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Ученые сравнили отношение мужчин и женщин к дедлайнам

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Женщины реже мужчин просят дополнительное время для завершения проектов с дедлайнами. Об этом свидетельствует исследование ученых из Гарвардской школы бизнеса, опубликованное EurekAlert.

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Так, исследования показали, что женщины испытывают больше стресса, чем мужчины при дедлайнах. По словам соавтора исследования и доцента кафедры маркетинга Бизнес-колледжа Фишера при Государственном университете Гранта Доннелли, это может быть связано с тем, что женщины испытывают дискомфорт, прося о продлении срока, а также боятся показаться некомпетентными.

В исследовании приняли участие более 5000 человек, в том числе онлайн-группы работающих взрослых и студентов.

Автор исследования дал всем участникам задание для выполнения, установив дедлайн. Так, добровольцы должны были сделать задание через неделю. Однако, участникам сказали, что они могут отправить Доннелли электронное письмо с просьбой о продлении времени выполнения работы без штрафных санкций.

Оказалось, что учащиеся-мужчины в два раза чаще, чем женщины просили о продлении срока работы (15% женщин против 36% мужчин).

После проверки заданий ученые сделали вывод, что участники, попросившие дополнительное время, справились лучше.

«Мы обнаружили, что когда участники запрашивали продление, они эффективно использовали это время и лучше справлялись с заданием. Поэтому женщины могут навредить себе, боясь потребовать дополнительное время», — отметил Доннелли.

21 июля сотрудники российских компаний рассказали о стрессе и нервных срывах на работе. Так, по результатам опроса, проведенного компанией «Мегаплан», 31,9% работников российских компаний чувствует себя «терпимо, но уже на пределе», у 25,1% трудовая мотивация за последние полгода не изменилась и лишь у 9% появился стимул работать усерднее.

Кроме того, 27,6% сотрудников признались, что за минувшие полгода у них случались нервные срывы из-за работы — 29,5% работников регулярно испытывали стресс на работе за последние полгода и 48,7% сталкивались с ним периодически.

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