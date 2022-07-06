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Вдруг сердечный: как распознать предвестники инфаркта и инсульта

Врачи объяснили, какие симптомы могут свидетельствовать о проблемах с сердцем и сосудами
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Аномальная жара заставляет россиян бережнее относиться к своему здоровью. Врачи предупреждают, что в такую погоду как никогда повышается риск инфарктов и инсультов. Экстремальные условия, как лакмусовая бумажка, показывают, что пора заняться собой. В каких случаях нужно бить тревогу по поводу здоровья, по каким признакам можно определить, что с организмом что-то не так, не доводя до критической черты, — в материале «Известий».

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Ступени здоровья

По словам кардиолога Марии Лопухиной, инфаркты и инсульты в последнее время сильно помолодели. И виной тому, в частности, ранний атеросклероз.

На стенках сосудов и артерий формируются бляшки, сужающие их просветы. В результате организму не хватает кислорода, возникает ишемия и, как следствие, инфаркт, инсульт и другие проблемы, — говорит эксперт.

Причины возникновения таких бляшек, по словам Лопухиной, — малоподвижный образ жизни, курение и алкоголь.

Помимо этого в числе факторов риска — отсутствие должного контроля за своим здоровьем.

Вдруг сердечный
анализ крови
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Надо принимать профилактические меры — регулярно измерять давление, сахар крови, сдавать анализы на гормоны (особенно женщинам). По статистике благодаря диспансеризации выявляется очень много заболеваний, в частности онкологических проблем и тяжелых наследственных патологий, о которых люди даже не подозревают. Пациенты на медосмотрах узнают о пороках сердца, гипертонии, атеросклерозе, ранних стадиях диабета. Появляется возможность раньше начать лечение. Таким образом, самые простые профилактические меры позволяют увеличить продолжительность жизни, — рассказывает Мария Лопухина.

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По словам кардиолога, ежегодная диспансеризация должна войти в привычку, как уход за внешностью и забота о красивом гардеробе.

Следи за собой — будь осторожен

Ответственность за свое здоровье не следует перекладывать только на врачей. Надо обращать внимание на некоторые очевидные сбои в организме, чтобы вовремя обратиться за помощью.

Например, о серьезных проблемах может просигнализировать цианоз (посинение) носогубного треугольника — зоны над верхней губой, ограниченной носогубными складками. Такая особенность свидетельствует о гипоксии — организму не хватает кислорода. Причинами этого явления могут быть разные проблемы, не только с сердцем, но и с легкими. Если у пышущего здоровьем молодого человека вдруг посинели губы, то это повод задуматься.

Инсульт можно распознать, если у человека вдруг безвольно повисли рука и нога — это говорит об одностороннем поражении.

Вдруг сердечный
сердце
Фото: Global Look Press/imagebroker/Ulrich Niehoff

Надо протянуть больному две руки и попросить их пожать. Если в одной его руке силы меньше или он не может ее сжать, то это признак возможного инсульта. Попросите человека улыбнуться. Явно выраженная асимметрия лица, когда один уголок рта опущен, а также то, что человек не может улыбнуться, показав зубы — тоже свидетельство того, что не всё в порядке, — разъясняет эксперт.

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По словам экспертов, факторами риска могут быть болезни, неправильное питание и вредные привычки

Кроме того, признаками инсульта, по словам кардиолога, являются резкое нарушение зрения и речи, а также внезапное падение при ходьбе.

Инфаркт классический — это боли за грудиной давящего, жгучего характера; падение давления либо, наоборот, резкий подъем. Но очень часто инфаркт скрывается за другими болями. У кого-то болит живот, у других спина, челюсть, голова или шея, — продолжает Мария Лопухина.

Кардиолог подчеркивает, что здоровому человеку не свойственно испытывать постоянную боль. Если она явно выраженная и непроходящая, то надо обращаться за медицинской помощью.

В любом случае первый триггер сердечной патологии — это одышка, боли или дискомфорт при обычной физической нагрузке. Допустим, человек живет на третьем этаже, привычно поднимается каждый день к себе в квартиру. Но вдруг он стал останавливаться на каждом пролете. Это уже повод обратиться к врачу, чтобы как минимум получить направление на кардиограмму, — рассказывает Мария Лопухина.

Именно шаговую нагрузку на лестнице эксперт считает самой удобной мерой состояния здоровья. Так называемый лестничный тест считался наиболее эффективным еще в те времена, когда не было специальных кардиодорожек и кардиовелосипедов.

Вдруг сердечный
воач
Фото: Global Look Press/Jochen Tack

Выбирается один из трех вариантов ответа. Первый: во время привычной нагрузки ты можешь говорить. Вариант Б — твоя речь сбивается. И третий — ты не можешь сказать ни слова, а просто задыхаешься, — комментирует врач.

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По словам эксперта, если человек способен при привычной нагрузке произнести какую-то фразу, то, значит, всё хорошо. Если задыхается и не в состоянии что-то сказать — есть проблемы с легкими, сосудами или сердцем.

Эксперт подчеркивает, что для всех такая нагрузка индивидуальная: кто-то на пятый этаж взбегает без одышки, а кто-то и на третий не в силах подняться из-за болезней, возраста или отсутствия тренировок. И это надо учитывать.

Случайностей не бывает

Точку зрения кардиолога разделяет и врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Очень важно для человека, который перешагнул 40-летний рубеж, помнить, что не бывает смертей на ровном месте. Всегда существуют предпосылки. Это неконтролируемая артериальная гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, изменения со стороны миокарда, экстрасистолия. Что-то человек упустил, на что-то не обратил внимание. Поэтому мы и говорим о необходимости ежегодной диспансеризации, контроля своего организма, — разъясняет эксперт.

Врач подчеркивает, что ни в коем случае нельзя недооценивать симптомы. Пусть лучше будет переоценка — лишний раз следует обратиться в медицинский центр, сделать ЭКГ, общий анализ крови и мочи, флюорографию. Это необходимо при любом виде непонятной боли.

Вдруг сердечный
экг
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Врач отмечает, что причинами скоропостижной смерти прежде всего могут послужить два самых распространенных заболевания — воспаление аппендикулярного отростка и проблемы, связанные с коронарным кровоснабжением во время инфаркта миокарда.

Вроде бы простые заболевания, известные всем кардиологам и хирургам, но их клиника настолько разная, что сразу можно не распознать. Например, инфаркт может сопровождаться ярким классическим течением в виде боли в области сердца, одышки, общей слабости, ощущения преддверия смерти и страха. Но может быть и бессимптомным. Поэтому я дам самый правильный совет — прислушиваться к мельчайшим изменениям в организме, которые возникают на фоне полного покоя и ремиссии заболевания, — продолжает Денис Прокофьев.

Аппендицит, по словам врача, характеризуется наличием резкой боли в правой подвздошной области (то есть в нижней части живота справа) или в области так называемого кишечного кольца. Эта постоянная, тянущая, ноющая боль сопровождается повышением температуры и интоксикацией.

На перехват

К проблемам с сердцем, по словам врача общей практики, может приводить повышенное переутомление, употребление энергетических напитков, кофе и алкоголя. Чтобы вовремя перехватить проблему, эксперт советует иметь под рукой аптечку. Среди лекарств должны быть, в частности, средства, регулирующие кровяное давление, расслабляющие гладкую мускулатуру кровеносных сосудов, бронхов, желчных и мочевых путей, желудочно-кишечного тракта. Нужны и препараты, препятствующие тромбообразованию.

Своевременное применение таких средств в случае проблем с сердцем может исключить летальный исход и улучшить прогноз перенесенного инфаркта почти на 50%, — отмечает Денис Прокофьев.

Вдруг сердечный
таблетки
Фото: Global Look Press/Viktoria Stark
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По словам эксперта, профилактика инфаркта включает проведение ЭКГ, ЭХО-ЭГ, теста на тропонин (семейство белков, которые содержатся в скелетной мускулатуре и сердечной мышце — миокарде), а также анализ на КФК — фермент, который содержится в сердце, головном мозге, скелетных мышцах и других тканях. И тогда станет ясно, какое начинать лечение — амбулаторное или с госпитализацией.

38 оттенков кашля

Врачи уверены, что без внимания нельзя оставлять никакие проблемы со здоровьем. Например, причиной тревоги за свою жизнь должен стать затяжной долгий кашель.

Насчитывается почти 38 различных причин кашля — от обычных бронхолегочных заболеваний до аритмии сердца. Он может являться симптомом онкологии и туберкулеза. Мы делим виды кашля на два основных момента — острый и хронический. Если кашель не разрешается в течение 21 дня, нужно досконально разбираться в причинах, — разъясняет Денис Прокофьев.

Вдруг сердечный
кашель
Фото: ТАСС/dpa/Patrick Pleul

Ключевым моментом в этом случае, по словам врача, является диагностика со стороны легких (компьютерная томография, флюорография, рентген), а при необходимости также обследование сердца и состояния желудочно-кишечного тракта.

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Кашель может быть связан с аллергическим анамнезом и возможными проблемами лор-органов, а может служить симптомом заболеваний, которые имеют тенденцию резкого прогрессирования, в том числе аритмии, туберкулеза, онкологии, саркоидоза, — продолжает Денис Прокофьев.

Ставка на ЗОЖ

Если человек по каким-то причинам не задумывался об этом раньше, врачи рекомендуют в зрелом возрасте старательно избавляться от вредных привычек.

Общество сейчас разделено на две половины. Одни активно занимаются ЗОЖем, а другие выбирают малоподвижный образ жизни, чему способствуют интернет, удаленная работа и привычка постоянно пользоваться автомобилем, — сетует кардиолог.

Все эти факторы ведут к гиподинамии и набору лишнего веса, которые лишь усугубляют проблемы со здоровьем. Особую тревогу медиков вызывает и то, что современные дети менее подвижны, чем в свое время их родители, бабушки и дедушки. Это способствует ослаблению защитных сил организма.

Вдруг сердечный
пара
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если ты много времени проводишь, сидя у компьютера или за рулем, необходимо найти возможность, чтобы двигаться. Речь не о том, чтобы истязать себя в спортзале или без подготовки пробегать длинные дистанции. Этим мы себе только навредим. Самая комфортная и физиологичная — это шаговая нагрузка. Учитесь быстро и правильно ходить. А девушкам я советую танцевать, — продолжает Мария Лопухина.

По словам кардиолога, идеальный вариант физической нагрузки — делать в день 10 тыс. шагов. Это минимум, который не даст сдаться в борьбе за свое здоровье.

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