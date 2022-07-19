Штамм такое: «Кентавр» выявили в Москве — что дальше

С распространением штамма «Кентавр» число новых случаев коронавируса в России может вырасти на треть, до 6–7 тыс. в день , не исключили ученые. Такой прогноз «Известиям» дали математики СПбГУ. Специалисты Роспотребнадзора уже обнаружили в РФ случаи заражения новым вариантом коронавируса. Как сообщили «Известиям» эксперты, у «Кентавра» есть дополнительные мутации, позволяющие ему уклоняться от приобретенного иммунитета. При этом изменения в геноме вируса могут привести к более легкому течению инфекции. Тем не менее ВОЗ уже призвала страны Европы оперативно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок.

Кентавры прискакали

В базу VGARus, куда вносят геномы штаммов коронавируса, выявленные в России, загружено пять последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «Омикрон» . Об этом 19 июля во время селекторного совещания сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москве . У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме . Госпитализированных среди заболевших нет, — указано на сайте санитарного ведомства.

За последние две недели к линии BA.1 варианта «Омикрон» отнесено 1,85% от общего количества расшифрованных геномов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%, а к штамму «Дельта» — 0,73%, доложила глава Роспотребнадзора.

Штамм такое Фото: REUTERS/ULAN/Pool/Latin America News Agency

Подвид BA.2.75, который получил название «Кентавр», впервые обнаружили в Индии . Этот штамм — эволюционировавший «Стелс-Омикрон» . Он отличается от исходных вариантов двумя мутациями в шиповидном белке кронавируса — как раз в тех участках, которые распознаются иммунной системой, рассказал «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

— Потенциально этот штамм более устойчив к существующему иммунитету , что, в принципе, неудивительно, ведь вирусы эволюционируют в популяции, где существует коллективный иммунитет. И выживают те патогены, которые учатся обходить эту защиту, — заявил эксперт.

Что касается заразности, выводы пока сделать сложно. Однако динамика роста числа случаев с BA.2.75 на 16% выше, чем для других штаммов .

Что за зверь

Ранее об особой опасности «Кентавра» заявляли и его первооткрыватели — индийские специалисты. Всего у BA.2.75 16 новых мутаций . Благодаря им этот вариант имеет преимущество по сравнению со всеми другими подлиниями BA.2, пришел к выводу доктор медицинских наук из исследовательского индийского центра Мангла в Бийнор Випин Вашиштха.

— Это, безусловно, выглядит как решительная попытка уклониться от иммунитета после BA.2 и BA.5 , — согласен ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Как подчеркнули опрошенные «Известиями» эксперты, пока рано прогнозировать, вызовет ли «Кентавр» резкий подъем заболеваемости и как это скажется на системе здравоохранения.

Штамм такое1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Он показывает свою большую заразность даже по сравнению со «Стелсом» и пятым и четвертым вариантами «Омикрона». А вот станет ли он доминирующим, сейчас никто не может сказать, — сказал «Известиям» главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. — Пока индийцы говорят, что он не более патогенный, то есть не должен дать резкий всплеск госпитализаций и сверхтяжелой заболеваемости.

При этом две мутации «Кентавра» обуславливают более легкое течение инфекции, подчеркнул эксперт.

С учетом темпов роста числа заболевших в странах Европы в мае и июне к началу августа количество новых случаев заражения COVID-19 в России может достичь 6–7 тыс. (19 июня было выявлено 4,2 тыс. зараженных) , заявил «Известиям» завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем СПбГУ Виктор Захаров.

— При этом общее число активных случаев (болеющих людей) возрастет до 230 тыс. (сейчас этот показатель равен 201,6 тыс.). После этого рост числа новых случаев заболевания замедлится, — ожидает математик.

Штамм такое2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

19 июня глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о новой волне COVID-19, вызванной подвариантами «Омикрона», и призвал страны ЕС оперативно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок . По словам представителя ВОЗ, каждая доминирующая сублиния этого штамма демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами.

Власти российских регионов должны возобновить работу штабов по профилактике распространения COVID-19 и проверить, есть ли у них нужные лекарства, заявили в Росздравнадзоре 19 июля. За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в стране выросла на 30%.