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Мишустин выделил более 1 млрд рублей на выплаты медикам за выявление рака

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,2 млрд рублей для стимулирующих денежных выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

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«Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования», — сказано в документе, опубликованном на сайте правительства в субботу, 7 марта.

В частности, 68,6 млн рублей направлено Москве, 38,3 млн получит Московская область, 37,2 — Краснодарский край.

Более 30 млн получат Санкт-Петербург и Красноярский край.

В конце февраля стало известно, что на борьбу с онкологическими заболеваниями в Республике Коми направят 1,5 млрд рублей.

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