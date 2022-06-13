Одни расстройства: почему российские дети страдают от ожирения и сколиоза

Здоровых детей в России значительно меньше, чем тех, у кого какие-либо заболевания. Об этом сообщили недавно специалисты Минздрава. В числе проблем с детским здоровьем — ожирение, нарушения осанки, плохое зрение. Как к таким последствиям приводят вредные привычки и почему взрослые закрывают на это глаза — в материале «Известий».

Еда — беда

По данным Минздрава России, ежегодно 80–90% детей посещают педиатров и других специалистов с профилактической целью, сдают анализы, проходят обследования. «Несмотря на сложную эпидобстановку, в прошлом году профилактические осмотры прошли почти 25 млн детей», — сообщил на сайте ведомства главный внештатный педиатр Минздрава России, академик РАН Александр Баранов.

На обследованиях выясняется, что детей, имеющих те или иные болезни, гораздо больше, чем абсолютно здоровых. Этому, в частности, поспособствовала и пандемия. Во время ограничений ребята мало гуляли, вели не самый активный образ жизни и злоупотребляли неправильной пищей, что приводило к нарушениям углеводного обмена. Ограничения прошли, а дурные привычки остались.

У специалистов много претензий в адрес питания детей и подростков. С неправильным рационом связывают большинство проблем.

— Сейчас, как ни странно, много детей в возрасте до года, у которых выявляется мастопатия , — комментирует врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент Мария Снегоцкая. — Другие патологии при этом отсутствуют. Пока никто не может точно сказать, почему так происходит. Чаще всего это связывают с неправильным питанием матерей во время беременности.

Одни расстройства Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Врачи также высказывают предположения, что мастопатия возникает у детей, лишенных грудного вскармливания, поскольку нужные гормоны попадают ребенку только из материнского молока.

— К сожалению, современные дети едят не самые полезные продукты. Отсутствие фруктов и большого количества клетчатки приводит к частым запорам. Всё чаще у несовершеннолетних встречаются функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта. Продукты не самого высокого качества способствуют развитию у малышей в возрасте до пяти лет пищевой аллергии. Дальше она может перерастать в поллинозы и бронхиальную астму , — предостерегает Мария Снегоцкая.

Сдоба, сладкие соки, пирожные и десерты с улучшителями вкуса — вот продукты, которые, по мнению врача, наносят урон детскому здоровью. Дети с согласия родителей едят картофель фри и чипсы, зарабатывая себе ранние гастриты и другие проблемы.

— Взрослые рано или поздно всё понимают и пытаются изменить образ жизни ребенка — отдать его в спорт, лишить карманных денег, которые обычно идут на покупку вредных лакомств. Трудно что-то изменить кардинально, если к 14 годам режим питания ребенка уже установился, когда он постоянно ест, много лежит, а его живот на 10–15 см больше нормы , — разъясняет педиатр.

Врач рекомендует бить тревогу сразу, как только появляется намек на нарушение углеводного обмена, не доводя до образования свисающих складок на боках.

Одни расстройства Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Мария Снегоцкая отмечает особую важность родительского контроля и в том, что касается гигиены. Например, по наблюдениям врачей, дети перестали чистить зубы.

— Взрослых, которые спрашивают, нужно ли чистить зубы малышам в возрасте до года, единицы. Вот и получается, что в 10 лет у многих детей уже образуется тяжелейший налет, который приводит к кариесу. Маленьких пациентов лечат под наркозом, порой дело заканчивается удалением зубов , — говорит педиатр.

Проблемы с зубами подстерегают детей и потому, что в их рационе мало жесткой пищи. Современные малыши не грызут морковку и яблоки — мамы заботливо нарезают и трут на терке овощи и фрукты, не задумываясь о том, что жевательный аппарат в этом случае не работает.

Надежда на опору

По словам доцента кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врача-остеопата, невролога Владимира Белаша, в доковидный период сотрудники кафедры на протяжении трех лет проводили осмотры учащихся 1–4-х классов школ Санкт-Петербурга. Было обследовано более 1000 ребят. Параллельно с фиксацией остеопатических нарушений специалисты анализировали данные медицинских карт.

— По итогам исследования здоровых детей оказалось меньше 15%. Лидировали патологии опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки и сколиозы). На втором месте — офтальмологические проблемы: снижение зрения (миопия). На третьем — болевые синдромы различной локации: головные, а также боли в спине, — говорит Владимир Белаш.

Одни расстройства Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

В ходе опросов врачи спрашивали у родителей школьников с ярко выраженными изменениями осанки, много ли времени ребенок проводит за планшетом или смартфоном. Результат ошеломил: эти дети «сидели» в гаджетах более 3,5 часа в день.

Увлечение смартфонами и планшетами представляет особую обеспокоенность и для педиатров. Мария Снегоцкая считает, что эта проблема — на совести взрослых.

— Родители не хотят заниматься с детьми, поэтому малыши и подростки сидят в гаджетах. Падение зрения, по нашим наблюдениям, катастрофическое. Окулисты говорят, что это связано с тем, что дети постоянно рассматривают мелкие мелькающие предметы. Запас зрения резко снижается, что приводит к хронической миопии. Ситуацию усугубляет то, что дети переходят на электронную форму образования , — говорит педиатр.

Остеопат подчеркивает, что многие подобные проблемы начинают возникать и прогрессировать в дошкольном возрасте, если в садах мало внимания уделяется профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. В самих школах тоже много факторов, негативно влияющих на здоровье маленького человека.

Одни расстройства Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— В большинстве классов парты не подбирают индивидуально. У одного ребенка рост 125 см, а другой ученик на голову выше. Парта не может быть универсальной для всех. Классы перегружены, поэтому парты зачастую стоят под углом. В результате ребенок, когда смотрит на доску, искривляется, перегружает спину. Кто-то сидит на дальних рядах, в итоге нагрузка на зрительный анализатор выше , — говорит Владимир Белаш.

Пугающая пластичность

По наблюдениям Марии Снегоцкой, в последние 7–8 лет очень много встречается детей с повышенной гибкостью. Таких ребят едва ли не 99%. Родители считают это преимуществом для занятий спортом, отводят малышей на айкидо, тхеквондо и гимнастику. Однако эти виды спорта им бывают даже противопоказаны.

— В подобных случаях нагрузка на шейный отдел с неокрепшими мышцами приводит к серьезным нарушениям, в частности к смещению позвонков. — говорит Снегоцкая. — Поэтому сейчас очень много детей с различными подвывихами в шейном отделе, нарушениями осанки. В дальнейшем это приводит к сколиозам. Таким детям показано плавание и специальная лечебная гимнастика .

Феномен повышенной пластичности доктора наблюдают и у молодых родителей, которым сейчас по 25 лет. При этом бабушки и дедушки имеют прочный костяк. Владимир Белаш поясняет, что повышенная пластичность в классическом варианте — это дисплазия соединительных тканей. Своего рода генетическая поломка, связанная со сбоем в развитии. В этом случае соединительная ткань закладывается немного с измененными свойствами и хуже выполняет свою роль как каркаса. Но у большинства современных детей высокая гибкость и эластичность связана не с генетикой, а с особенностями питания, витаминно-минеральных обменных процессов и с несоразмерными нагрузками на ребенка. Если на это обратить внимание, то есть возможность укрепить соединительную ткань. Нутрициологи и диетологи должны подобрать ребенку правильный рацион.

Одни расстройства Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Отрицательную роль играет однонаправленное питание с дефицитом белка и витаминно-минеральных компонентов. Многие продукты, например белый хлеб, сейчас делаются из высокоочищенного сырья. Дети недополучают нужные витамины и микроэлементы, увлекаются фастфудом, что негативно сказывается на их массе тела. А лишний вес тоже способствует определенной перегрузке опорно-двигательного аппарата и мышечной системы , — комментирует остеопат.

Невролог также обращает внимание на то, что в былые времена дети активно проводили время на улице, играя в подвижные игры, участвовали в субботниках, дежурили по школе. Способствовали укреплению здоровья уроки труда на улице, а в некоторых регионах — выезды на уборку урожая. При такой нагрузке соединительная ткань и мыщцы находились в хорошем состоянии. Поэтому предыдущие поколения были крепче и выносливее. Сейчас дети мало гуляют, а свободное время проводят за смартфонами и настольными играми. Опорно-двигательный аппарат работает всё меньше и фактически разбалтывается, подчеркивает эксперт.

Здоровье в наследство

— Здоровье ребенка обусловлено генетически, но в еще большей мере связано с обстоятельствами жизни, условиями, привычками, семейными традициями семьи. Современным людям желательно проходить генетическую экспертизу. Особенно она важна для возрастных пар, например для женщин старше 35 , — комментирует акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

По словам эксперта, женщина, планирующая беременность, должна знать, насколько у нее полноценный овариальный резерв, то есть хороши ли ее яйцеклетки. Будущей матери следует серьезно относиться к своему здоровью. Главное условие — отказ от вредных привычек.

— Никотин — это сосудистый яд. Он поражает ткани яичников. Профессор Елена Витальевна Уварова, главный детский гинеколог Минздрава, обычно говорит, что курящая женщина через пять лет сама себе блокирует яичники. С алкоголем похожая ситуация. Это нейротропный яд. Самое страшное, когда женщины иногда по чуть-чуть, по каким-то мифическим рекомендациям со стороны невежественных людей, пьют вино в процессе беременности. Это негативно сказывается на развитии плода. Замечены случаи фетального алкогольного синдрома у ребенка, даже если мать в целом ведет вполне благоразумный образ жизни, не алкоголик, не пьяница , — говорит Любовь Ерофеева.

Врач обращает внимание на то, что нездоровый образ жизни оказывает влияние и на потенциальных отцов. Мужчинам тоже важно следить за собой.

Одни расстройства Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Курение и употребление спиртных напитков, нездоровый образ жизни, избыточный вес оказывают воздействие на качество спермы и, как следствие, на развитие плода. Сперматозоиды становятся слабыми, малоподвижными, малоактивными. А от качества генетического материала, который ребенок получает и от мамы, и от папы, зависит многое. При наличии вредных привычек отца у потомства страдают нервная система, зрение, возникают эндокринные нарушения , — разъясняет акушер-гинеколог.

По словам врача, согласно последним исследованиям, качество спермы меняется в худшую сторону и после перенесенного ковида. Мужчинам в таких случаях требуется реабилитация с помощью урологов и андрологов.

Акушер-гинеколог советует беременным женщинам употреблять много растительной пищи, регулярно освобождать кишечник, следить за своими зубами. Формирование костного скелета малыша происходит за счет организма матери, поэтому особое внимание рекомендуется уделять минералам. В рацион беременной должны входить творог, сыры, моллюски, рыба, зерновой хлеб грубого помола, кисломолочные продукты и очень много овощей — их должно быть втрое больше чем белков.

Регулярные прогулки тоже идут на пользу. Кислород поступает в кровь матери, а через плаценту насыщает кислородом плод. Медики предупреждают, что гипоксия может спровоцировать проблемы со здоровьем малыша, начиная от небольших неврологических расстройств и заканчивая ДЦП и другими серьезными нарушениями. Кстати, в дождливую или снежную погоду гулять полезнее — воздух чище и озонирован.

Только спокойствие

По данным Минздрава, психологическое здоровье детей также оставляет желать лучшего. Невролог Владимир Белаш связывает это с тем, что несовершеннолетние сильно перегружены и зачастую находятся в состоянии хронического стресса от переизбытка информации. Нервно-эмоциональные нагрузки обязательно сказываются. Невролог сетует, что повышенный риск страхов, неврозов, тиков стал уже тенденцией.

Одни расстройства Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Детям адресовано много требований — они боятся подвести родителей. Это черта эпохи — взрослые хотят, чтобы дети успели всё. С раннего возраста ходят на развивающие кружки, где им приходится постоянно сидеть. Для малыша это огромная нагрузка. Он должен бегать и прыгать, а не сидеть смирно в помещении ,— разъясняет эксперт.

— Если в семье появился ребенок, то надо побольше уделять ему родительского внимания, а не просто гордиться перед друзьями его успехами. Поменьше тщеславия , — призывает Мария Снегоцкая.