Искусство помогать: российские ученые создали уникальный «умный» протез

В Великом Новгороде создали первый отечественный коленный модуль «Актив 2» c микропроцессорным управлением для протеза бедра. Он помогает безопасно и комфортно ходить естественной походкой. Один из пользователей, участвующих в испытаниях, заявил, что по качеству протез не уступает западным аналогам. Какова ситуация на рынке протезирования в России и как в этой отрасли идет импортозамещение, выясняли «Известия».

Уникальный модуль

О разработке протеза в начале июля рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, посетивший филиал АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения».

«Умный» протез можно настроить с помощью дистанционного управления и активировать дополнительные режимы работы. Один из пользователей протеза, участвующих в его испытании, говорит, что не чувствует существенной разницы между модулем «Актив 2» и зарубежным аналогом», — поделился Никитин.

Фото: Пресс-центр Правительства Новгородской области Губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил филиал АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»

Коленный модуль с внешним источником питания используется в составе модульного протеза нижней конечности. Дистанционное управление позволяет человеку настраивать модуль, активировать дополнительные режимы работы и получать статистику с помощью смартфона или компьютера через протокол Bluetooth. Батарея повышенной емкости обеспечивает работу до пяти суток.

В конце апреля, после завершения испытаний, изделие представили в федеральном Бюро медико-социальной экспертизы. Предприятие уже запустило модуль в пробное производство. Цена одного комплекта «Актив 2» в 2022 году составляет 1 млн 410 тыс. рублей.

Ежегодно в России устанавливается около 500 коленных модулей. В дальнейшей перспективе — разработка всех комплектующих для производства отечественного модульного протеза бедра, отметили в пресс-службе областного правительства.

«Если мы сегодня не будем заниматься такими вещами, тестировать, у нас никогда ничего своего не появится. Очень интересная история», — заключил губернатор региона.

Фото: Пресс-центр Правительства Новгородской области

Сокращение рынка

Сегодня в России активно развивается импортозамещение в сфере протезирования. По словам СЕО Группы компаний «Салют Орто», резидента Фонда «Сколково» Ивана Худякова, до введения западных санкций на российском рынке были в основном функциональные полуфабрикаты. То есть любой протез состоял из разных частей — например, бионических, высокофункциональных и пневматических модулей, которые поставлялись из-за рубежа. Основными поставщиками были Германия, США, Исландия.

— Сейчас, во-первых, поставщики подняли цены. Во-вторых, один из основных поставщиков — компания OraSure Technologies — полностью ушла с российского рынка и не поставляет полуфабрикаты. У нас есть альтернатива, пациентам нужно пробовать другие варианты, — рассказывает Худяков.

Вместе с кризисом появилась необходимость в увеличении объема производства, однако российские поставщики не могут нарастить мощности в столь сжатые сроки. Для того чтобы они это сделали, нужна поддержка со стороны государства, считает эксперт.

— Также необходимо в ускоренном виде проводить научно-исследовательские работы для того, чтобы разработки аналогов западных компаний были сопоставимого качества, — отмечает собеседник «Известий».

Искусство помогать Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города

Важность импортозамещения

Российским компаниям нужно иметь свои разработки, которые могли бы возвращать утраченный функционал людям с инвалидностью. К тому же западные поставщики постоянно повышают цены, и от этого страдают пациенты. Государство ежегодно выделяет субсидии, постепенно их увеличивая. Однако в процентном соотношении к прошлому году этих денег всё равно недостаточно для того, чтобы обеспечить качественными протезами всех нуждающихся.

— Если поставщики будут каждый раз повышать цены, то количество людей, которые получают изделия, будет уменьшаться. Поэтому импортозамещение необходимо в том числе для того, чтобы сделать доступной продукцию для незащищенных слоев населения, — объясняет собеседник «Известий».

Говоря о том, как сегодня реализуется импортозамещение, в частности в отрасли технических средств реабилитации, эксперт упоминает несколько существующих программ, которые можно было бы использовать. Часть из них стимулируют приобретение оборудования, а часть — проведение научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР). Однако, по мнению Худякова, этого недостаточно.

— Нужно обратить внимание на эту отрасль, потому что здесь необходимо не просто производить, а параллельно и отлаживать новое производство, проводить и финансировать научно-исследовательские разработки. Потребителям нужна не просто замковая коленка. Речь идет о качественном коленном модуле, который максимально вернет утраченный функционал, — рассказывает он.

Искусство помогать Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города

В Минпромторге уже выступили с инициативой, связанной с проведением тестирования продукции с участием людей с инвалидностью. Это направлено на то, чтобы достичь максимального качества. Если при испытании будет найдена ошибка, ее можно будет проработать и исправить.

— Для того чтобы стимулировать импортозамещение, необходимо ввести в практику НИОКР и масштабировать производство, обеспечить приемлемые цены для поставщиков. Если на сегодня, допустим, цена протеза бедра по компенсации в Смоленской области составляет 150 тыс. рублей, а в ней один коленный модуль стоит 100 тыс. рублей, то этих денег, конечно, недостаточно для того, чтобы проводить какие-то научно-исследовательские работы. И это подводит к тому, что нужно стимулировать рынок потребления, — заключает Иван Худяков.

Российские разработки

По словам СЕО группы компаний «Салют Орто» , в России уже есть несколько уникальных разработок в отрасли протезирования. Сама группа делает коленные модули для протезов ног: они сопоставимы по качеству с немецкими аналогами, но при этом дешевле на 30–40%.

— Недавно мы делали такое тестирование в Уфе, и испытатель оценил наш протез с пневматическим коленным модулем Steplife P5 намного больше, чем зарубежный, — после того, как мы поставили его, человек сразу пошел переменным шагом по лестнице, — рассказывает он.

Искусство помогать Пилот-испытатель протезов для рук Илья Морковский в офисе компании «Моторика» Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Есть и другие компании — например, «Моторика», которая производит протезы рук, — их стоимость тоже ниже западных аналогов, хотя это «интересные кастомные изделия для детей и взрослых с ампутацией верхних конечностей». Третья компания, которую приводит эксперт, — Metiz, «лидер российского рынка, производящий различные модули высокого качества».

Компании, которые производят именно протезы ног, существуют в каждом регионе России. Это удобно в первую очередь для пациентов, которым больше не нужно ехать далеко.

— Мы разрабатываем собственные перспективные изделия — коленные модули для протезов ног. То есть коленные модули пневматической системы и бионические коленные модули. Сейчас мы проходим необходимые тестовые испытания и планируем уже в сентябре представить миру наш серийный образец в этом направлении, — заключает Худяков.