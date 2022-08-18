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Одни на всех: в России появятся тест-системы для анализа всех вирусов

Разработка ученых поможет быстрее выявлять новые штаммы известных заболеваний
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В России создадут линейку тест-систем для ПЦР-анализа всех известных вирусов. Ее разрабатывают специалисты Федерального медико-биологического агентства, рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, тест-системы можно будет всего за несколько суток адаптировать к работе с новыми штаммами коронавируса. Подробности о новинке выясняли «Известия».

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Уникальная линейка

По словам Вероники Скворцовой, линейку высококачественных тест-систем на ПЦР-анализ всех известных вирусов создает Центр стратегического планирования ФМБА. Скворцова отметила, что в случае дальнейшей мутации коронавируса систему его тестирования получится обновить буквально за нескольких суток.

— АмплиТест признан золотым стандартом, потому что определяет от 100 до 300 копий на 1 мл, причем любых генетических модификаций того же вируса SARS-COV-2. Если будет продолжаться мутация, то с наличием платформы потребуется всего несколько дней, чтобы сделать новый тест и уже его валидировать и апробировать, — сказала она.

Одни на всех
лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Руководитель ФМБА не обозначила сроки появления новой линейки тест-систем. Но уже сейчас можно сказать, что ее разработка поможет врачам в постановке диагноза пациентам — а это позволит быстро назначить эффективные препараты и вылечить человека.

В ФМБА не смогли оперативно ответить на запрос «Известий» об особенностях новой тест-системы.

Вирусные заболевания

Как говорит в беседе с «Известиями» врач общей практики Цифровой клиники ВСК Алина Кобозева, вирусные заболевания — это чрезвычайно распространенные инфекции. Существует множество различных типов возбудителей таких заболеваний: простуда (ОРВИ), грипп, герпес, ВПЧ, ВИЧ, свинка, корь, инфекционный мононуклеоз, вирусные заболевания печени, легких, головного мозга и другие.

В настоящее время науке известно несколько сотен тысяч вирусов. К примеру, существует более 200 различных вирусов, которые могут провоцировать развитие обыкновенной ОРВИ у человека, не говоря о других инфекционных патологиях.

Одни на всех
поликлиника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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— Сложность в том, что большинство таких заболеваний начинается с общего недомогания, повышения температуры тела, иногда сыпи, боли в горле и других неспецифичных симптомов. Довольно часто картина вирусной инфекции смазана, и врачу сложно ориентироваться, с какой именно инфекцией он имеет дело, — отмечает Кобозева.

Кроме того, добавляет вирусолог, старший научный сотрудник государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и руководитель научного проекта университета Бен-Гуриона (Израиль) Анна Демина, некоторые заболевания похожи друг на друга, их невозможно отличить только по клинике и поставить верный диагноз можно только с помощью тестирования.

— Чем раньше мы поставим диагноз, тем скорее определим тактику лечения и примемся за него. При вирусных заболеваниях от этого зависит эффективность лечения — если начать поздно, она снижается и могут возникнуть осложнения, — говорит собеседница «Известий».

К последнему часто приводит и самолечение, которым занимаются пациенты без правильно поставленного диагноза. Такое бывает, например, при гриппе или коронавирусе, которые начинаются как обычная ОРВИ. Вовремя проведенный ПЦР-тест снижает такие риски.

Одни на всех
лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Особенно важно диагностировать на ранних этапах высококонтагиозные заболевания, которые вызывают настороженность эпидемиологов, — например, оспу обезьян, коронавирусную инфекцию, полиомиелит, случай которого недавно был выявлен в США впервые за последние 10 лет, отмечает Алина Кобозева. В таких случаях необходимо не только своевременное лечение человека, но и соблюдение противоэпидемиологических мероприятий.

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Наборы анализов

По мнению вирусолога Анны Деминой, наиболее экономично создать не единую линейку, а группы тест-систем для определения вируса, исходя из симптомов пациента: например, кишечная группа, группа ОРВИ, группа детских инфекций и т.д. Тогда врачам не придется проверять человека на инфекции, которых нет в регионе его проживания или которыми он в принципе мог заразиться.

Нет смысла выявлять Эболу у россиянина, не выезжавшего из страны и не контактировавшего с больными, или клещевой энцефалит у пациента, которого недавно не кусали клещи, объясняет Демина.

— Если у человека ОРВИ и мы не знаем, какой конкретно вирус вызвал симптомы, мы можем собрать в одну линейку вирус гриппа, парагриппа, коронавирус, аденовирус, — говорит собеседница «Известий». — Или, если у пациента кишечная инфекция, предложить ему другую линейку, где будут объединены астровирус, ротавирус, норовирус и прочее.

Одни на всех
тест
Фото: ТАСС/Егор Алеев

То же самое, по ее словам, можно было бы сделать в случае появления вирусной сыпи (ее могут вызвать краснуха, корь, герпес шестого типа и другие заболевания) и при укусах клеща, с которым передаются опасные инфекции, включая клещевой энцефалит.

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— При появлении таких систем человек бы мог приехать к врачу и рассказать о своих симптомах, и тот просто выбрал бы линейку, соответствующую им. Зачем тратить время и ресурсы, когда можно просто выбрать набор, наиболее адекватный состоянию пациента, — считает Демина.

По словам вирусолога, развитию тест-систем во многом способствовала пандемия коронавируса. Ранее пациентам с симптомами ОРВИ редко проводили ПЦР-тесты — до этого доходило только в тяжелых случаях в условиях стационара. Сейчас же это распространено во многих странах мира и помогает бороться с заболеванием.

Шаг в будущее

По словам экспертов, сегодня в мире существует мало тест-систем, направленных на определение вирусов, потому разработка российских ученых может стать действительно уникальной.

— Пока существуют наборы тестов, которые включают в себя исследование различных штаммов ВПЧ (в зависимости от онкогенности) или ОРВИ-скрининг — в данное исследование входит набор вирусов, которые провоцируют развитие заболеваний бронхолегочной системы, — рассказывает «Известиям» Алина Кобозева. — Вопрос реализации нового решения интересен и с научной, и с практической точки зрения. Важным будет учесть в том числе точки, откуда будет забираться материал для исследования, потому что для диагностики вирусных заболеваний в зависимости от возбудителя используют кровь, мочу, соскобы различных локализаций.

Одни на всех
тест
Фото: РИА Новости/Магда Хибелли

ПЦР-диагностика подразумевает расшифровку генома вируса, широкое применение таких технологий позволит не только своевременно диагностировать вирусные инфекции, но и накапливать данные для выводов о мутации вирусов.

— Эта информация может использоваться при разработке лечебных и профилактических мероприятий, например вакцин, — заключает она.

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