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Врач рассказала о причинах хронической усталости

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Хроническая усталость, с которой сталкиваются всё больше людей, может быть следствием серьезных болезней. Об этом 30 мая рассказала врач-терапевт Тина Петровская.

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Медик рассказала, что хроническая усталость бывает трех видов.

«В первом случае причиной являются заболевания, чаще всего — поражение щитовидной железы. Также хроническая усталость может быть следствием недостатка витаминов, особенно В12 и D, и железа. Последнее время мы часто сталкиваемся с постковидным синдромом, который тоже забирает силы», — цитирует слова Петровской «Пятый канал».

Второй тип усталости возникает из-за неправильного образа жизни: нарушения режима сна, переедания, отсутствия физической активности. Психологические нарушения — третья причина хронической усталости.

«Если вы от всего устали, если у вас давно нет отпуска, испытываете недостаток личного пространства — всё это может пагубно сказаться на здоровье. Если есть такие симптомы, то обратитесь не только к терапевту, но и к психологу», — добавила специалист.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что большинство пациентов с постковидным синдромом имеют симптомы респираторных и психических заболеваний, но самыми частыми признаками оказались депрессия, тревога, расстройства настроения и повышенная утомляемость.

21 апреля стало известно, что британские и швейцарские ученые установили механизм влияния COVID-19 на проявление неврологических осложнений у перенесших заболевание. Исследования показали, что коронавирус может поражать почки, сердце, легкие и мозг. Пациенты, перенесшие COVID-19, зачастую страдают от нарушений когнитивных функций, бессонницы, тревожности и других неврологических симптомов.

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