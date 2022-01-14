Чем сердце успокоится: как уберечь себя от тахикардии

Тахикардия — один из самых распространенных недугов современных горожан . Что следует делать, если стали заметны неполадки в работе сердца, в чем их причины и как можно избежать проблемы — в материале «Известий».

Какие существуют типы тахикардии

Тахикардия — это учащенное сердцебиение, когда частота пульса превышает 100 ударов в минуту. Причиной может быть как состояние сердца в целом, так и нарушения в работе других органов и систем организма.

Наиболее распространенная тахикардия — синусовая , когда импульсы в сердце возникают нормальным образом, но с большой частотой. Это считается нормальным при физической и эмоциональной нагрузке, беременности, встречается у людей, в том числе детей и подростков, с низким артериальным давлением. Аномальная синусовая тахикардия может возникать при болезнях щитовидной железы, служить проявлением анемии и гипертонической болезни, после употребления алкоголя или курения. Кроме того, причиной тахикардии, как выяснили врачи, может быть и дефицит магния в организме.

Частой формой тахикардии является мерцательная аритмия.

— В таком случае нарушается образование импульсов в синусовом узле и сердце сокращается неритмично. Частота сокращений может быть очень большой (до 200 ударов в минуту). Обычно при пароксизме мерцательной аритмии возникают одышка, слабость, головокружение. Однако некоторые пациенты могут и не обращать внимание на свой учащенный неритмичный пульс , — рассказала «Известиям» кардиолог «СМ-Клиники» Дарья Сергеева.

Чем сердце успокоится Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Следующий вид аритмии — пароксизмальные наджелудочковые тахикардии. Приступ обычно начинается внезапно. Сердце сокращается ритмично с очень большой частотой — 150–200 ударов в минуту. При приступе, рассказывает врач, обычно развиваются резкая слабость, одышка, потемнение в глазах, человек может потерять сознание. Часто проявляется у молодых людей и связана с наличием дополнительных проводящих путей в сердце.

Наиболее опасный тип тахикардии — желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. Сердце не может эффективно сокращаться, скорость кровотока критически снижается. Человек теряет сознание. Происходит остановка дыхания. Пульс не определяется — развивается клиническая смерть.

Как объяснила врач, этот недуг развивается у людей, страдающих ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Распространен он и среди имеющих приобретенные пороки, миокардит, у перенесших в прошлом инфаркт миокарда, кардиомиопатию.

Чем сердце успокоится Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Существует также ряд врожденных заболеваний сердца, проявляющихся исключительно жизнеопасными желудочковыми тахикардиями, которые приводят к внезапной сердечной смерти при полном отсутствии других симптомов. К ним относятся аритмогенная дисплазия миокарда правого желудочка, синдром удлиненного QT-интервала, синдром укороченного QT-интервала, синдром Бругада, катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия и другие.

Профилактика неопасной для жизни тахикардии

— Если у человека выявлена склонность к синусовой тахикардии и ему предстоит участие в волнительном событии, много встреч или сложный труд, за день до этого рекомендован контрастный душ, необходимо хорошо выспаться, принять чай с успокоительными травами , — рассказала «Известиям» кардиохирург клиники «РЖД-Медицины», врач высшей категории, аритмолог Инна Акчурина.

Учащенное сердцебиение нередко проявляется из-за хронической усталости. По словам врача, организм как бы сообщает человеку: «Я выполняю нагрузку, но мне тяжело». Насколько опасна такая форма тахикардии?

— Много людей мне говорят: «Я поднялся пешком по этажам, а у меня потом сердце 15 минут никак не успокаивается». Это первый синдром хронической усталости. И тогда мы задаем вопросы, как человек спит, как переносит физические нагрузки, — объясняет врач.

Чем сердце успокоится Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Акчурина подчеркивает, что большую роль в профилактике аритмии играют и социальные факторы. Так, она указывает, что боль в сердце может появиться спустя несколько дней после пережитой человеком стрессовой ситуации.

Что делать при жизнеугрожающей тахикардии

— Жизнеугрожающая желудочковая тахикардия может проявляться так же, как безопасная для сердца аритмия. Она никак не ощущается, а потом проявляется внезапной сердечной смертью , — сказал «Известиям» кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда Медицинского кластера Сколково Ярослав Ашихмин.

В связи с этим, по его словам, каждый человек хотя бы раз в жизни должен сделать ЭКГ. Когда же можно делать первую кардиограмму? Врачи считают, что тем, у кого не проявлялись болезни сердца, электрокардиограмму можно делать с 18 лет. Выводы можно сделать по одной ЭКГ и потом не повторять (причины обычно генетические). Исключение — те, у кого в семье были ранние внезапные сердечные смерти, и профессиональные спортсмены. Им следует прийти на обследование раньше.

Чем сердце успокоится Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Пациентам, у которых диагностирована опасная для жизни тахикардия, Инна Акчурина посоветовала ни в коем случае не откладывать визит к кардиологу или аритмологу.