Мишустин выделил более 1 млрд рублей на выплаты медикам за выявление рака
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,2 млрд рублей для стимулирующих денежных выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
«Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования», — сказано в документе, опубликованном на сайте правительства в субботу, 7 марта.
В частности, 68,6 млн рублей направлено Москве, 38,3 млн получит Московская область, 37,2 — Краснодарский край.
Более 30 млн получат Санкт-Петербург и Красноярский край.
В конце февраля стало известно, что на борьбу с онкологическими заболеваниями в Республике Коми направят 1,5 млрд рублей.