Вверх геном: штамм «Кентавр» приобрел опасную мутацию «Дельты»

Ученые нашли типичную для штамма коронавируса «Дельта» мутацию в нескольких образцах «Кентавра» (подвид «Омикрона») в Индии . Такое изменение повышает способность SARS-CoV-2 связываться с клеткой организма носителя и делает его более заразным, уверены вирусологи. В одной из научных статей исследователи показали, что, если в «Омикрон» вернуть эту мутацию, изначально вызывавший более легкую инфекцию штамм станет сильнее поражать легкие. Однако вакцинация должна спасти от тяжелого COVID-19 и в случае заражения таким вариантом, считают российские эксперты.

Привет из прошлого

В июне в Индии появился новый подвид «Омикрона» — «Кентавр» (BA.2.75). В конце июля в нескольких образцах, выявленных у пациентов в этой стране, специалисты обнаружили мутацию под названием L452. Ранее она была характерна для «Дельты» — варианта, который вызвал волну заболеваемости весной-летом 2021 года.

Считается, что L452R повышает способность вируса сливаться с клеткой организма хозяина . Поэтому ученые предполагают, что с ней новый штамм станет еще заразнее . Но есть и хорошая новость: раз такая мутация была у «Дельты», многие люди уже с ней сталкивались и выработали иммунитет , уверены исследователи.

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«Эта мутация уже полностью встроена в вариант BA.5, который в настоящее время является доминирующим во всем мире (на его долю приходится более половины новых случаев заражения). Мутация L452R может сделать его более заразным. Если эти варианты будут распространяться дальше, мы можем ожидать больше случаев COVID-19, но не более тяжелое заболевание », — заявил вирусолог из Университета Ашока в Сонипате Шахид Джамиль.

С другой стороны, L452R есть более чем у десятка других вариантов коронавируса, не получивших широкого распространения в мире.

«Когда «Дельта» вызвала волну заболевания высокой тяжести, иммунитет к коронавирусу в обществе был довольно слабый, так как охват вакцинацией или отсутствовал, или был недостаточным. Теперь, когда иммунитет растет, особенно против тяжелых форм заболевания, неясно, как эта мутация повлияет на вирулентность SARS-CoV-2», — сказал индийским СМИ член национальной целевой группы по COVID-19 Санджай Пуджари.

Легче, но заразнее

Российские эксперты придерживаются мнения, что паниковать по поводу мутации в «Кентавре» не стоит, но за изменениями этого варианта необходимо следить . Само изменение в геноме, по всей видимости, действительно «выгодно» вирусу, с ним ему легче проникать в клетку, как подтверждают научные статьи, сказал «Известиям» заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

— Скорее всего, с этой мутацией «Кентавр» станет более заразным и будет распространяться быстрее, чем другие варианты «Омикрона» . Что касается тяжести заболевания, пока сведений нет, и предсказать что-либо ученые пока не могут, — отметил он.

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В процессе эволюции «Кентавр», как и все предыдущие варианты, теряет свою вирулентность, не вызывая тяжелых поражений организма хозяина, подчеркнула директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест» Анна Сафонова. Однако эту способность он «меняет» на контагиозность, то есть повышенную заразность, для более широкого распространения в популяции. Это и может сделать «Кентавр» более опасным.

— В отличие от «Дельты», которая лидировала в прошлом году, «Кентавр» вызывает меньшее количество тяжелых поражений, но зато заражает большее количество людей, — заявила Анна Сафонова. — Тяжесть течения инфекции невысокая, до летальных случаев пациентов с нормальной иммунной системой он не доводит, однако все шире встречается в популяции.

Ветви эволюции

L452R — характерная мутация в подвариантах «Омикрона» из ЮАР BA.5/4. То, что ее обнаружили у «Кентавра», может быть и лабораторной ошибкой , поделился мнением ученый-генетик Дмитрий Прусс.

— У геномов «Кентавра» она обнаружена в горстке образцов из Карнатаки (Индия) и в одном из Вены. Трудно сказать, не загрязнение ли это распространяющимся параллельно штаммом ВА.5, — сказал эксперт.

В свое время «Омикрон» вытеснил «Дельту», и в целом он отличался от нее более чем 60 мутациями , причем 15 из них были в рецептор-связывающем домене, который отвечает за проникновение коронавируса в клетку и взаимодействие с ней, отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.

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— В научной статье в Nature исследователи показали, что если в «Омикрон» вернуть мутацию L452R, то этот штамм опять приобретет способность к более высокой инфекционности, и это может сделать его более опасным для легких , — отметил эксперт. — Исследователи показали, что такой искусственно выведенный штамм может поражать органы дыхания мышей, то есть существует опасность того, что «Омикрон» с такой мутацией становится и более заразным (что не так страшно, так как он и так очень заразен), и более патогенным, то есть будет усиленно поражать легкие.