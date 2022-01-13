Названо неожиданное последствие стрессов

Из-за регулярного стресса может развиться болезнь Крона, такие данные следуют из результатов исследования ученых из Макмастерского университета Канады, которое опубликовано в журнале Medical Xpress.

Болезнь Крона — это хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание желудочно-кишечного тракта. Оно может стать причиной воспалений, рубцов и язв в пищеварительном тракте человека. Чаще всего они появляются в тонкой или толстой кишке.

Ученые провели эксперимент на мышах. В ходе исследования мышей в течение 16 часов подвергали стрессу. После этого у них измерили уровень гормона стресса и количество некоторых типов кишечных бактерий.

В результате исследования стало понятно, что гормоны стресса становятся причиной снижения иммунной системы у грызунов. Так, ученые выяснили, что психологический стресс может препятствовать организму бороться с кишечными бактериями. Из-за этого появляется риск развития болезни Крона.

При подавлении врожденного иммунитета из-за стресса клеточная стенка эпителия начинает разрушаться, микроорганизмы в таком случае проникают в кишечник и провоцируют заболевание.

Среди симптомов воспалительного процесса — боль в животе, кровь и слизь в кале, диарея, потеря веса и усталость.

12 января эндокринолог Алена Барредо рассказала, что хронический стресс и переизбыток кортизола — гормона стресса — могут не только испортить настроение и пошатнуть здоровье, но и стать причиной смерти. Врач добавила, что среди запускаемых гормоном стресса процессов — удар по белковому обмену, из-за чего снижается их синтез.

Если такие встряски происходят регулярно и длительное время, кортизол (гормон стресс) постоянно разрушает белки — уровни сахара и холестерина становятся стабильно высокими. Ответом организма на это станет выработка инсулина для снижения опасного уровня сахара, а это приведет к прибавке в весе.