Без отвода глаз: ученые нашли способ сделать взгляд робота осмысленным

Российские ученые нашли оптимальный сценарий движения взгляда человекоподобного робота во время общения с людьми. В ходе разговора андроид должен соблюдать баланс между фиксацией на глазах собеседника и вниманием к другим объектам. Это позволит создать у окружающих ощущение, что робот размышляет над услышанными словами и думает, как лучше ответить. Хороший эмоциональный контакт с человеком важен для любых сервисных роботов, подтвердили создатели андроида-буфетчицы «Дуняши». А по мнению психологов, снятие психологических барьеров в общении с машиной за счет применения невербальной коммуникации необходимо для развития всей робототехники.

Только не отведи глаз

Ученые Российского государственного гуманитарного университета при поддержке Российского научного фонда провели серию экспериментов, чтобы определить оптимальный сценарий движения взгляда человекоподобного робота в ходе разговора, который максимально располагает людей к общению . Оказалось, чтобы добиться комфортного взаимодействия с собеседником, андроид должен соблюдать баланс между фиксацией зрачков на глазах своего визави и вниманием к другим объектам . При этом чем выше уровень эмоционального интеллекта человека, участвующего в разговоре с роботом, тем лучше он воспринимает контакт глаза в глаза с роботом.

В исследовании сотрудников РГГУ приняли участие два специально сконструированных андроида, способные говорить и реагировать на речь, расположение лица и направление взгляда собеседника, а также 46 добровольцев . В ходе эксперимента моделировались три ситуации: робот рассказывает историю испытуемому, человек повествует о чем-либо андроиду, машина и доброволец вместе решают задачу в материальном мире на примере игры-головоломки. Затем участников просили оценить роботов, которые использовали разные стратегии движения глаз.

Наиболее «живым» с точки зрения собеседников выглядел тот робот, который переключался между разными вариантами взгляда . Например, рассказывая историю человеку, он то смотрел в глаза слушателю, то более вежливо избегал прямого зрительного контакта . Во время решения головоломки внимание робота переходило от партнера к самой игре. А когда андроид слушал историю, он смотрел то в глаза, то на лицо рассказчика. По словам ученых, полученный таким образом эффект «эмоциональности» робота объясняется тем, что разнонаправленные движения глаз создают иллюзию смены внутренних ментальных состояний, как у мыслящего существа .

— Мы понимаем, что робот должен реагировать на ваш взгляд. Но в зависимости от задач он может вести себя по-разному. Если робот всё время смотрит на вас, то это тоже плохо воспринимается, поэтому должен быть баланс между прямым взглядом и взглядом вбок , — пояснил научный сотрудник РГГУ Артемий Котов.

В будущем авторы исследования планируют разработать оптимальный алгоритм движения глаз андроида, который можно будет использовать при создании любого робота.

Точка контакта

«Интерфейс» андроида важен для его успешной работы. Робот-буфетчица «Дуняша», представленная на ПМЭФ-2022, получила известность благодаря внешности эффектной блондинки. Она рассчитана на мужчин, которые недостаточно уверены в себе, чтобы знакомиться с красивыми девушками, рассказал «Известиям» директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев. А робот-красавица рада любому клиенту и всем отвечает улыбкой — достаточно купить чашку кофе. Это заставляет покупателя всё время возвращаться, чтобы пообщаться с ней, считают создатели.

— «Дуняша» выглядит привлекательно, но не пошло. У нее нет декольте и слишком ярко накрашенных губ. Это позволяет ей располагать к себе не только мужчин, но и женщин, детей и другие целевые аудитории, — сказал Олег Кивокурцев.

Он уверен, что создателям андроидов нужны данные об алгоритмах взгляда роботов. Глаза всегда становятся первой точкой контакта клиента с машиной и влияют на всю последующую коммуникацию , подчеркнул эксперт.

Разработчики сервисных андроидов, рассчитанных на оказание различных услуг, пытаются найти способы сделать их максимально похожими на живых существ, так как успех той или иной модели напрямую зависит от ее эмоционального восприятия людьми . Существуют и специальные роботы-компаньоны, одно из основных предназначений которых заключается в теплом эмоциональном общении с хозяином, чтобы избавить его от ощущения одиночества.

Невербальные формы коммуникации важны для снижения тревоги и формирования доверия в общении с любым партнером: животным, человеком или андроидом , сказала «Известиям» клинический психолог, руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева.

— В большинстве культур существуют правила этикетного глазного поведения. Особенно важно в коммуникации через взгляд то, что глаза могут передавать отношения доминирования — подчинения, — отметила эксперт.