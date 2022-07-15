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Гемоглобинный слой: развитие гипертонии определят по капле крови

Как новый вид диагностики позволит обнаружить сердечно-сосудистую патологию раньше, чем позволяют классические методы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российские ученые предложили новый метод диагностики гипертонии. Как утверждают разработчики, он позволяет обнаружить патологию на самых ранних стадиях, когда ее не всегда можно определить с помощью тонометра. Новый способ основан на изменениях молекул гемоглобина и красных кровяных телец. Исследователи рассчитывают создать специальные серебряные чипы для анализов — в клинике на них нужно будет нанести каплю крови пациента. Разработка вряд ли быстро вытеснит традиционные методы диагностики гипертонии, но, вероятно, будет полезна для выявления группы риска развития патологии, считают эксперты.

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Нужно как воздух

Сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИТУ «МИСиС» и Копенгагенского университета разработали новый метод диагностики гипертонии. Он основан на анализе состояния красных кровяных телец и содержащегося в них гемоглобина. Этот способ позволяет выявлять гипертензию (состояние, при котором артериальное давление равно или превышает 140 мм рт. ст.) на самых ранних стадиях ее формирования. При сердечно-сосудистой патологии нарушается способность эритроцитов переносить кислород, что вызывает повышенное кровяное давление.

— Наши совместные исследования показали, что использование метода, основанного на эффекте Рамана (Раман-спектрометрия — оптический способ исследования излучения молекул. — «Известия»), позволяет увидеть патологические изменения в клетках уже на ранних стадиях, тогда как другие методы еще не фиксируют патологию, — рассказал старший научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ Сергей Новиков.

Гемоглобинный слой2
врач
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Чтобы выяснить, какие изменения молекул гемоглобина свойственны гипертоникам, исследователи изучили образцы крови крыс с нормальным и повышенным артериальным давлением. Оказалось, что при патологии изменяется не только состояние гемоглобина, но и свойства мембраны красных кровяных телец, в которых он содержится. Вероятно, это может быть связано с высоким уровнем холестерина в этой части клетки, что часто наблюдается у гипертоников. Исследователи пришли к выводу, что холестерин нарушает функции мембраны эритроцитов и их способность к оптимальному движению в кровеносных сосудах. Это дополнительный механизм повышения давления при гипертонии, который можно обнаружить предложенным авторами способом.

Эффективность метода подтвердили и в ходе исследований образцов крови пациентов с гипертонией, легочной гипертонией и ишемической болезнью сердца в Кардиологическом центре им. А.Л. Мясникова.

Нужной чувствительности спектроскопии удалось добиться с помощью эффекта, который возникает, когда пробу крови наносят на наноструктурированную поверхность из коллоидного серебра. Такая подложка позволяет получить не только более высокое разрешение при исследовании, но и сократить объем крови пациента при диагностике патологии. В будущем специалисты планируют создавать из серебра готовые чипы и использовать их для проведения таких анализов в клиниках. В данном случае для изучения одного образца крови будет достаточно нескольких минут и капли крови.

Гемоглобинный слой1
пробирки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Предложенный метод позволяет увеличить чувствительность спектроскопии в десятки миллионов раз, что важно для исследования формирования первичных, молекулярных изменений в мембранах и гемоглобине эритроцитов при патологии, что ранее не было доступно, — рассказал профессор кафедры физического материаловедения МИСиС Георгий Максимов.

Исследования в МИСиС и МФТИ ведут в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты».

Конкурент тонометра

Лекарств для предотвращения гипертонической болезни пока не разработано, напомнила «Известиям» врач-ревматолог «Гута Клиник» Екатерина Филатова.

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Можно предположить, что при помощи предложенного метода обнаружения изменений в свойствах эритроцитов гипертоническая болезнь выявляется на первой стадии заболевания, когда инструментально не всегда получается отследить повышенное артериальное давление, — сказала эксперт.

В таком случае ранняя диагностика позволяет врачу привести пациенту еще больше доводов в пользу изменения образа жизни, подчеркнула специалист.

Чтобы метод диагностики прижился, он должен быть проще уже имеющихся, считает директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. Сегодня измерения артериального давления и постановки диагноза гипертония сравнительно просты. Поэтому у методики, предложенной специалистами МИСиС, могут быть другие области применения. Например, оценка предрасположенности к гипертонии, но это требует дальнейших исследований. Сейчас разработка только в самом начале пути к практическому применению.

Гемоглобинный слой
давление
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Использовать метод можно, говоря медицинским языком, для «выявления группы высокого риска». Таким людям можно назначать методы профилактики, и необязательно медикаментозной. Изменение образа жизни и другие способы должны активнее применяться в этой группе, — рассказал Филипп Копылов.

Артериальная гипертензия — важный фактор формирования и прогрессирования сердечно-сосудистой патологии, подчеркнул заведующий кардиологическим отделением № 2 КПТ клиник СамГМУ, врач Алексей Рябов. Это одно из самых распространенных заболеваний, которым страдают десятки миллионов людей в нашей стране. Большинство из них не знают, что они гипертоники.

— Задача скрининговых методов — выявлять патологию на ранних этапах, — сказал специалист.

Это позволяет приостановить развитие комплекса сердечно-сосудистых изменений, приводящих к серьезным осложнениям, подчеркнул он.

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