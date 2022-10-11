Взгляд в клетки: ученые нашли ключ к борьбе с болезнями почек

Российские ученые нашли причину хронических болезней почек у пожилых людей. Оказалось, что к ним приводит снижение числа стволовых клеток в органах, рассказали в Министерстве науки и высшего образования РФ. Как распознать проблемы с почками и предупредить эти заболевания — в материале «Известий».

Вопрос времени

По данным ученых, в организме взрослого человека около ста триллионов клеток. Клеточный состав постоянно меняется: на смену старым, плохо функционирующим клеткам приходят новые. При этом во многих органах (например, сердце, кишечнике и мышцах) количество клеток поддерживается на относительно стабильном уровне.

Это происходит благодаря популяции резидентных (то есть расположенных в самом органе) клеток, сохраняющих способность к делению. Каждая из них делится на две: одна поддерживает пул стволовых клеток, а другая развивается в зрелые клетки, формирующие ткани и органы. Однако так происходит не во всех системах организма.

Ученые из Института физико-химической биологии им. Белозерского МГУ, факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова выяснили, что число почечных стволовых клеток с возрастом снижается в разы. Эксперименты на лабораторных мышах также показали, что скорость деления стволовых клеток почек уменьшается при старении.

Взгляд в клетки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Оказалось, что почечные клетки с возрастом теряют устойчивость к повреждающим факторам. Исследования показали, что при недостатке кислорода и глюкозы гибли клетки и молодых, и старых мышей, но выжившие молодые быстрее восстанавливались. В процессе старения нарушалось и функционирование митохондрий, влияющих на выработку клетками энергии. Теперь ученые собираются разработать соединения, улучшающие восстановление почечной ткани.

— Исследование таких препаратов будет большим шагом в терапии болезней почек, а также способов поддержания нормальной работы этих органов у пожилых людей , — сказала научный сотрудник Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ Надежда Андрианова.

Болезни почек

Почки — жизненно важный орган человека. Их часто называют «вторым сердцем», потому что за сутки через почечные клубочки (гломерулы) фильтруется около 200 литров крови, избавляя организм от шлаков и лишней воды. Другая важная функция почек — участие в регуляции артериального давления, рассказывает «Известиям» нефролог «Теледоктор24» Владимир Шутько.

— Запас прочности у почек достаточно высокий. Тем не менее, по статистике около 4% людей страдают тем или иным заболеванием этого органа. Кроме наследственных причин выделяют переохлаждение (восходящая мочевая инфекция), сбои иммунной системы, нарушения обмена веществ и нездоровый образ жизни, — отмечает врач.

К наследственным почечным заболеваниям относятся нефроптоз (опущение почки) и поликистоз. При первом происходит смещение одной или обеих почек вниз при вертикальном положении тела, триггером для этого могут стать травмы или тяжелые физические нагрузки. При поликистозе в тканях почек формируются множественные мелкие кисты. Этими патологиями чаще страдают женщины в возрасте от 20 до 40 лет.

Взгляд в клетки Фото: Global Look Press/АГН Москва

Острые нефриты (они же воспаления почек) чаще всего возникают из-за переохлаждения. Частый пример — когда люди гуляют вечером у реки и подолгу сидят на гранитных плитах набережной. В результате у них может повыситься температура и кровяное давление. Наибольшую опасность представляет острый гломерулонефрит — воспаление почечных клубочков, которые подвергаются атаке со стороны собственной иммунной системы. Обычно такое происходит после перенесенных инфекций.

— Самым серьезным осложнением болезни может стать почечная недостаточность. Полная или частичная блокировка функционирования почек приводит к нарушению обменных процессов, что чревато осложнениями в масштабе всего организма, — добавляет руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК Ольга Бакшутова.

Отдельная группа заболеваний предполагает наличие в почках новообразований. Одним из самых распространенных из них остается мочекаменная болезнь — в почках появляются конкременты (камни). А вот рак почек считается относительно редкой болезнью — он составляет около 4 % от всех выявленных злокачественных новообразований.

Болезни детей, взрослых и пожилых

По словам врачей, заболевания почек встречаются у пациентов любого возраста. Дети чаще всего подвержены пиелонефриту, инфекциям мочевыделительной системы и энурезу. Женщины — пиелонефриту, циститу, уретриту и мочекаменной болезни. Мужчины — мочекаменной болезни и гломерулонефриту.

У пожилых людей часто развивается пиелонефрит, амилоидоз, мочекаменная болезнь и вторичные нефропатии. Пиелонефрит у пожилых характеризуется быстрым развитием. Посредством нисходящего пути он может поражать мочеточники, мочевой пузырь и уретру.

Взгляд в клетки Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Пожилые пациенты чаще всего страдают от хронической болезни почек, которая в крайней стадии именуется хронической почечной недостаточностью. Ей предшествуют развивающиеся на протяжении нескольких лет различные заболевания почек, которые сопровождаются постепенным отмиранием структурных единиц почки-нефронов, — рассказывает Ольга Бакшутова.

Именно поэтому открытие российских ученых может сыграть важную роль в лечении почечных болезней, которыми часто страдают пожилые люди. Это может продлить жизнь возрастным пациентам и улучшить ее качество.

Признаки болезней

На почечные болезни могут указывать несколько признаков. Среди них — изменение цвета и прозрачности мочи и количества мочеиспускания и боль в поясничной области, независящая от положения тела, говорит уролог ФНКЦ ФМБА России Константин Прохоренко.

Поскольку почки расположены немного выше пояса, под ребрами, ближе к спине — при заболеваниях в этой области может возникать дискомфорт. Классический симптом Пастернацкого (признак заболевания почек) проявляется болезненностью в области почек, возникающей при поколачивании ребром ладони правой руки по кисти другой руки.

— На ранних стадиях болезни почек никак не проявляются (за исключением специальных исследований мочи). Затем у человека может нарушиться мочеиспускание: стать болезненным, учащенным, при этом количество мочи сокращается, она становится мутной (окрашенной в красный, коричневый или розовый цвет) , — рассказывает нефролог Владимир Шутько.

Взгляд в клетки Фото: Getty Images/Nes

С развитием заболевания у пациента появляется общая слабость, головокружения, головные боли. Видимо отекает область вокруг глаз, появляются отеки на ногах, боли в пояснице становятся ноющими и тянущими. Повышается температура тела, а иногда и артериальное давление.

При появлении таких симптомов медики рекомендуют сразу обратиться к терапевту или урологу и пройти несколько исследований, в том числе анализы мочи и крови, УЗИ почек и мочевого пузыря.

Дополнительными методами считается проведение обзорной или экскреторной урографии, в редких случаях — МРТ, КТ или биопсия почки. В случае, если есть поражение самой ткани почек или нарушение почечной функции, пациента направят к нефрологу.

Как не допустить перехода заболевания в хроническое

Хронические болезни почек могут привести к почечной недостаточности (ХПН) и даже инвалидности. Потому так важно не допустить перехода острого заболевания в хроническое и предупредить необратимое повреждение почек.

Врачи советуют прислушиваться к сигналам организма и обращать внимание на симптомы, чтобы начать лечить болезнь почек (как и любую другую) на ранней стадии, пока она не перешла в опасную. При ХПН нарушаются выделительная и фильтрационная функции почек, и организм начинает отравляться продуктами распада, поступающими в кровь — это приводит к сбоям разных органов и систем.

— Возникающие осложнения, связанные с нарушениями работы сердца, дистрофией печени и иными заболеваниями, особенно опасны для пожилых пациентов, — говорит Ольга Бакшаева.

Взгляд в клетки Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Лечение болезни почек должно быть своевременным и комплексным, тогда оно позволит избавиться от недуга навсегда. Лекарственные препараты (противовоспалительные, антибиотики) обычно сочетаются с лечебными процедурами и сбалансированным питанием.

— Пациентам рекомендуется дробное и частое питание, прием не менее 1,5 литров жидкости в день, отказ от спиртного. Из рациона следует исключить бобовые, жирное (даже мясные бульоны), острое, ограничить применение соли, пряностей, специй, а также шоколада, — отмечает нефролог Владимир Шутько.

Также эффективны курсы фитотерапии: помимо лекарств, пациентам назначаются так называемые почечные чаи, отвары и настои.