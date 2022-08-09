Кто во штамм горазд: в Индии нашли новый вариант «Омикрона» — «Рыбы»

В Индии обнаружили новый геновариант «Стелс-Омикрона». Ученые навали его «Рыбы» в честь созвездия по аналогии с другим вызывающим тревогу штаммом «Кентавр». Этот подвид распространяется быстрее других и обгоняет «соседей» со скоростью 10% в сутки, сообщили исследователи. Новый вариант заразнее за счет двойной мутации в «короне» вируса, которая позволяет ему легче проникать в клетки человеческого организма. В России эту линию пока не выявляли. По данным Роспотребнадзора, в стране доминируют южноафриканские штаммы BA.4 и BA.5 — на них приходится 92,71% расшифрованных геномов коронавируса. Специалисты подчеркивают, что возобновления ограничительных мер не требуется.

Приплыли

Не успели ученые обсудить все свойства варианта «Омикрона», который назвали «Кентавр», как появился новый штамм, вызывающий опасения. В Индии обнаружили образцы линии коронавируса, которую местные ученые навали «Рыбы» ( геноварианты «Омикрона» называют в честь созвездий). Как утверждают исследователи, этот вариант распространяется быстрее других и обгоняет «соседей» со скоростью 10% в сутки .

— Это отдаленный и сильно мутированый потомок BA.2 («Стелс-Омикрон»), конкретно из группы BA.2.10, — рассказал «Известиям» ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Кто во штамм горазд Фото: Global Look Press/Sajad Hameed

Он уточнил: «Рыбы» интересны тем, что у этого варианта две мутации, из-за которых модифицировался S- белок («корона», или «шип»), с помощью которого вирус проникает в клетки человека . Эксперт заметил, что статистически эти изменения генома считались маловероятными, но, тем не менее, они произошли.

— Действительно, одновременное появление сразу двух таких мутаций — это очень редкое событие. Такое возможно только в тех случаях, когда штаммы обладают значительными эволюционными преимуществами, то есть они прошли жесткую селекцию, — согласен директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов.

Ранее появление такого мутанта предсказывали специалисты лаборатории Джесси Блума из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле (США). Ученые указывали в своих прогнозах, что подобные варианты будут особенно эффективно противодействовать иммунитету .

По словам Альберта Ризванова, компьютерное моделирование показало, что мутации «Рыб» приводят к наибольшему сродству S-белка коронавируса к рецептору АСЕ-2 человека (считается «входными воротами» в клетку для SARS-CoV-2) . Это свойство делает вирус наиболее «липким», а значит, потенциально более инфекционным , пояснил специалист. Кроме того, эти мутации позволяют штамму эффективнее уклоняться от нейтрализующих антител, которые вырабатываются в ответ на вакцинацию или перенесенный COVID-19 . Даже антитела, которые продаются в виде лечебных препаратов от коронавирусной инфекции, становятся неэффективны против штаммов с этой мутацией, сообщил эксперт.

Кто во штамм горазд Фото: Global Look Press/Saqib Majeed

Одинокий «Кентавр»

В России штамм «Рыбы» пока не выявляли. Но в стране зафиксирован один случай заражения «Кентавром», уточнили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Что касается наиболее распространенных штаммов, пока в РФ доминируют другие типы «Омикрона». 92,71% геномов коронавируса, расшифрованных за последние две недели, относятся к линиям BA.4 и BA.5, рассказали в Роспотребнадзоре. 6,68% принадлежат к BA.2, 0,31% — к BA.1 (оба — подвиды «Стелс-Омикрона»), 0,3% — к другим вариантам.

— На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «Омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется . В то же время целесообразно рекомендовать лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) ношение масок в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы), — сказано в сообщении ведомства.

Потенциал «Рыб» зависит от пандемической предыстории региона (какие штаммы уже оставили недавний массовый иммунитет) и от степени эволюционного прогресса среди BA.5 , который тоже не стоит на месте, считает Дмитрий Прусс.

— То, что новые варианты второго поколения «выигрывают» [среди других видов] в Индии, не обязательно предсказывает их потенциал по всему остальному миру. Вот в Англии «Кентавр», похоже, «захлебнулся», а в США следующей угрозой считают BA.4.6, — рассказал он.

Кто во штамм горазд Фото: Global Look Press/Dipa Chakraborty

Битва за внимание

Вероятность двухнуклеотидной мутации намного ниже, чем однонуклеотидной, однако они далеко не редкость, отметил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. По его мнению, исследование индийских коллег похоже на научный «хайп», созданный, чтобы получить больше грантов.

— Это не эпидемиологическая, а молекулярно-генетическая научная деятельность, которая может служить только отчетом о проделанной учеными работе, но не предостережением клиническим врачам , — сказал Михаил Болков.

Он пояснил: S-белок кодируется 1 273 нуклеотидами . В самой первой линии «Омикрона» из них поменялся 21. А в том вирусе, который называют «Кентавром», заменено уже 32 нуклеотида, то есть всего около 2,5%. Чем больше нуклеотидов будет меняться в той части коронавируса, которая кодирует «шип», тем легче вирус будет находить клетки- мишени и ускользать от иммунитета, полученного после прививки или болезни, подтвердил Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

— Сказать, что эта подлиния «Омикрона», которая поменяла два нуклеотида, принципиально что-то изменит, нельзя , — подчеркнул он.

Кто во штамм горазд Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON