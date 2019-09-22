Карманный кардиограф: цифровой прибор обнаружит ишемию с точностью 95%

Ишемическую болезнь сердца будут выявлять при прохождении стандартной диспансеризации, что должно защитить большинство пациентов от инфарктов. Сделать это позволит математический алгоритм обработки данных, использование которого увеличит точность работы цифровых аппаратов ЭКГ с 30% до 95% . В настоящее время технология успешно прошла проверку на трехстах пациентах и готовится к клиническим испытаниям. Планируется, что в распоряжении врачей улучшенная техника может появится уже в 2021 году.

Главный зубец

Для проведения измерений подойдет любой из цифровых аппаратов ЭКГ, которые в настоящее время активно внедряются в российскую медицинскую практику. Они заменяют устаревшие устройства, выводящие показания на бумагу.

Системе будет достаточно зафиксировать 150 ударов сердца (это на пару минут дольше стандартной проверки), после чего информация передастся в компьютерную систему. Там происходит ее дальнейшая обработка с помощью математических алгоритмов, которые были созданы на основе данных, полученных после обследования десятков людей с ишемической болезнью сердца.

Н1 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Нынешние методы оценки ЭКГ обладают низкой чувствительностью и позволяют увидеть лишь грубые нарушения по одному из его сокращений , — добавил научный консультант проекта «Tозка Диагностикс» Александр Алексеев. — Мы же анализируем статистику из полутора сотен ударов, автоматически сопоставляя ее с результатами, полученными от больных с ишемической болезнью, что позволяет выявлять проблемы на ранних стадиях.

В результате исследования ученые также вывели характерные для ишемической болезни особенности так называемого Т-зубца электрокардиограммы, который отвечает за восстановление сердечной мышцы после периода возбуждения и сокращения. По словам разработчиков, до них данный элемент никто не оценивал и не применял в повседневной клинической практике, что говорит о новизне метода. Точность карманному кардиографу придает именно сочетание анализа формы Т-зубца и автоматическое сопоставление кардиограммы пациента с теми, у кого диагностирована болезнь.

Эксперт в миниатюре

Полное обследование с помощью новой системы будет занимать всего 10 минут и не потребует от медиков высокой квалификации . Использование же аналогичного высокоточного метода — коронарографии — невозможно без задействования специально обученного персонала. Кроме того, его применение связано с вредным рентгеновским облучением, которое влияет как на пациентов, так и на врачей, а само исследование занимает не меньше часа.

Н2 Подготовка к проведению коронарографии Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Таким образом, при внедрении разработки опасный недуг будет легко зафиксировать на обычной диспансеризации , что позволит вовремя принять меры при бессимптомном течении заболевания.

— В настоящее время система успешно прошла доклинические испытания на 300 пациентах — по их результатам она показала точность постановки диагноза в 75%, что более чем в два раза превышает показатели обычного ЭКГ, — рассказал руководитель проекта Михаил Флегонтов. — В дальнейшем мы планируем довести этот показатель до 95% за счет дополнительной обработки данных с помощью нейросетей.

При этом ложноположительные результаты методика дает только в 6% случаев, что также говорит о ее высокой точности.

Однако некоторые эксперты призывают не делать скоропалительных выводов о возможности применения разработки.

— Идея глубокого анализа ЭКГ считается одной из наиболее перспективных, — считает врач-кардиолог, директор Института персонифицированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов. — Однако исходя из выборки в 300 пациентов ученым вряд ли удастся создать работающий алгоритм, и новую технологию будет необходимо дорабатывать на более обширном практическом материале.

Н3 Суточный регистратор ЭКГ, предназначенный для записи электрокардиограммы в течении суток или больше для того, чтобы выявить отклонения в работе сердца Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Комплект для проведения исследований будет состоять из ноутбука с установленным программным обеспечением и цифрового кардиографа размером с телефон — это позволит использовать его как в стационаре, так и в машинах скорой помощи.

Стоимость комплекта оборудования (цифровой ЭКГ и ПО) будет составлять около 380 тыс. рублей Выход продукта на российский рынок запланирован на 2021 год.