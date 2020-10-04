Препаратное решение: удостоится ли COVID-19 внимания Нобелевского комитета

С 5 октября Нобелевский комитет начнет оглашать имена тех, кто получит премию в неспокойном 2020 году. И если сейчас ряд предполагаемых лауреатов уже известен, то об итогах нобелевки-2021 пока мало кто задумывается. Тем временем есть шанс, что к тому моменту COVID-19 будет так или иначе побежден: с помощью высокоэффективного препарата или вакцины. «Известия» попросили экспертов спрогнозировать, достойна ли Нобеля такая разработка и кто может получить премию в области медицины и физиологии за 2021 год. Мнения опрошенных разделились. Некоторые считают, что комплексный подход к лечению, диагностике и профилактике болезни рано или поздно будет удостоен главной научной награды. Другие эксперты менее оптимистичны: по их мнению, если Нобелевский комитет и отметит достижения в области борьбы с COVID-19, то только премией мира.

Тема года

Предсказывать, кому вручат Нобелевскую премию за научные достижения в той или иной области, занятие неблагодарное. Угадать лауреата получается крайне редко — как ученым, так и аналитикам. Открытие должно «настояться» годы, а чаще десятилетия, прежде чем его авторов удостоят главной научной награды.

Конечно, исключения случаются — например, в 2017-м Нобелевскую премию по физике вручили за открытие гравитационных волн, о котором объявили за полтора года до награждения. Это был научный прорыв такого масштаба, что в тот год тогда почти не было сомневающихся в том, кто удостоится награды по физике.

Похожая ситуация может сложиться и в 2021-м. Уже сейчас понятно, что главной темой 2020 года стала пандемия COVID-19. Болезнь уже забрала миллион жизней и нанесла огромный ущерб мировой экономике. Неужели такое событие задействованные в выборе лауреатов ученые смогут обойти стороной?

Препаратное решение Фото: РИА Новости/Павел Кононов

— Эпидемиология — одна из основополагающих медицинских наук, которая сегодня находится на пике внимания из-за пандемии COVID-19, — отметил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. — Проблемы, которые решает эта наука, остросоциальные, и факт сложности их решения неоспорим. Пандемия COVID-19 повлияла на весь мир. Поэтому, на мой взгляд, в целях развития эпидемиологии как науки, в целях популяризации знаний в этой области, в целях защиты населения от различных биологических угроз следует отметить научный вклад специалистов, занимающихся вопросами профилактики, лечения и диагностики новой коронавирусной инфекции.

Научный руководитель ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ, академик РАН Владимир Стародубов отметил, что пока SARS-CoV-2 изучен довольно мало.

— Однако, если будут найдены ответы на все связанные с вирусом вопросы и мир будет «освобожден» от COVID-19, ученые получат награду, — сказал он. — Причем награда должна быть вручена именно за комплексный подход: диагностику, лечение, профилактику. Такие исследования можно будет использовать и при борьбе с другими коронавирусными инфекциями. Но, конечно, Нобелевскому комитету понадобится время, чтобы их оценить.

Технология, но не наука

Интересно, что за всю историю существования Нобелевской премии ее ни разу не давали за разработку вакцины. Впрочем, как утверждают эксперты, это достижение относится скорее к развитию технологий, а не фундаментальной науки.

Препаратное решение Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Нобелевские премии дают за фундаментальные открытия, а вакцина — это практическая вещь, — пояснил «Известиям» профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Гёттингенского университета (Германия) Константин Крутовский. — Если представить, что какой-то из вариантов препарата спасет миллионы людей, скорее за него дадут премию мира. Вручение же разработчику вакцины или препарата от COVID-19 награды в области физиологии и медицины будет противоречить традициям этой премии.

Кроме того, стоит учитывать, что процесс разработки препаратов занимает долгое время.

— Вероятность того, что Нобелевскую премию в 2021 году дадут за те или иные достижения в области борьбы с COVID-19, близка к нулю, — поделился мнением ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Дело в том, что оценить эффективность вакцины так быстро не удастся, это можно будет сделать лишь лет через пять. Высокоэффективного лекарства от этой болезни тоже пока нет.

Такого же мнения придерживается профессор-исследователь медицинского института БФУ им. И. Канта Андрей Продеус.

Препаратное решение Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— На мой взгляд, пока прорывных исследований — настолько значимых, что они могли быть оценены Нобелевской премией, — сделано не было, — заявил Андрей Продеус. — Пока нет ни одного лекарства от COVID-19, имеющего такую же высокую эффективность, как, например, инсулин или ацикловир. Вакцинация тоже пока не показала высокие защитные свойства. Так что, если кто и получит Нобелевскую премию в области, связанной с ковидом, это будет скорее авансом или политическим ходом.

Однако элемент неожиданности всегда сопровождал главную научную награду, поэтому совсем отрицать такую возможность не стоит.

По мнению директора Физтех-школы биологической и медицинской физики Дениса Кузьмина (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100»), в силу чрезвычайного общественного резонанса вокруг эпидемии коронавируса присуждение одной Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2021 году за разработку вакцины или терапии COVID-19 всё же возможно, если к моменту номинации разработанный препарат докажет свою эффективность. Впрочем, и здесь есть нюанс.

Препаратное решение Фото: ТАСС/imago images/Fotoarena/Leandro Ferreira

— Не стоит забывать, что над вакциной от COVID-19 трудятся коллективы многих стран. И даже в случае успешного введения в клиническую практику данных препаратов встанет вопрос, кого из разработчиков в итоге награждать. Нобелевская премия в области физиологии и медицины не присуждается коллективу авторов, а одному, максимум трем исследователям, — напомнил эксперт.

Он также считает, что разработкам по борьбе с коронавирусом больше подходит номинация «Премия мира».