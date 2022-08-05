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Во главе игла: спрос на вакцинацию от COVID-19 вырос в разы

Почему одновременно увеличивается и число повторных заражений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спрос на прививки от коронавируса за последний месяц вырос в несколько раз, рассказали «Известиям» представители крупных сетей медклиник. Специалисты объясняют ажиотаж сезоном отпусков и сроками ревакцинации. Заболеваемость за последнюю неделю тоже выросла — на 48%, следует из данных оперштаба по борьбе с COVID-19. Всё чаще фиксируются случаи повторного заражения вирусом после недавно перенесенной болезни и последствия для здоровья с каждым разом всё серьезнее, предупреждают иммунологи. О том, когда ждать пика новой волны заболевания и насколько сильной она будет, — в материале «Известий».

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Спрос на вакцинацию от коронавируса среди россиян за последний месяц существенно вырос, сообщили «Известиям» представители сетей медклиник «Медси», «Инвитро» и «РЖД-Медицина».

— Заметный рост числа обращений за вакцинацией от ковида начался на неделе с 11 по 18 июля — он составил 103% по сравнению с предыдущей неделей. В конце июля спрос вырос еще на 52% уже к этому показателю, — рассказала заместитель медицинского директора «Медси» Ксения Шеховцова.

Всего за три дня августа прививки от коронавируса в «Медси» сделали в полтора раза больше людей, чем за полную неделю в начале июля, отметила она.

В «Инвитро» сообщили, что за последний месяц спрос на вакцинацию от ковида вырос вдвое. Охотно прививаются и сотрудники, и пациенты.

— Мы видим стабильный рост запросов на вакцинацию. На наш взгляд, это связано с сезоном отпусков: люди отправляются за границу и им нужен QR-код. Кроме того, у многих подошло время ревакцинации, — рассказала заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Представители «РЖД-Медицина» также рассказали о росте желающих пройти вакцинацию. В том числе спрос на прививки от ковида вырос среди сотрудников компании по всей стране — примерно на 15%.

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Растет спрос на вакцинацию не только в частных, но и в городских клиниках, выяснили «Известия». На момент написания материала свободных окон для записи на прививку в поликлинике, обслуживающей жителей ЦАО Москвы, было всего три — по одному 6 и 7 августа и одно 9 августа.

Недостатка вакцин нет. Все опрошенные медицинские центры сообщили о том, что препарат «Спутник V» в наличии. Первым компонентом этой вакцины сегодня делают и ревакцинацию — при этом пациент получает такой же сертификат на «Госуслугах», как и в случае укола «Лайтом», рассказали в «Медси». В единой медицинской справочной службе Москвы «Известиям» сообщили, что препарат «Спутник Лайт» еще доступен в некоторых столичных клиниках, но в основном для вакцинации и ревакцинации уже используют «Спутник V».

Последствия тяжелее с каждым разом

Спрос на прививки среди граждан страны действительно вырос, но до пиковых показателей прошлого года ему далеко, рассказал «Известиям» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Летом и в конце 2021 года вакцинацию от ковида максимум делали по 350–450 тыс. человек в день. Сейчас же прививки ежедневно делают около 60–70 тыс., сказал эксперт.

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вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эти оценки подтверждает информация сайта стопкоронавирус.рф. Согласно последним официальным данным, на неделе с 23 по 29 июля вакцинировались 454,6 тыс. человек — это в среднем 64,9 тыс. в день.

Низкие темпы прививочной кампании сказываются на уровне коллективного иммунитета — согласно стопкоронавирус.рф, сейчас он составляет 10,7%.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать темпы вакцинации в стране.

— Сейчас заболеваемость в России подросла, поскольку у нас, по-видимому, циркулируют более заразные варианты «Омикрона» BA.4 и 5. Еще появился подвид «Кентавр», которого пока мало. Думаю, что в августе мы достигнем 25% от того порога заболеваемости, что была в основную волну «Омикрона». Тогда ежедневно заболевало до 200 тыс. человек, — рассказал Николай Крючков.

О том, что пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце августа, также заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.ковид

Согласно данным оперативного штаба РФ по борьбе с COVID-19, по состоянию на 4 августа в России выявлено 17,1 тыс. случаев коронавируса. Это на 17% больше, чем днем ранее, и на 48% больше, чем неделю назад.

Всё чаще встречаются случаи повторного заражения вирусом после недавно перенесенной болезни, отмечают врачи. Это связано с тем, что штамм «Омикрон» формирует гораздо более слабый иммунитет и его хватает совсем ненадолго.

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вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— И опасность тут в том, что каждый последующий эпизод заболевания приводит к всё более серьезным последствиям для здоровья — даже у относительно здоровых людей среднего возраста, — подчеркнул Николай Крючков.

Со стороны нервной системы это «туман в голове», головные боли, тревожность, нарушенная концентрация внимания, иногда даже клиническая депрессия, пояснил иммунолог.

— Кроме того, это потливость, учащенное сердцебиение. У некоторых людей выпадают волосы и пропадает обоняние, хотя с появлением «Омикрона» такие побочки стали появляться реже. В целом с каждым новым эпизодом заболевания негативные последствия более выражены и дольше продолжаются, — рассказал он.

Ревакцинироваться по прошествии полугода нужно обязательно — это защитит от тяжелого течения коронавируса и в целом позволит перенести болезнь намного легче, подчеркнул Николай Крючков.

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