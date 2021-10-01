Не хочется покоя: что врачи советуют делать при инфаркте

Прием нитроглицерина при инфаркте может быть не просто опасен, но даже привести к летальному исходу, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. По словам врачей-кардиологов, сегодня инфаркт может случиться не только у людей в возрасте, но и у молодых. Как вычислить сердечный приступ и как максимально обезопасить себя от инфаркта — в материале «Известий».

Основные и скрытые признаки инфаркта

Первый и самый распространенный признак инфаркта — боль в области сердца, сообщила в разговоре с «Известиями» врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

— Обычно он случается у людей, которые уже имеют какие-то проблемы с сердцем. Это нарушение коронарного кровоснабжения, ишемия. Как правило, у таких пациентов в кармане есть нитроглицерин или разные спреи, которые расширяют сосуды и убирают боли. Важный признак инфаркта: при нем такие средства не помогают.

Но у инфаркта есть очень много необычных проявлений, отмечает врач. «Например, человек может чувствовать зубную боль. Он ходит к стоматологу, лечит зубы, а в конце концов, когда снимают ЭКГ, врачи видят, что у человека острая стадия инфаркта. То есть не всегда боль при инфаркте будет проявляться как классическая давящая и колющая боль за грудиной.

Как ранее сообщал кардиолог Владимир Глаголев, боль в груди не всегда указывает на проблемы с сердцем. Согласно статистике, в 30% случаев при инфаркте миокарда можно не испытывать никаких ощущений в грудной клетке. По его словам, немало случаев, когда пациенты с инфарктом миокарда жаловались на боли в руке, шее или зубах. Бывают даже безболевые формы инфаркта, когда человек ничего не чувствует и переносит его на ногах.

Но что же делать при подозрении на сердечный приступ другого человека? По словам главного кардиолога Минздрава России, члена-корреспондента РАН Юрия Беленкова, необходимо понимать и запомнить только одну вещь — если есть острая боль в сердце, надо срочно вызывать скорую помощь. «Что должно вызывать настороженность: внезапная слабость, проливной пот, резкое снижение давления — в этом случае не надо думать, инфаркт ли это или нет, а сразу звонить в скорую помощь», — советует медик.

— Так как это сильная боль, человек сидит немного сгорбившись, как бы прикрывая руками и всем своим телом грудную клетку. Конечно же, бывает, что падает давление, из-за чего появляется слабость, хочется прилечь — это всё тоже может говорить об инфаркте , — отмечает Юлия Маршинцева. — Чем быстрее вы вызовете скорую, тем лучше. Если вы почувствовали боль в сердце, желательно сделать это сразу же. Приезжают врачи, снимают ЭКГ и, если есть инфаркт, сразу отправляют в больницу, где делают коронографию и ставят стенты в инфаркт-зависимую артерию — ту, которая затромбировалась или поражена атеросклерозом.

Не застрахованы и молодые

Согласно статистике, по итогам 2019 года смертность от инфарктов в России снизилась на 5,2% Чаще всего приступ происходит от атеросклероза, и чаще всего этим страдают пациенты в возрасте, указывают специалисты. Однако в последние годы инфаркт, к сожалению, молодеет, отмечает Юрий Беленков.

Не хочется покоя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— У молодых людей провоцировать инфаркт могут ранний атеросклероз, воздействие каких-то химически активных веществ, генетика. Случается, что коронарный сосуд, который идет по поверхности сердца, подныривает в мышцу сердца и над ним образуется так называемый мышечный мостик. В спокойном состоянии ничего не проявляется, но при чрезмерном физическом напряжении этот мостик пережимает коронарный сосуд и может случиться инфаркт. Так умирают некоторые спортсмены.

Инфаркт у молодых людей также может быть вызван стрессовыми ситуациями, приемом алкоголя, добавляет Юлия Маршинцева. Кроме того, согласно опубликованному в этом году исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проведенного совместно с Международной организацией труда (МОТ), непосредственную роль в этом вопросе могут сыграть чрезмерно длинные рабочие дни. Так, по данным исследователей, в 2016 году от инсультов и инфарктов, связанных с напряженным рабочим графиком, в мире умерли 745 тыс. человек. Наиболее тревожная ситуация отмечена в Юго-Восточной Азии и в Западно-Тихоокеанском регионе. Согласно документу, с 2000 года число таких смертей выросло на 29%.

Не хочется покоя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Три четверти умерших составляют мужчины среднего и старшего возраста. В ряде случаев смерть наступала уже после выхода человека на пенсию, но исследования показали, что необратимые нарушения в состоянии здоровья появлялись еще в рабочий период жизни и были связаны со стрессом и усталостью.

Что может помочь предотвратить инфаркт

Обезопасить себя можно благодаря самой скучной рекомендации на свете, уверен Юрий Беленков, а именно — вести здоровый образ жизни. Это значит заниматься спортом, контролировать уровень холестерина, а также уровень артериального давления.

Так, по крайней мере в 35 лет мужчина обязательно должен прийти к кардиологу и рассказать о том, есть ли у его родителей соответствующие заболевания. «Мы проводим обследования, определяем уровень сахара, холестерина, давления и говорим ему, какие целевые уровни нужно иметь по этим показателям. Возможно, можно будет модифицировать его образ жизни, если нет — тогда нужно принимать препараты, которые помогают это сделать. И на этом фоне риск развития сердечно-сосудистых событий — не только инфаркта, у нас, к сожалению, много чего бывает с сердцем — снижается раза в три-четыре».

Не хочется покоя Фото: РИА Новости/Александр Вильф