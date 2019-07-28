Эксперт рассказал о числе больных хроническими гепатитами

Более 3,5 млн жителей России больны хроническим гепатитом С. Такие данные привел глава Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов.

Эксперт уточнил, что многие инфицированные люди не знают о болезни. У хронического гепатита часто нет специфических симптомов, и вирус обнаруживается случайно при сдаче анализов (например, перед госпитализацией), передает ТАСС.

Больше всего больных в возрастной группе 35–50 лет.

«Об этом важно помнить, потому что с возрастом болезнь прогрессирует быстрее и приводит к формированию цирроза или рака печени», — подчеркнул эксперт.

Болезни, связанные с хроническими гепатитами В и С, в частности рак и цирроз печени, уносят более 30 тыс. жизней в год.

Гепатиты В и С передаются при контактах с кровью. Ими можно также заразиться при нанесении татуировок, маникюре и медицинских манипуляциях, включая стоматологию. Случаи заражения при переливании крови сейчас крайне редки, подчеркнул Чуланов. Кроме того, инфицирование может происходить половым путем (гепатит В передается таким образом проще, гепатит С — с вероятностью ниже 5%) или перинатально.

Гепатит С, благодаря современным препаратам, можно вылечить с эффективностью выше 95%. Гепатит В нельзя полностью вылечить, но реально подавить активность вируса. Однако лечение хронических вариантов этих заболеваний пока не очень доступно и требует совершенствования, подчеркнул эксперт.

В декабре 2018 года 26 детей заразились гепатитом С при лечении в детской клинической больнице Благовещенска.