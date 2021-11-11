Держись бодрей: дневной сон повышает риск развития инсульта

Продолжительный сон ночью и привычка вздремнуть днем повышают риск развития инсульта, выяснили ученые из Хуачжунского университета науки и технологии (КНР). Опасность грозит тем, кто спит более 9 часов в сутки, но в особенности — любителям прикорнуть в дневное время более чем на полтора часа. Подробности — в материале «Известий».

Чем опасен продолжительный сон

Китайские исследователи сделали свои выводы по результатам наблюдения за 30 тыс. человек, чей средний возраст на момент эксперимента составлял 62 года. Пациенты не имели проблем со здоровьем и не сталкивались ранее с инсультом. По данным специалистов 24% из них спали больше 9 часов в сутки, а 8% признались, что любят спать днем. Выяснилось, что именно у этих участников исследования риск развития инсульта повышался на 85%.

При этом опасность дневного сна напрямую зависит от его продолжительности. Те, кто спал более 90 минут, на 25% чаще сталкивались с инсультом. Те же, кто спал от 30 до 60 минут, менее подвержены этому риску.

Врачи пришли к выводу, что дневной сон любой продолжительности на 23% повышает риск сердечных заболеваний. Однако те, кто спит меньше семи часов, все же рискуют меньше. Особое значение имеет не только продолжительность, но и качество сна. По данным китайских ученых, те, кто спит плохо и беспокойно, на 29% больше подвержены риску инсульта.

К факторам риска возникновения инсульта исследователи также относят высокое давление, диабет и курение. Также специалисты отметили, что длительный сон обычно свидетельствует о недостаточно подвижном образе жизни.

Какой сон наиболее опасен

Об опасности дневного сна сообщалось и в исследовании ученых из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае. Медики также подчеркивали продолжительность сна как важнейший фактор, определяющий степень риска. Так, по данным специалистов, смертельную опасность для человека представляет дневной сон длительностью более одного часа.

В основу исследования легли научные работы, в которых изучалась связь между сном днем и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний или смерти от других причин. В общей сложности ученые изучили 20 подобных работ и проанализировали данные 313 тыс. человек, из которых 39% спали днем.

Выяснилось, что у людей, привыкших к продолжительному дневному сну (более часа) на 34% увеличен риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30% — риск смерти от других причин. Однако, согласно выводам экспертов, такую опасность дневной сон несет исключительно для тех людей, кто спит более шести часов в сутки. В зоне особого риска оказались женщины и пожилые люди.

Однако, как подчеркивал автор исследования доктор Чже Пан, люди, имеющие привычку прикорнуть днем менее часа, не подвергаются риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, «результаты показывают, что более короткий сон (особенно менее 30–45 минут) может улучшить здоровье сердца у людей, которые плохо спят по ночам», — заключил эксперт.

Что рекомендуют российские специалисты

О пользе короткого дневного сна неоднократно заявляли и российские врачи и ученые. Так, по словам руководителя Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова, сомнолога Александра Калинкина, дневной сон длительностью 30 минут способен частично компенсировать нехватку ночного отдыха, а также улучшить когнитивные функции и работоспособность.

По словам российского медика, недосып можно компенсировать дневным отдыхом, так как недостаток даже одного часа сна оказывает негативное влияние на самочувствие и может стать причиной многих заболеваний. «Но если вы будете спать днем длительное время, то велик риск, что у вас ухудшатся засыпание и качество сна в последующую ночь», — предупредил сомнолог. Однако если человек регулярно не высыпается по ночам в течение долгого времени, дневной отдых не поможет в полноценном восстановлении организма.

По мнению заведующего лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимира Дорохова, наиболее оптимальная продолжительность дневного сна составляет всего 20 минут. «Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время для того, чтобы выйти из него полностью. Это называется «инерция сна». После глубокого сна восстановление длится от 20 до 40 минут. В рабочих условиях это неудобно», — пояснил он. Однако если у человека ненормированный рабочий день, то час сна будет пойдет ему на пользу и позволит оставаться бодрым до вечера.

По словам ученого, лучшее время для дневного перерыва на сон — между 13 и 15 часами дня. В это время, как правило, у людей сама по себе появляется сонливость. Как пример Дорохов привел послеобеденный отдых в армии или сиесту в южных странах Европы. Такой короткий дневной сон позволяет людям до вечера сохранять продуктивность.

Однако по словам ведущего научного сотрудника научно-исследовательского отдела сурдологии и патологии внутреннего уха института имени Свержевского, доктора медицинских наук, врача-невролога Михаила Тардова, спать днем ежедневно, пусть даже и по 20 минут, все же не стоит. «За 15-20 минут дневного сна успевают перезарядиться перенапряженная зона мозга и восстановиться некоторые процессы, которые пошатнулись за время утомления. Но это можно делать только в исключительных случаях, не стоит превращать это в систему. Физиологический сон взрослого здорового человека происходит ночью. В случае эпизода недостаточного ночного сна можно поддержать себя дневным задремыванием на 15-20 минут, но не стоит превращать это в систему», — подчеркивает врач.