Вширь и в кость: чем опасно ожирение у детей

Избыточный вес и ожирение у детей — серьезная и многослойная проблема, которую сложно игнорировать. При этом масштаб заболевания постоянно ширится, подтверждают врачи-эндокринологи. Как выявить ожирение и вовремя начать с ним бороться — разбирались «Известия».

Численность детей с ожирением

По данным Минздрава в прошлом году в России было выявлено свыше 340 тысяч детей до 14 лет с ожирением .

Больше всего детей с ожирением эксперты зарегистрировали в Оренбургской области (диагноз «ожирение» у 3123 детей на 100 тыс. человек), в Костромской (у 2383) и Рязанской областях (у 2319).

Наименьшее число детей с ожирением проживают в Чеченской Республике, в Севастополе и Приморском крае.

Ранее в докладе Роспотребнадзора сообщалось, что избыточную массу тела выявили у 18% обследованных школьников, а ожирение — у 8%.

Вширь и в кость Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Fabian Sommer

Самоизоляция вследствие пандемии коронавирусной инфекции также повлияла на увеличение числа людей с лишним весом по всему миру. К таким выводам пришли исследователи компании Ipsos. Лидер рейтинга Бразилия — 52% ее жителей набрали в период инфекции. Меньше всего людей с лишним весом оказалось в Китае — только 6%. В России с этой проблемой столкнулся каждый четвертый житель, в среднем они набирали по 6,1 кг.

Тонкости ожирения

По наблюдению врача-эндокринолога Натальи Балашовой, всё чаще родители обращаются с проблемой ожирения, приводя детей на прием.

Врач-эндокринолог Елена Щетинина также отмечает важность проблемы:

— Уже на протяжении более 20 лет практики я наблюдаю перекормленных детей. Именно перекормленных. На ожирение эндокринного плана, которое связано конкретно с эндокринной патологией, приходится всего 10% случаев ожирений, как в структуре взрослого населения, так и детского. То есть, в основном речь идет об алиментарном ожирении, которое связано с перееданием и недостатком физической нагрузки.

Вширь и в кость Фото: TASS/PA Images/Chris Radburn

Специалисты отмечают: ожирение — комплексное понятие, его определяют генетические особенности, стиль жизнь, общее состояние здоровья, а также психологическое спокойствие ребенка, которое избавляет от необходимости заедать негативные эмоции.

По словам Натальи Балашовой, ключевыми периодами являются ранний детский возраст, предшкольный возраст и начало полового созревания, 11-13 лет. Именно в это время риск набрать лишний вес особенно велик.

Между избыточным весом и ожирением есть принципиальная разница, напоминают эксперты. Ту или иную степень «утолщения» определяет индекс массы тела (ИМТ) — соотношение веса и роста человека. Его можно узнать онлайн, указав два параметра. Интерпретация данных также показана в таблице.

В то же время, не всегда избыточный вес предполагает наличие избытка жировой ткани.

— Встречается также варианты, когда есть увеличение веса, увеличение окружности талии, но нет повышения давления, нет изменений со стороны липидного спектра — повышения холестерина, нет изменений со стороны углеводного обмена — повышения уровня глюкозы. Бывает, что ожирение остается метаболически здоровым, — пояснила эндокринолог.

Риски ожирения для здоровья

Тем не менее, если не бороться с лишним весом, он может вызвать серьезные заболевания.

— Ожирение — это, прежде всего, нагрузка на опорно-двигательный аппарат, на двигательную систему. Со временем это может привести к формированию артрозов, — предупреждает Наталья Балашова. — Также растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Увеличивается объем циркулирующей крови, что может привести к скачку артериального давления. Ожирение обладает провоспалительным фоном, становится возможным ускорение развития атеросклероза. Кроме того, избыточный вес может сопровождаться повышением уровня мочевой кислоты, формированием подагры. Нельзя исключать риски и со стороны репродуктивной системы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавляет к списку и некоторые онкологические заболевания (в том числе рак эндометрия, молочной железы, яичника, предстательной железы, печени, желчного пузыря, почки и толстой кишки).

Вширь и в кость Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Помимо повышенного риска в будущем, страдающие ожирением дети также испытывают одышку, склонны к гипертонии и могут испытывать психологические проблемы.

В целом, в мире от последствий избыточного веса и ожирения умирает больше людей, чем от последствий аномально низкой массы тела, констатирует ВОЗ. Критически полных людей больше, чем критически худых; такое положение дел наблюдается во всех регионах, кроме некоторых районов Африки к югу от Сахары и Азии.

Как бороться с лишним весом

Профилактику и лечение ожирения следует начать с простых шагов , говорит Наталья Балашова.

— Первое — измерить рост и вес ребенка и сверить данные с возрастными нормативами. Второе — необходимо посмотреть на родственников. Если у них так называемая широкая кость, то ребенок, скорее всего, будет иметь массу тела чуть больше, чем его сверстники. Третье — образ жизни, сколько ребенок ест и сколько тратит энергии. Также важно понаблюдать, есть ли у ребенка тревога, стресс, которые заставляют есть больше. И конечно, культура питания. Одно дело бесконечное перекусы: сладкое, мучное, печеньки, вафельки. И совсем другое — овощи, здоровое полноценное питание.

Последнему моменту эндокринолог Елена Щетинина уделяет особое внимание. В первую очередь перееданию способствует неконтролируемое употребление подслащенных напитков, в частности соков.

Вширь и в кость Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Родители считают, что соки — полезная пища, но это верно, только если речь идет о малом объеме. Для малышей — около 100 мл, для детей постарше — стаканчик. Стакан сока приравнивается по содержанию углеводов в четырем чайным ложкам сахара. Как воду пить его нельзя. То же самое касается газировки — это бич всех слоев населения. Сильно подслащенные напитки, так же как и соленые, вызывают жажду. Это своего рода маркетинговый ход со стороны производителей. Чем слаще, чем больше мы выпьем. При этом в одном стакане газировки уже приблизительно шесть чайных ложек сахара, — уточнила собеседница.

Помимо этого, врач-эндокринолог предостерегает от быстрой пищи, которая часто оказывается на столе. А также от продуктов в сухарной панировке. Объем сухариков, нужный для одной котлеты или наггетса, приравнивается к куску хлеба.

Стоит пересмотреть отношение и к картофельным продуктам, например, чипсам, которыми дети начинают хрустеть в самом раннем возрасте. Орехи, семечки — также относятся к высококалорийным продуктам, которые часто поедаются бесконтрольно.