «Сколково») Сергей Веснин. — Нам же удалось экранировать сам диагностический аппарат, что позволило использовать его вне специализированных лабораторий.

р1 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

По словам разработчиков, такого результата им удалось добиться за счет двойного корпуса принимающей антенны прибора. Его конструкция была рассчитана исходя из частотных характеристик принимаемого сигнала. В результате постороннее излучение наводится лишь на внешнюю оболочку и не способно попасть на внутреннюю (рабочую часть), по которой идет сигнал о температуре тканей.

— В первую очередь мы использовали прибор для диагностики рака молочной железы. Дело в том, что температура злокачественной опухоли заметно отличается от показателей, характерных для тканей здорового организма, даже на ранней стадии заболевания, — пояснил Сергей Веснин. — В результате точность диагностики удалось увеличить до 90%, что на 20% больше, чем у используемых сейчас рентгеновских аппаратов.

Сегодня стационарный вариант прибора для определения рака груди уже прошел необходимую сертификацию и используется в некоторых российских и зарубежных клиниках. Его стоимость составляет около 500 тыс. рублей, тогда как цена рентгеновского маммографа доходит до нескольких миллионов рублей, отмечают создатели устройства.

Горячие головы

Разработчики не планируют останавливаться на достигнутом и собираются проверить возможности устройства, диагностируя другие виды рака. В частности, применяемость прибора можно расширить, если с его помощью проводить длительную диагностику организма в условиях повышенной физической нагрузки (например, при быстрой ходьбе) или после введения в него глюкозы, которой питаются раковые клетки. По словам ученых, подобные обстоятельства провоцируют опухоль к термической реакции, отличающейся от поведения здоровых тканей.

В Российском онкологическом центре им. Н.Н. Блохина оценили возможность результативного применения прибора.

р2 Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Новое устройство действительно используется онкологами нескольких клиник. Но, насколько я знаю, пока это происходит лишь совместно с другими диагностическими процедурами — такими как маммография и УЗИ, — пояснил «Известиям» заместитель директора по развитию онкологической помощи в регионах НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Александр Петровский. — Его более широкому внедрению может помешать недостаточная экспериментальная база, которая пока не позволяет сделать окончательных выводов о точности измерений.

Помимо выявления рака, новое устройство можно использовать для диагностики мозга, которая необходима при его повреждениях в результате травм или инсульта. Сейчас над развитием этого направления работают специалисты Российского университета дружбы народов (РУДН), которые заявили о высокой точности метода, подтвержденной экспериментально.

— Вероятность летального исхода при повреждении мозга вдвое увеличивается, если его температура превышает 38 °C. Предложенный учеными метод — единственный неинвазивный способ ее измерения, — подчеркнул профессор кафедры Общей патологии и патологической физиологии Медицинского института РУДН Олег Шевелев. — Однако общая температура тела нередко оказывается в пределах нормы, поэтому врачи не могут полностью полагаться на данный показатель в клинической практике, чтобы принять решение о необходимости охлаждения головы.

По словам ученого, в РУДН уже провели несколько сотен тестов, при которых температура тканей мозга пациентов одновременно регистрировалась с помощью вживленных в него электродов и метода микроволновой термометрии.

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— Максимальная разница между показаниями при этом составляла лишь 0,5 °C, что говорит о высокой точности нового диагностического прибора и его пригодности для оценки температуры самых различных тканей и органов человека, — заявил эксперт.

Возможен и компактный вариант устройства (размером со спичечный коробок) с гибкими приемными антеннами, которые можно будет вшить в повседневную одежду. В таком случае он станет компонентом системы постоянного мониторинга состояния организма. Предполагается, что информация от такого прибора будет обрабатываться с помощью системы искусственного интеллекта, которая сейчас разрабатывается.