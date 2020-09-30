Маски не сброшены: в Израиле снова ввели локдаун

Израиль первым из стран решился на повторное введение карантина для борьбы с коронавирусом. Об этом объявили накануне священных для иудеев дней — еврейского Нового года (Рош ха-Шана) и Судного дня (Йом Кипур). После этого правила решили еще больше ужесточить. Повторный локдаун вызвал раздражение у местного населения и ожесточенные споры в правительстве . Подробности — в материале «Известий».

Плавать можно, купаться — нет

«Мы приняли непростое решение в свете резкого роста заболеваемости. Мы находимся в разгаре длительной войны с коронавирусом, войны за спасение экономики и жизней. И в ней, к сожалению, мы еще будем нести потери», — 24 сентября премьер-министр Нетаньяху рассказал о повторном введении карантина в Израиле на фоне роста инфицированных.

Необходимость таких мер глава израильского правительства объясняет не только «стремительным ростом числа заболевших коронавирусом и тем, что отделения для больных COVID-19 в больницах перегружены, но и усталостью медперсонала и нехваткой специалистов» . На 30 сентября в стране почти 69 тыс. зараженных, еще почти 1,5 тыс. умерли. В больницах остаются чуть более 1,3 тыс. человек, из них свыше 460 — в тяжелом состоянии, почти 200 — подключены к аппаратам ИВЛ. При этом особенность второй волны в том, что большинство заболевших — моложе 50 лет.

Во время первой волны коронавируса Израиль стал одной из стран, успешно сражавшихся с пандемией. Опыт государства перенимали другие государства. Израиль — один из мировых лидеров по количеству тестов на коронавирус. Сейчас в день в стране с 9-миллионным населением в сутки выявляют 5,7 тыс. новых заболевших.

Местные больницы переполнены. Для пациентов с COVID-19 переоборудуют подземные парковки, а военное ведомство сообщает о развертывании полевого госпиталя для борьбы с эпидемией. В результате израильские власти через полгода после объявления первого карантина решились на новый локдаун. Нынешние меры напоминают те, что были во время первого карантина: гражданам запрещено удаляться от дома дальше, чем на километр, закрыты все учебные заведения, магазины, торговые центры, салоны красоты, музеи, бассейны, спортзалы, офисы, рестораны и кафе.

Особенно болезненными стали ограничения, касающиеся пляжа. Купаться, загорать и просто находиться рядом с морем запрещено, заходить в воду можно только для занятий спортом — плавания и виндсерфинга. Работать разрешили только жизненно важным предприятиям: больницам, морскому порту, СМИ, электрической компании.

Чтобы еще больше не злить население, власти предпочитают называть этот карантин «герметичным», а не «тотальным». Пока планируется, что он продлится до 11 октября . Однако если число зараженных не удастся снизить, локдаун может продлиться как минимум еще на две недели. Если же карантин поможет снизить рост заболеваемости, тогда в Израиле введут программу «Светофор» — то есть карантин будут вводить выборочно, в тех населенных пунктах, где больше всего инфицированных.

В своем выступлении 24 сентября Нетаньяху призвал народ «объединиться в борьбе с эпидемией», при этом ответственность за новую волну коронавируса он возложил на израильтян. По словам премьера, «со снятием ограничений постепенно ослабло усердие в плане соблюдения эпидемиологических норм». В частности, речь идет о нарушении масочного режима, несоблюдении социальной дистанции и скоплении людей. В свою очередь, местное население во всем винит правительство.

Политические причины карантина

В Израиле сейчас череда религиозных праздников. В знак протеста против введения карантина на праздники в отставку ушел глава религиозной партии «Яадут а-Тора» и министр жилищного строительства Яков Лицман. Синагоги закрыли на все праздники, кроме Йом Кипура. В этот день число молящихся ограничили числом в 10–25 человек.

При этом демонстрации по-прежнему устраивать можно. Протестные акции у резиденции премьера длятся уже три месяца . Люди выходят на улицы, критикуя власти за неготовность ко второй волне и призывая Нетаньяху уйти в отставку.

Существует раскол и внутри израильского общества. Сильнее всего вирус косит ультраортодоксальных евреев. Они составляют лишь 12% населения, однако среди зараженных коронавирусом хасиды составляют большую часть . Светская часть общества сыплет обвинениями в адрес религиозных евреев, считая, что это «они подрывают усилия страны по сдерживанию пандемии». Хасиды, в свою очередь, обвиняют светских израильтян, заявляя, что те участвуют в акциях протеста, где зачастую снимают маски и не соблюдают социальную дистанцию. Не отстает по числу зараженных коронавирусом и арабский сектор.

Как считает Бени Брискин, бывший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху, решение, принятое властями, объясняется политическими, а не только медицинскими причинами . «Безусловно можно было бороться с COVID-19 без тотального карантина, закрывать определенные районы или города. Но если карантин введут только в арабских поселениях, то правительство немедленно обвинят в расизме. Второй центр заражения — синагоги и религиозные районы, а их отдельно закрыть на карантин также не представляется возможным. Ортодоксальные религиозные партии — неотъемлемая часть сегодняшней правительственной коалиции, ортодоксальные политики — самые преданные и верные соратники премьера Нетаньяху», — пояснил эксперт в разговоре с «Известиями».

Борьба с карантином, как в средневековой Европе

Израильтяне повторному введению карантина не обрадовались. Если во время первого локдауна местные жители старались максимально исполнять предписания властей, то сейчас только и ищут способы их обойти. Так, в море резко выросло число людей, занимающихся спортом, некоторые спортивные клубы стали называть себя лечебными заведениями, которые будут закрывать в последнюю очередь. Учитывая, что заказывать еду на дом можно, а на вынос — нет, население придумало термин «доставка на короткую дистанцию»: люди паркуются у соседнего с рестораном дома и заказывают доставку в машину.

Вначале власти собирались запретить израильтянам отходить от дома более чем на 500 м, однако потом увеличили разрешенную дистанцию до километра. Так, можно выходить в парки, на детские площадки. Больше чем на километр разрешено отдаляться от дома, если отправляешься в поликлинику или больницу, на работу, за продуктами или лекарствами, на похороны, в суд, в кнессет, для оказания помощи людям, находящимся в тяжелом положении, а также для участия в акциях протеста .

Аэропорт имени Бен Гуриона продолжает работать по правилам, которые были введены для прилетающих в Израиль и отбывающих за границу: с середины марта иностранцам запрещено посещать страну. Также правительство ввело ограничения на вылеты из страны, при этом возвращаться в страну граждане Израиля могут беспрепятственно.

За соблюдением карантина будут следить сотни полицейских. Так, штраф за отсутствие маски составляет 500 шекелей (11,4 тыс. рублей). В случае если местные жители отойдут от дома более чем на километр, не имея на то оснований, им придется заплатить 1 тыс. шекелей (22,8 тыс. рублей). В случае если заведение, которое должно быть закрыто, продолжит свою работу, его владельцу придется выложить 5 тыс. шекелей (114 тыс. рублей) . Особое возмущение местного населения вызывает то, что стражи порядка выставляют блокпосты на трассах, из-за чего люди вынуждены стоять в пробках.

Первый карантин в Израиле сняли в мае, когда заболеваемость сократилась до единичных случаев в сутки. Однако уже с июня число инфицированных вновь стало расти. «Авральная мобилизация — это очень по-израильски, а вот мобилизоваться на полгода или на год намного сложнее. Возможно, когда существенно снизилось число зараженных в день, люди решили, что война уже выиграна и можно вернуться к нормальной жизни. Тогда число инфицированных стало расти», — рассказал «Известиям» член правления Торгово-промышленной палаты Израиль–Россия, адвокат Эли Гервиц. По его словам, народ не рад карантину. «Нет уверенности, что, заплатив эту цену, мы что-то за нее получим. Все понимают, что будет временное падение числа зараженных, но удастся ли выиграть всю битву в борьбе с COVID-19, пока неясно», — пояснил специалист.

С ним согласен Бени Брискин. «Люди говорят, что в современном государстве с высоким уровнем образования, здравоохранения, дисциплинированности населения использовать тот способ борьбы с эпидемией, которые применяли в средневековой Европе, неправильно и неверно. К тому же это наносит непоправимый вред израильской экономике. Карантин выглядит очень жестким, даже более жестким, чем в марте этого года», — уверен эксперт.