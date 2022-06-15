Семейное антитело: дети привитых матерей лучше защищены от «Омикрона»
Вакцинация беременной матери в 1,5 раза снижает вероятность заражения ее ребенка штаммом «Омикрон» после рождения, показало исследование норвежских ученых. По их данным, такой уровень защиты достигается с помощью двух или трех доз вакцины. А один укол снижает шансы новорожденного на инфекцию на 28%, оценили специалисты. Научную работу выполнили на примере иностранных вакцин, но, по словам российских ученых, результаты подсчетов справедливы и для «Спутника V», который может оказаться даже более эффективным в плане защиты новорожденных, чем западные аналоги.
Подарок от мамы
Норвежские ученые изучили, как вакцинация беременных женщин влияет на защиту их новорожденных детей от коронавируса. Оказалось, что одна доза антиковидной прививки, полученная матерью во время беременности, на треть снижает вероятность заражения ее ребенка штаммом «Омикрон», указано в исследовании. А второй и третий уколы уменьшают эту опасность в 1,5 раза, отмечено в работе. Исследование выполнили на примере иностранных мРНК-вакцин, содержащих генетический материал вируса, на котором организм человека учится вырабатывать антитела против настоящего возбудителя. Российские ученые уверены, что результаты работы справедливы и для отечественной векторной вакцины «Спутник V». В ее составе есть вирусы, лишенные гена размножения, что делает их безопасными для организма.
— Аналогичный эффект окажет и вакцинация «Спутником V». Если мать в период беременности получила вакцину, то антитела передадутся и ее ребенку. А к какому типу относится вакцина — РНК или другому — значения не имеет, — сказал «Известиям» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.
Норвежские ученые включили в свое исследование данные 21 643 новорожденных. Это все дети, появившиеся на свет в стране с сентября 2021-го по апрель 2022 года. 45% из них родились у женщин, которые получили две или три дозы вакцины от коронавируса во втором или третьем триместре беременности.
Статистика показала, что в течение первых четырех месяцев после рождения регистрировалось в среднем 10,9 случая заражения штаммом «Омикрон» на 10 тыс. человек среди новорожденных детей непривитых матерей, и только 7 случаев на 10 тыс. человек у вакцинированных женщин. То есть более чем в 1,5 раза меньше. При этом одна прививка, полученная во время беременности, снижала вероятность заражения ребенка на 28%.
«Данные подтверждают, что новорожденные получают пассивную защиту от COVID-19 вследствие вакцинации беременной матери» — сделали вывод ученые.
Усиление иммунной защиты новорожденного после вакцинации беременной матери в случае с COVID-19 не уникально. Аналогичный эффект наблюдали после прививок от коклюша и гриппа. Собственный иммунитет младенцев слаб, поэтому защиту от инфекции главным образом обеспечивают антитела, полученные от матери. Исследования показывают, что новорожденные в большей степени подвержены риску тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем дети постарше. Однако специально разработанных вакцин для них не существует, поэтому прививка для матерей может стать эффективным способом уберечь их от болезни.
Родовая связь
У первой зарегистрированной в РФ вакцины может оказаться еще более высокая эффективность против штамма «Омикрон», потому что в предыдущих исследованиях «Спутник V» по сравнению с мРНК показал лучшую защиту от этого варианта. Об этом «Известиям» рассказала заместитель директора Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.
— В результате у детей матерей, привитых нашей вакциной, будет еще более низкая заболеваемость «Омикроном», — рассказала она.
Материнские антитела от любой инфекции передаются через плаценту, а потом еще вместе с грудным молоком, добавила эксперт. Они защищают ребенка после родов и в период лактации.
Специалист напомнила, что вакцинация показана беременным вне зависимости от того, защищает она новорожденного от болезни или нет, так как она должна обезопасить от этого саму мать. Большинство беременных болеют легко или даже бессимптомно, но всё равно среди них достаточно случаев тяжелой формы COVID-19 и материнской смертности. Особенно это может затронуть женщин с соматическими и онкологическими болезнями, ожирением, подчеркнула специалист.
— У матерей формируется адаптивный иммунитет, который передается через плаценту. Так или иначе, у них есть нейтрализующие антитела, соответственно, есть очень высокая вероятность, что они передадут этот иммунитет детям, — согласен главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.
Для детей это означает, что они не заболеют в самом уязвимом возрасте. В первые четыре месяца жизни основную роль в защите организма младенца играют материнские антитела, а после этого времени их значение снижается и ребенок начинает жить уже со своим иммунитетом, пояснил медик.