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Чем сердце успокоится: как уберечь себя от тахикардии

Аритмия угрожает здоровью россиян
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Чем сердце успокоится: как уберечь себя от тахикардии
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2022-01-13 15:52:54
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Тахикардия — один из самых распространенных недугов современных горожан. Что следует делать, если стали заметны неполадки в работе сердца, в чем их причины и как можно избежать проблемы — в материале «Известий».

Какие существуют типы тахикардии

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Тахикардия — это учащенное сердцебиение, когда частота пульса превышает 100 ударов в минуту. Причиной может быть как состояние сердца в целом, так и нарушения в работе других органов и систем организма.

Наиболее распространенная тахикардия — синусовая, когда импульсы в сердце возникают нормальным образом, но с большой частотой. Это считается нормальным при физической и эмоциональной нагрузке, беременности, встречается у людей, в том числе детей и подростков, с низким артериальным давлением. Аномальная синусовая тахикардия может возникать при болезнях щитовидной железы, служить проявлением анемии и гипертонической болезни, после употребления алкоголя или курения. Кроме того, причиной тахикардии, как выяснили врачи, может быть и дефицит магния в организме.

Частой формой тахикардии является мерцательная аритмия.

— В таком случае нарушается образование импульсов в синусовом узле и сердце сокращается неритмично. Частота сокращений может быть очень большой (до 200 ударов в минуту). Обычно при пароксизме мерцательной аритмии возникают одышка, слабость, головокружение. Однако некоторые пациенты могут и не обращать внимание на свой учащенный неритмичный пульс, — рассказала «Известиям» кардиолог «СМ-Клиники» Дарья Сергеева.

Чем сердце успокоится
пульс
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Следующий вид аритмии — пароксизмальные наджелудочковые тахикардии. Приступ обычно начинается внезапно. Сердце сокращается ритмично с очень большой частотой — 150–200 ударов в минуту. При приступе, рассказывает врач, обычно развиваются резкая слабость, одышка, потемнение в глазах, человек может потерять сознание. Часто проявляется у молодых людей и связана с наличием дополнительных проводящих путей в сердце.

Наиболее опасный тип тахикардии — желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. Сердце не может эффективно сокращаться, скорость кровотока критически снижается. Человек теряет сознание. Происходит остановка дыхания. Пульс не определяется — развивается клиническая смерть.

Как объяснила врач, этот недуг развивается у людей, страдающих ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Распространен он и среди имеющих приобретенные пороки, миокардит, у перенесших в прошлом инфаркт миокарда, кардиомиопатию.

Чем сердце успокоится
кардиолог
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Существует также ряд врожденных заболеваний сердца, проявляющихся исключительно жизнеопасными желудочковыми тахикардиями, которые приводят к внезапной сердечной смерти при полном отсутствии других симптомов. К ним относятся аритмогенная дисплазия миокарда правого желудочка, синдром удлиненного QT-интервала, синдром укороченного QT-интервала, синдром Бругада, катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия и другие.

Профилактика неопасной для жизни тахикардии

Если у человека выявлена склонность к синусовой тахикардии и ему предстоит участие в волнительном событии, много встреч или сложный труд, за день до этого рекомендован контрастный душ, необходимо хорошо выспаться, принять чай с успокоительными травами, — рассказала «Известиям» кардиохирург клиники «РЖД-Медицины», врач высшей категории, аритмолог Инна Акчурина.

Учащенное сердцебиение нередко проявляется из-за хронической усталости. По словам врача, организм как бы сообщает человеку: «Я выполняю нагрузку, но мне тяжело». Насколько опасна такая форма тахикардии?

— Много людей мне говорят: «Я поднялся пешком по этажам, а у меня потом сердце 15 минут никак не успокаивается». Это первый синдром хронической усталости. И тогда мы задаем вопросы, как человек спит, как переносит физические нагрузки, — объясняет врач.

Чем сердце успокоится
лестница
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Акчурина подчеркивает, что большую роль в профилактике аритмии играют и социальные факторы. Так, она указывает, что боль в сердце может появиться спустя несколько дней после пережитой человеком стрессовой ситуации.

Что делать при жизнеугрожающей тахикардии

Жизнеугрожающая желудочковая тахикардия может проявляться так же, как безопасная для сердца аритмия. Она никак не ощущается, а потом проявляется внезапной сердечной смертью, — сказал «Известиям» кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда Медицинского кластера Сколково Ярослав Ашихмин.

В связи с этим, по его словам, каждый человек хотя бы раз в жизни должен сделать ЭКГ. Когда же можно делать первую кардиограмму? Врачи считают, что тем, у кого не проявлялись болезни сердца, электрокардиограмму можно делать с 18 лет. Выводы можно сделать по одной ЭКГ и потом не повторять (причины обычно генетические). Исключение — те, у кого в семье были ранние внезапные сердечные смерти, и профессиональные спортсмены. Им следует прийти на обследование раньше.

Чем сердце успокоится
экг
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Пациентам, у которых диагностирована опасная для жизни тахикардия, Инна Акчурина посоветовала ни в коем случае не откладывать визит к кардиологу или аритмологу.

Одним мы можем ограничивать физические нагрузки, езду за рулем, где особенно важна концентрация. Другим подбираем терапию, — подытожила Инна Акчурина. Врач подчеркнула, что таким больным противопоказано самолечение. Оно может привести к самым тяжким последствиям.

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