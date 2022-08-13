Пошел по уклонной: как американский «Ниндзя» нейтрализует антитела

В США всё чаще заражаются вариантом коронавируса BA.4.6 — это подлиния «Ниндзя-Омикрона» из ЮАР. Он имеет мутацию, позволяющую вирусу активнее противодействовать антителам. Это означает, что эффективность существующих вакцин против него может снизиться. Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись во мнениях о перспективах распространения BA.4.6. Одни считают, что прочие варианты быстро вытеснят этот штамм, так как количество случаев заражения растет слишком медленно. Другие, напротив, не исключают, что он станет доминирующим благодаря эффективному уходу от иммунного ответа.

Тихо, мирно

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) следят за новым «вызывающим беспокойство вариантом» SARS-CoV-2 — BA.4.6. Он представляет собой подлинию штамма BA.4, который назвали «Ниндзя-Омикрон» за способность уклоняться от иммунного ответа. Такое же имя носит и вариант BA.5, и обладает он теми же свойствами. К вызывающим беспокойство вариантам CDC относит те, которые проявляют повышенную способность к распространению, могут провоцировать более тяжелое заболевание или плохо нейтрализуются антителами.

Новая линия «Омикрона» появилась еще в конце весны. Согласно данным общественного хранилища информации о COVID, ее уже обнаружили в 48 странах — в Северной и Южной Америке, Южной Африке и Европе. В России его пока не выявили.

Половина всех случаев заражения BA.4.6 приходится на США. Он больше всего распространен в центре страны — там его выявили у каждого десятого больного , а в среднем по стране это показатель чуть более 4%. Причем на этом уровне он держится с конца июля. В целом в мире распространенность BA.4.6 пока не превышает 2%.

Пошел по уклонной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На данный момент не так много данных о том, лучше ли BA.4.6, чем изначальные варианты BA.4 или BA.5, уклоняется от иммунитета, однако такие предположения есть.

— Как несколько мутаций BA.4.6 повлияют на его распространение, предсказать сложно, — отметил член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев. — Вот у первого «‎Омикрона» было около 30 мутаций, и было понятно, что это серьезно. Да, пара мутаций означает, что антитела будут чуть хуже нейтрализовать этот штамм, но во что это выльется на практике, пока спрогнозировать невозможно.

Хорошая новость в том, что у подлинии есть только одна мутация, которая значительно отличается от других штаммов. Однако она находится в нейтрализующем эпитопе. Именно с ним связываются нейтрализующие антитела, чтобы не допустить заражения клеток вирусом. Если структура эпитопа немного изменится, эффективность прививки против BA.4.6 будет снижена, рассказал заведующий НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Олег Глотов.

— Но для оценки реального влияния на тяжесть болезни нужен сравнительный анализ клинических данных у пациентов с ВА.4.6 с другими, — отметил эксперт.

Пошел по уклонной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Избежать ответа

Эксперты по-разному оценивают шансы ВА.4.6 на «успех». Ученый-генетик Дмитрий Прусс считает, что путь этого варианта к доминированию даже в США займет много месяцев. Он обосновывает это тем, что доля случаев, приходящихся на ВА.4.6, увеличилась менее чем вдвое за месяц.

— Его распределение по регионам очень неравномерное, но даже в штатах, где наблюдается значительное число случаев этой подлинии, он имеет невысокие шансы на доминирование как минимум до ноября, согласно прогнозу CDC, — поясняет эксперт.

Однако заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин считает, что новый вариант BA.4.6 будет более успешен по сравнению с ВА.4 и ВА.5 и постепенно вытеснит их из популяции.

— BA.4.6 эффективно уходит от иммунного ответа, вызывая повторные заражения, — пояснил вирусолог. — Это происходит в том числе за счет мутации в определенных областях спайкового белка, что позволяет ему избежать узнавания антителами. Но что касается тяжести заболевания, пока что рано говорить, что этот штамм более опасен, чем его предшественники, так что волноваться не стоит.

BA.4.6, как и все его «собратья», обладает повышенной способностью прятаться от вакцин, сделанных на основе исходного штамма SARS-CoV-2 (а это практически все ныне существующие), сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Пошел по уклонной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Однако 4% от общего количества случаев в США — не так уж много, — добавил эксперт. — Возможно, произойдет естественная эволюция, и новый субштамм в силу большей заразности станет превалировать над остальными, хотя про это еще рано говорить. Да, BA.4.6 выделили, он отличается от предыдущих BA.4 и BA.5 несколькими мутациями, которые с точки зрения вирусологии могут вызывать опасения, но другой информации пока нет.

Сейчас по миру циркулирует несколько получивших определенное распространение новых субштаммов. К наиболее известным относятся «Кентавр», «Рыбы» и «Дельтакрон». Первые два появились в Индии, они оба относятся к группе BA.2. Свое название эти геноварианты «Омикрона» получили в честь созвездий. «Кентавр», BA.2.75, уже распространился по миру и выявлен в России. Считается, что он немного заразнее первоначального «Омикрона», но заболевание протекает в легкой форме. Субштамм «Рыбы», или BA.2.10, пока есть только в Индии , но распространяется быстрее других и обгоняет «соседей» со скоростью 10% в сутки.