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Диетолог назвала последствия нехватки магния в организме

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Повышение артериального давления, бессонница, раздражительность и плохое состояние зубов могут быть вызваны недостатком магния в организме, рассказала 12 января врач-диетолог Елена Соломатина.

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Дефицит магния может негативно отражаться на работе многих систем организма. К примеру, сосуды при недостатке этого элемента становятся жесткими и постоянно напряжены. Это снижает пропускную способность достаточного количества крови, повышается артериальное давление, пояснила Соломатина в беседе с телеканалом «Москва 24».

Из-за напряжения в теле ухудшается качество сна, развивается бессонница, синдром беспокойных ног, чрезмерно чуткий и прерывистый сон. Сложности со способностью сосредоточиться, перескакивание мыслей, раздражительность и беспокойство — это тоже признаки дефицита магния, который иногда провоцирует развитие тахикардии.

Магний обеспечивает и эстетическую красоту, в частности влияет на состояние зубов, кожи, ногтей и волос. При нехватке элемента их состояние заметно ухудшается.

«Костная ткань начинает страдать, и разрушаются зубы. А там, где разрушение зубов, идет кариес, потому что истончение минеральной плотности, и ясно, что бактериальная среда быстрее проникает и разъедает наши зубы. Ногти начинают ломаться, крошиться. Внешний вид ухудшается, волосы становятся хуже, кожа начинает провисать», — предупредила врач.

Она добавила, что магниевый дефицит повышает уровень глюкозы в крови, что приводит к сахарному диабету. А в почках нехватка магния вызывает образование камней.

По словам диетолога, недостаток магния зачастую вызван неправильным питанием. Чтобы это исправить, нужно есть зеленые овощи, орехи, семечки, темный шоколад и пить какао без молока.

В ноябре 2020 года нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала о нескольких признаках нехватки магния в организме. С их помощью можно выявить дефицит этого микроэлемента без медицинских анализов и походов к врачам.

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