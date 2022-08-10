Хождение по звукам: долгий кашель после COVID может говорить о повреждении мозга

Хронический кашель после COVID-19 может указывать на повреждение мозга, предположили зарубежные ученые. Согласно их гипотезе, некоторые нервные пути, пораженные коронавирусом, становятся гиперчувствительны. Это и вызывает беспричинный кашель. На расстройство центральной нервной системы может указывать сопутствующие утомляемость и одышка. Такой кашель называют нейрогенным, и он лечится под контролем врачей. А вот самостоятельно пытаться избавиться от симптома не стоит, так как можно усугубить проблему, предупредили медики.

Проблемы в голове

После COVID-19 многие люди жалуются на сильный кашель, который не проходит в течение недель или даже месяцев после выздоровления. Вероятно, некоторые нервные пути в мозге, пораженные коронавирусом, становятся гиперчувствительны, что и вызывает беспричинный кашель , предположил коллектив ученых из Великобритании, Австралии и Южной Кореи.

«Кашель при COVID-19 может быть результатом проникновения SARS-CoV-2 в сенсорные нейроны блуждающего нерва или нейровоспалительной реакции, или того и другого, что приводит к гиперчувствительности кашлевых путей», — заявили авторы работы.

Хождение по звукам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По их мнению, стоит рассмотреть гипотезу о том, что постковидный синдром — это результат нейровоспалительной реакции, поражающей различные области мозга . Учитывая, что у инфицированных часто встречаются нарушения обоняния и вкуса, можно предположить: коронавирус способен напрямую взаимодействовать с сенсорными нейронами. Вероятен и нейрогенный кашель, то есть вызванный повреждением мозга . Это означает, что нервы, отвечающие за инициирование кашля, функционируют неправильно, сделали вывод ученые. Если хронический кашель сопровождается утомляемостью, одышкой и болью, это может указывать на расстройство ЦНС , уверены авторы.

Согласно научным данным, около 13% пациентов страдают от кашля после COVID-19 не меньше месяца. Об этом сказано в обзоре, куда вошли 57 исследований с общим числом участников более 250 тыс. человек.

Семь раз исследуй

Хронический кашель при постковидном синдроме действительно может указывать на повреждение нервов , согласен врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— Также может быть поврежден кашлевой центр, который находится в продолговатом мозге (задний отдел головного мозга). Проблема в том, что пока непонятны причины поражения нервов и ядер в нем. Наиболее вероятные — сосудистое поражение, когда нарушается их кровоснабжение, либо прямое воздействие вируса на нервные ткани . Но возможно, что задействованы оба механизма, — сказал эксперт «Известиям».

Длительный кашель на этапе постковида появляется из-за раздражения рецепторов в дыхательных путях, не согласна профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН Оксана Гизингер.

Хождение по звукам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— С одной стороны, в регуляции окончания кашля участвуют ветви блуждающего нерва, которые расположены в эпителии слизистой оболочки, — пояснила эксперт. — С другой стороны, из-за повреждения эпителиальных клеток дыхательных путей высвобождаются провоспалительные элементы, цитокины . Эти сигнальные молекулы взаимодействуют с периферическими сенсорными нервами дыхательных путей, что вызывает кашель или изменяет возбудимость этих нервов к раздражению .

Если кашель длится более трех недель, лучше обратиться к врачу, посоветовала она.

Директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест» Анна Сафонова рассказала, что диагностировать хронический кашель можно с помощью четырехэтапной модели. Первый предполагает выявление и лечение очевидных причин кашля. На этом этапе необходимо оценить общее состояние пациента и определить наличие острых состояний, требующих неотложной терапии.

— Второй этап подразумевает целенаправленное обследование и лечение бронхиальной астмы, гастроэзофагеального рефлюкса (изжоги) и риносинусита, — сообщила Анна Сафонова. — Третий включает в себя проведение высокоразрешающей компьютерной томографии органов грудной клетки и бронхоскопии. И лишь на четвертом проводят лечение «непонятного» кашля с использованием медикаментозных средств.

Оксана Гизингер подчеркнула: не стоит бороться с этим симптомом в домашних условиях — можно не только потратить время зря, но и усугубить проблему .

Хождение по звукам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам экспертов, от тяжелого течения COVID-19 и осложнений инфекции по-прежнему защищает вакцинация. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Как писали «Известия», в последний месяц спрос на прививки от COVID-19 вырос в несколько раз. Такую тенденцию зафиксировали крупные сети медклиник. Специалисты объясняют ажиотаж сезоном отпусков и сроками ревакцинации.