Поймать «ласкового убийцу»: Нобеля вручили за открытие вируса гепатита С

Нобелевская премия в номинации «Физиология и медицина» присуждена трем ученым, которым удалось открыть вирус гепатита С — американцам Харви Дж. Альтеру и Чарльзу М. Райсу, а также англичанину Майклу Хоутону. По данным ВОЗ, сегодня в мире зарегистрировано более 71 млн носителей гепатита С, в России им болеют около 8 млн человек. После открытия вируса появилась диагностика болезни, а пять лет назад удалось создать эффективные лекарства, которые излечивают её у 98% инфицированных. Отечественные инновационные препараты от гепатита С должны появиться уже через два года.

Не А и не В

Нобелевская премия по физиологии и медицине в этом году была вручена за открытие вируса гепатита С. Нобелевский комитет посчитал необходимым отметить факт научного фундаментального достижения, который помог спасти миллионы жизней.

Вирус пытались найти десятилетиями, понимая, что есть некий патоген, который незаметно приводит печень к циррозу, однако «поймать» его никак не удавалось. Этого тайного убийцу назвали «ласковым», ведь он никак не проявлял себя в течение 20 лет, а потом мгновенно приводил к смерти.



Ученый из Нью-Йорка Харви Дж. Альтер, которому 5 октября присудили Нобелевскую премию, назвал его не «А» и не «В» (не вирус гепатита А и В, то есть какой-то другой. — «Известия»). Сейчас Альтеру уже 85, но он до сих пор сохраняет живость ума и юмор, говоря, что эти исследования заставили его «полюбить печень». В одним из своих рассказов в журнале «Гепатология» Харви приводит стихотворение собственного сочинения, которое, по его словам, и двинуло вперед всю область. В то время ученый работал в американском минздраве — это было в 1988 году, а в 1989 открыли новый вирус.

Вот текст стихотворения в буквальном переводе:



О, великая печень, на небе,

Покажи нам, где и расскажи, почему

Присылай нам мысли, которые нас вдохновят

Давай посмотрим на этот неуловимый вирус

Если мы не опубликуем в ближайшее время,

Нас уволят!

Вторым получателем Нобелевки по физиологии и медицине стал Майкл Хоутон — англичанин по происхождению, долгое время проработавший в США, а сейчас осевший в Канаде. Сегодня он трудится над вакциной от гепатита С, которая все еще не создана. А премию ему дали за то, что он определил генетическую последовательность вируса.

Что касается Чарльза Райса, то он закончил историю с открытием загадочного патогена. С помощью генной инженерии Райс создал РНК-вариант вируса гепатита С и придумал хитроумный способ представить миру железные доказательства его патогенности.



В своих интервью он не раз говорил, что история открытия вируса гепатита С прежде всего была связана с настойчивостью: «Главными элементами этой истории были кровь, пот и слезы. Мы должны были продолжать верить, что успех возможен, и продолжать пробовать разные подходы, даже когда сталкивались с неудачами».



По оценкам Райса, ежегодно от заболеваний печени, связанных с вирусом гепатита С, в мире умирало до 700 000 человек. До определения патогена и разработки средств диагностики пациентов лечили интерфероном, которое часто оказывалось неудачным и вызывало серьезные побочные эффекты.

Больше не смертелен

О важнейшем значении этого открытия говорят и российские эксперты.

Скорее всего, на решение нобелевского комитета повлияла пандемия коронавируса, уверен специалист по вирусным гепатитам, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, грантополучатель РНФ Александр Иванов. Впрочем, по его словам, это ничуть не умаляет значимости открытия.

— Благодаря ему гепатит С больше не является смертельной болезнью и эффективно вылечивается в подавляющем большинстве случаев, — сказал ученый.

Открытие патогена позволило создать средства диагностики, а также эффективную терапию, которая помогает 98% заболевших. Это крайне важно, так как проблема распространения инфекции стоит остро во всех странах.

Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов сообщил «Известиям», что в России вирусом гепатита С заражено порядка около 8 млн человек — это намного больше, чем количество ВИЧ-инфицированных.

— Лечение вызванного вирусом гепатита С заболевания было разработано буквально пять-семь лет назад, и оно оказалось очень эффективным. Конечно, если пациенты — не внутривенные наркоманы, которые, продолжая употреблять наркотики, заражаются повторно , — рассказал Сергей Нетесов. — К сожалению, у нас эта терапия не входит в ОМС, и квот на бесплатное лечение выдается крайне мало.

На доступность препаратов от гепатита могло повлиять и то, что долгие годы за право использовать расшифрованный геном вируса ученым приходилось платить.

— Открытие гепатита С создало прецедент в юриспруденции: оно породило ряд вопросов, связанных с тем, можно ли патентовать геном живого организма, — рассказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев.

Дело в том, что патент на геном вируса был получен коммерческой фирмой и впоследствии он принес ей миллиарды долларов: все, кто диагностировал вирус, выплачивали деньги компании.

Отечественный препарат

Сейчас для борьбы с инфекцией прибегают к двум основным схемам терапии: интерфероновым и безынтерфероновым. Для улучшения работы печени и защиты железистой ткани (паренхимы) от разрушения дополнительно назначают симптоматические лекарства — растительные гепатопротекторы, эссенциальные фосфолипиды, антиоксиданты. Еще пять лет назад это была одна из самых дорогих терапий в мире, а пара эффективных таблеток стоила сотни тысяч долларов, сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ (вуз-участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Павел Волчков.

— С выходом на массовый рынок терапия стала доступнее. Присужденная сегодня Нобелевская премия — одна из немногих наград, которая дана за завершенный кейс: открытие вируса, что привело к разработке лекарств от него, способных на сегодняшний день полностью вылечить заболевание, — подчеркнул ученый.



По словам Павла Волчкова, это показательный случай, демонстрирующий способности «большой фармы», которую часто упрекают в том, что заболевания «специально» не лечат, чтобы продолжать продажу лекарств.

Однако трехмесячный курс лечения и сейчас стоит немало — от $50 тыс. до $100 тыс. Как поясняют специалисты, лишь в государства с зашкаливающей заболеваемостью, такие как Египет и Индия, лекарства от гепатита поставляют по низким ценам — менее чем по тысяче долларов за упаковку.

Россия к таким странам не относится, поэтому стране крайне важно создавать собственные препараты. Так, сейчас в разработке находится эффективный комбинированный препарат, который уже проходит вторую фазу клинических исследований, сообщила «Известиям» медицинский директор группы компаний «ХимРар» Елена Якубова.



— Вторая фаза будет скоро завершена, затем пройдет третья, потом препарат зарегистрируют, и он станет доступен для российских пациентов, — уточнила она. — Это инновационный пероральный комбинированный препарат, состоящий из двух активных молекул (ингибиторов белков NS5A и NS5B), играющих важную роль в репликации вируса гепатита С. Препарат действует на две мишени на разных этапах жизненного цикла патогена, что позволяет достичь элиминации (ликвидации) вируса. То есть эта терапия полностью освобождает организм от вируса и не имеет таких тяжелых побочных эффектов, какие были у лекарств предыдущего поколения.