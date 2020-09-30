Маски не сброшены: в Израиле снова ввели локдаун
Израиль первым из стран решился на повторное введение карантина для борьбы с коронавирусом. Об этом объявили накануне священных для иудеев дней — еврейского Нового года (Рош ха-Шана) и Судного дня (Йом Кипур). После этого правила решили еще больше ужесточить. Повторный локдаун вызвал раздражение у местного населения и ожесточенные споры в правительстве. Подробности — в материале «Известий».
Плавать можно, купаться — нет
«Мы приняли непростое решение в свете резкого роста заболеваемости. Мы находимся в разгаре длительной войны с коронавирусом, войны за спасение экономики и жизней. И в ней, к сожалению, мы еще будем нести потери», — 24 сентября премьер-министр Нетаньяху рассказал о повторном введении карантина в Израиле на фоне роста инфицированных.
Необходимость таких мер глава израильского правительства объясняет не только «стремительным ростом числа заболевших коронавирусом и тем, что отделения для больных COVID-19 в больницах перегружены, но и усталостью медперсонала и нехваткой специалистов». На 30 сентября в стране почти 69 тыс. зараженных, еще почти 1,5 тыс. умерли. В больницах остаются чуть более 1,3 тыс. человек, из них свыше 460 — в тяжелом состоянии, почти 200 — подключены к аппаратам ИВЛ. При этом особенность второй волны в том, что большинство заболевших — моложе 50 лет.
Во время первой волны коронавируса Израиль стал одной из стран, успешно сражавшихся с пандемией. Опыт государства перенимали другие государства. Израиль — один из мировых лидеров по количеству тестов на коронавирус. Сейчас в день в стране с 9-миллионным населением в сутки выявляют 5,7 тыс. новых заболевших.
Местные больницы переполнены. Для пациентов с COVID-19 переоборудуют подземные парковки, а военное ведомство сообщает о развертывании полевого госпиталя для борьбы с эпидемией. В результате израильские власти через полгода после объявления первого карантина решились на новый локдаун. Нынешние меры напоминают те, что были во время первого карантина: гражданам запрещено удаляться от дома дальше, чем на километр, закрыты все учебные заведения, магазины, торговые центры, салоны красоты, музеи, бассейны, спортзалы, офисы, рестораны и кафе.
Особенно болезненными стали ограничения, касающиеся пляжа. Купаться, загорать и просто находиться рядом с морем запрещено, заходить в воду можно только для занятий спортом — плавания и виндсерфинга. Работать разрешили только жизненно важным предприятиям: больницам, морскому порту, СМИ, электрической компании.
Чтобы еще больше не злить население, власти предпочитают называть этот карантин «герметичным», а не «тотальным». Пока планируется, что он продлится до 11 октября. Однако если число зараженных не удастся снизить, локдаун может продлиться как минимум еще на две недели. Если же карантин поможет снизить рост заболеваемости, тогда в Израиле введут программу «Светофор» — то есть карантин будут вводить выборочно, в тех населенных пунктах, где больше всего инфицированных.
В своем выступлении 24 сентября Нетаньяху призвал народ «объединиться в борьбе с эпидемией», при этом ответственность за новую волну коронавируса он возложил на израильтян. По словам премьера, «со снятием ограничений постепенно ослабло усердие в плане соблюдения эпидемиологических норм». В частности, речь идет о нарушении масочного режима, несоблюдении социальной дистанции и скоплении людей. В свою очередь, местное население во всем винит правительство.
Политические причины карантина
В Израиле сейчас череда религиозных праздников. В знак протеста против введения карантина на праздники в отставку ушел глава религиозной партии «Яадут а-Тора» и министр жилищного строительства Яков Лицман. Синагоги закрыли на все праздники, кроме Йом Кипура. В этот день число молящихся ограничили числом в 10–25 человек.
При этом демонстрации по-прежнему устраивать можно. Протестные акции у резиденции премьера длятся уже три месяца. Люди выходят на улицы, критикуя власти за неготовность ко второй волне и призывая Нетаньяху уйти в отставку.
Существует раскол и внутри израильского общества. Сильнее всего вирус косит ультраортодоксальных евреев. Они составляют лишь 12% населения, однако среди зараженных коронавирусом хасиды составляют большую часть. Светская часть общества сыплет обвинениями в адрес религиозных евреев, считая, что это «они подрывают усилия страны по сдерживанию пандемии». Хасиды, в свою очередь, обвиняют светских израильтян, заявляя, что те участвуют в акциях протеста, где зачастую снимают маски и не соблюдают социальную дистанцию. Не отстает по числу зараженных коронавирусом и арабский сектор.
Как считает Бени Брискин, бывший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху, решение, принятое властями, объясняется политическими, а не только медицинскими причинами. «Безусловно можно было бороться с COVID-19 без тотального карантина, закрывать определенные районы или города. Но если карантин введут только в арабских поселениях, то правительство немедленно обвинят в расизме. Второй центр заражения — синагоги и религиозные районы, а их отдельно закрыть на карантин также не представляется возможным. Ортодоксальные религиозные партии — неотъемлемая часть сегодняшней правительственной коалиции, ортодоксальные политики — самые преданные и верные соратники премьера Нетаньяху», — пояснил эксперт в разговоре с «Известиями».
Борьба с карантином, как в средневековой Европе
Израильтяне повторному введению карантина не обрадовались. Если во время первого локдауна местные жители старались максимально исполнять предписания властей, то сейчас только и ищут способы их обойти. Так, в море резко выросло число людей, занимающихся спортом, некоторые спортивные клубы стали называть себя лечебными заведениями, которые будут закрывать в последнюю очередь. Учитывая, что заказывать еду на дом можно, а на вынос — нет, население придумало термин «доставка на короткую дистанцию»: люди паркуются у соседнего с рестораном дома и заказывают доставку в машину.
Вначале власти собирались запретить израильтянам отходить от дома более чем на 500 м, однако потом увеличили разрешенную дистанцию до километра. Так, можно выходить в парки, на детские площадки. Больше чем на километр разрешено отдаляться от дома, если отправляешься в поликлинику или больницу, на работу, за продуктами или лекарствами, на похороны, в суд, в кнессет, для оказания помощи людям, находящимся в тяжелом положении, а также для участия в акциях протеста.
Аэропорт имени Бен Гуриона продолжает работать по правилам, которые были введены для прилетающих в Израиль и отбывающих за границу: с середины марта иностранцам запрещено посещать страну. Также правительство ввело ограничения на вылеты из страны, при этом возвращаться в страну граждане Израиля могут беспрепятственно.
За соблюдением карантина будут следить сотни полицейских. Так, штраф за отсутствие маски составляет 500 шекелей (11,4 тыс. рублей). В случае если местные жители отойдут от дома более чем на километр, не имея на то оснований, им придется заплатить 1 тыс. шекелей (22,8 тыс. рублей). В случае если заведение, которое должно быть закрыто, продолжит свою работу, его владельцу придется выложить 5 тыс. шекелей (114 тыс. рублей). Особое возмущение местного населения вызывает то, что стражи порядка выставляют блокпосты на трассах, из-за чего люди вынуждены стоять в пробках.
Первый карантин в Израиле сняли в мае, когда заболеваемость сократилась до единичных случаев в сутки. Однако уже с июня число инфицированных вновь стало расти. «Авральная мобилизация — это очень по-израильски, а вот мобилизоваться на полгода или на год намного сложнее. Возможно, когда существенно снизилось число зараженных в день, люди решили, что война уже выиграна и можно вернуться к нормальной жизни. Тогда число инфицированных стало расти», — рассказал «Известиям» член правления Торгово-промышленной палаты Израиль–Россия, адвокат Эли Гервиц. По его словам, народ не рад карантину. «Нет уверенности, что, заплатив эту цену, мы что-то за нее получим. Все понимают, что будет временное падение числа зараженных, но удастся ли выиграть всю битву в борьбе с COVID-19, пока неясно», — пояснил специалист.
С ним согласен Бени Брискин. «Люди говорят, что в современном государстве с высоким уровнем образования, здравоохранения, дисциплинированности населения использовать тот способ борьбы с эпидемией, которые применяли в средневековой Европе, неправильно и неверно. К тому же это наносит непоправимый вред израильской экономике. Карантин выглядит очень жестким, даже более жестким, чем в марте этого года», — уверен эксперт.