Кардиолог назвала причины учащенного сердцебиения

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», в чем может заключаться причина учащенного сердцебиения или тахикардии.

Тахикардией считается пульс (частота сердечных сокращений) более 100 ударов в минуту. У нее может быть множество причин — как связанных с состоянием самого сердца (кардиальные причины), так и связанных с нарушениями других органов и систем организма (экстракардиальные причины).

Самой распространенной является синусовая тахикардия. При ней импульсы в сердце возникают нормальным образом, просто с большой частотой. В норме синусовая тахикардия возникает при физической нагрузке, стрессе, беременности, а также бывает у детей, подростков и людей с низким артериальным давлением.

Синусовая тахикардия может быть симптомом таких заболеваний, как гипотиреоз и тиреотоксикоз (болезни щитовидной железы), проявлением анемии, гипертонической болезни, а также может возникать после употребления алкоголя или курения.

«Очень опасной и распространенной формой тахикардии является мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий). При мерцательной аритмии нарушается образование импульсов в синусовом узле и сердце сокращается неритмично. При этом частота сокращений может быть очень большой (до 200 ударов/мин). Обычно при пароксизме мерцательной аритмии возникают одышка, слабость, головокружение. Однако некоторые пациенты могут и не обращать внимание на свой учащенный неритмичный пульс», — рассказала Сергеева.

Данный вид аритмии опасен при отсутствии своевременной медицинской помощи и может привести к инсульту и сердечной недостаточности, уточнила кардиолог.

Другой вид аритмии — пароксизмальные наджелудочковые тахикардии, когда приступ сердцебиения начинается внезапно, сердце сокращается ритмично, но с очень большой частотой — 150–200 ударов в минуту. При приступе обычно развиваются резкая слабость, одышка, потемнение в глазах, человек может потерять сознание. Эта аритмия чаще проявляется у молодых людей и связана с наличием дополнительных проводящих путей в сердце. Они присутствуют с рождения, однако со временем могут «просыпаться» и приводить к возникновению тахикардии.

«Самый опасный вид тахикардии — желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. При этой тахикардии импульсы генерируются в желудочках сердца — в тех отделах сердца, которые совсем не приспособлены к такой работе. Сердце не может эффективно сокращаться, скорость кровотока критически снижается, человек теряет сознание, происходит остановка дыхания, а пульс не определяется — развивается клиническая смерть. Эта ситуация требует немедленных реанимационных мероприятий», — объяснила Сергеева.

Данный вид аритмии обычно развивается у людей, уже имеющих различные заболевания сердца — ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность, приобретенные пороки сердца, миокардит, а также у перенесших в прошлом инфаркт миокарда, кардиомиопатию и другие заболевания.

Однако существует целый ряд врожденных заболеваний сердца, проявляющихся исключительно жизнеопасными желудочковыми тахикардиями, которые приводят к внезапной сердечной смерти при полном отсутствии других симптомов. К ним относятся аритмогенная дисплазия миокарда правого желудочка, синдром удлиненного QT-интервала, синдром укороченного QT-интервала, синдром Бругада, катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия и другие.

21 июля сообщалось, что на основании исследований ученых Калифорнийского института кофе является полезным напитком при профилактике аритмии.

Утверждается, что каждая дополнительная чашка кофе в течение дня дополнительно снижает риск аритмии на 3%. Это касается таких нарушений сердечного ритма, как фибрилляция предсердий и наджелудочковая тахикардия.