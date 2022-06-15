Семейное антитело: дети привитых матерей лучше защищены от «Омикрона»

Вакцинация беременной матери в 1,5 раза снижает вероятность заражения ее ребенка штаммом «Омикрон» после рождения , показало исследование норвежских ученых. По их данным, такой уровень защиты достигается с помощью двух или трех доз вакцины. А один укол снижает шансы новорожденного на инфекцию на 28%, оценили специалисты. Научную работу выполнили на примере иностранных вакцин, но, по словам российских ученых, результаты подсчетов справедливы и для «Спутника V», который может оказаться даже более эффективным в плане защиты новорожденных, чем западные аналоги.

Подарок от мамы

Норвежские ученые изучили, как вакцинация беременных женщин влияет на защиту их новорожденных детей от коронавируса . Оказалось, что одна доза антиковидной прививки, полученная матерью во время беременности, на треть снижает вероятность заражения ее ребенка штаммом «Омикрон» , указано в исследовании. А второй и третий уколы уменьшают эту опасность в 1,5 раза , отмечено в работе. Исследование выполнили на примере иностранных мРНК-вакцин , содержащих генетический материал вируса, на котором организм человека учится вырабатывать антитела против настоящего возбудителя. Российские ученые уверены, что результаты работы справедливы и для отечественной векторной вакцины «Спутник V» . В ее составе есть вирусы, лишенные гена размножения, что делает их безопасными для организма.

— Аналогичный эффект окажет и вакцинация «Спутником V». Если мать в период беременности получила вакцину, то антитела передадутся и ее ребенку . А к какому типу относится вакцина — РНК или другому — значения не имеет, — сказал «Известиям» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

Норвежские ученые включили в свое исследование данные 21 643 новорожденных . Это все дети, появившиеся на свет в стране с сентября 2021-го по апрель 2022 года . 45% из них родились у женщин, которые получили две или три дозы вакцины от коронавируса во втором или третьем триместре беременности.

Семейное антитело Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Статистика показала, что в течение первых четырех месяцев после рождения регистрировалось в среднем 10,9 случая заражения штаммом «Омикрон» на 10 тыс. человек среди новорожденных детей непривитых матерей, и только 7 случаев на 10 тыс. человек у вакцинированных женщин. То есть более чем в 1,5 раза меньше. При этом одна прививка, полученная во время беременности, снижала вероятность заражения ребенка на 28%.

« Данные подтверждают, что новорожденные получают пассивную защиту от COVID-19 вследствие вакцинации беременной матери » — сделали вывод ученые.

Усиление иммунной защиты новорожденного после вакцинации беременной матери в случае с COVID-19 не уникально. Аналогичный эффект наблюдали после прививок от коклюша и гриппа. Собственный иммунитет младенцев слаб, поэтому защиту от инфекции главным образом обеспечивают антитела, полученные от матери . Исследования показывают, что новорожденные в большей степени подвержены риску тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем дети постарше . Однако специально разработанных вакцин для них не существует , поэтому прививка для матерей может стать эффективным способом уберечь их от болезни.

Родовая связь

У первой зарегистрированной в РФ вакцины может оказаться еще более высокая эффективность против штамма «Омикрон», потому что в предыдущих исследованиях «Спутник V» по сравнению с мРНК показал лучшую защиту от этого варианта. Об этом «Известиям» рассказала заместитель директора Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

Семейное антитело Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— В результате у детей матерей, привитых нашей вакциной, будет еще более низкая заболеваемость «Омикроном», — рассказала она.

Материнские антитела от любой инфекции передаются через плаценту, а потом еще вместе с грудным молоком , добавила эксперт. Они защищают ребенка после родов и в период лактации.

Специалист напомнила, что вакцинация показана беременным вне зависимости от того, защищает она новорожденного от болезни или нет, так как она должна обезопасить от этого саму мать . Большинство беременных болеют легко или даже бессимптомно, но всё равно среди них достаточно случаев тяжелой формы COVID-19 и материнской смертности. Особенно это может затронуть женщин с соматическими и онкологическими болезнями, ожирением, подчеркнула специалист.

— У матерей формируется адаптивный иммунитет, который передается через плаценту. Так или иначе, у них есть нейтрализующие антитела, соответственно, есть очень высокая вероятность, что они передадут этот иммунитет детям, — согласен главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

Семейное антитело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько