Спасите наши духи: как жмых шалфея поможет улучшить российский парфюм

Ученые Крымского федерального университета научились синтезировать из жмыха шалфея амброксид — едва ли не главный компонент современной качественной парфюмерии. Именно на его основе создаются самые тонкие и стойкие ароматы. Сейчас это вещество производят только иностранные компании. Пока крымские ученые синтезируют амброксид в лабораторных условиях, однако намерены выйти на производственный уровень. Российские парфюмеры рассказали, что в условиях роста цен на импортные душистые вещества и проблемы с их доставкой они заинтересованы в работе с отечественным компонентом.

Шалфей вместо кашалота

Одним из самых дорогостоящих и востребованных компонентов парфюмерных изделий много веков была амбра — воскообразное вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Сама по себе она пахнет очень слабо, но высоко ценится парфюмерами за свойство хорошо фиксировать запах эфирных масел.

В 1980-е годы ХХ века использование натуральной амбры в парфюмерной промышленности запретили по этическим причинам — добывая ее, браконьеры истребляли кашалотов. И тогда же химики начали искать способы синтезировать искусственные аналоги амбры — на основе веществ, содержащихся в шалфее, мускате, туе и некоторых других растениях. Ни в СССР, ни затем в России такие работы не велись, и поэтому отечественная парфюмерная промышленность оказалась на 100% зависима от импорта этих компонентов.

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Фото: commons.wikimedia.org/Peter Kaminski Cерая амбра

Однако сейчас ученые Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского смогли создать искусственный аналог амбры, по структуре и химическому составу полностью ей идентичный. В его основе склареол — соединение, изначально близкое к амбре, хотя это и разные продукты. Содержится это вещество в отходах шалфейного жмыха. Российские ученые смогли модифицировать склареол до нужной химической формулы.

Началось всё с того, что к научному коллективу Института биохимических технологий, экологии и фармации (ИБТЭФ) КФУ обратились местные производители косметической продукции, которые наладили в регионе выпуск эфирного масла из шалфея. После отжима масла у них оставался жмых. Выбрасывать его было жалко, хотелось использовать сырье максимально эффективно.

— Склареол в отходах растительного сырья ученые обнаружили много лет назад, — рассказал директор ИБТЭФ КФУ Алексей Гусев. — Мы решили объединить две технологии — выделить нужные соединения из жмыха шалфея и модифицировать до нужной формулы.

Спасите наши духи Вид на поля шалфея, Республика Крым Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Склареол из шалфея извлекли методом электрохимического окисления и восстановления с помощью классических реактивов.

— Этого достаточно для получения небольшого количества вещества, однако для перевода процесса в промышленность нужны уже другие технологии. В частности, необходимо упростить лабораторные методики настолько, чтобы стоимость произведенного амброксида была как можно ниже, — отметил Алексей Гусев.

Значительный плюс разработки крымских ученых — шалфей растет на территории России, поэтому дефицита сырья для производства амброксида можно не бояться.

Натуральное не в моде

Стойкость — одно из основных качеств хороших духов и туалетной воды. Много веков именно амбра отвечала за сохранение нижних нот парфюма, которые раскрываются последними, зато «звучат» особенно долго.

— Это один из наиболее популярных компонентов в парфюмерии. Однако сейчас натуральная амбра не используется в производстве — она входит в список запрещенных Международной парфюмерной ассоциацией компонентов наряду, например, с натуральным мхом или мускусом. В наше время используются только синтетические аналоги этого компонента , — рассказал «Известиям» руководитель проекта «Запахи России» Игорь Булгар.

Спасите наши духи Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Производством парфюмерных и косметических ингредиентов традиционно занимаются большие международные корпорации из Швейцарии, Франции, Германии.

— Сейчас в нашей стране производится минимальное количество парфюмерных компонентов в основном в виде эфирных масел, — пояснил эксперт.

Независимый парфюмер, владелец бренда Vdohni Полина Казакова подтвердила, что российские производители закупают душистые вещества у иностранных компаний.

— Сейчас наблюдаются проблемы с доставкой и оплатой заказов, к тому же стоимость этих компонентов постоянно растет. Поэтому я бы удовольствием поработала с компонентом, который создали наши ученые , — отметила она.

Спасите наши духи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Любые успешные разработки по синтезированию качественных парфюмерных компонентов внутри страны будут способствовать развитию российского рынка, который обладает большим потенциалом к росту, считает Игорь Булгар.

Ранее, в начале апреля этого года, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство парфюмерии и косметики в России в ближайшие годы может вырасти втрое, и призвал участников рынка сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками.