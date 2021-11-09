Ученые развеяли миф о связи глубины сна и волн активности головного мозга

Исследователи из больницы Лозаннского университета развеяли миф о том, что при медленных волнах активности головного мозга человек погружен в глубокий сон. Результаты их исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Отмечается, что в течение многих лет медицинская наука твердо придерживалась мнения, что определить, насколько глубоко спит человек, можно, наблюдая за его мозговыми волнами по показаниям электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

В своем исследовании ученые провели ЭЭГ во время сна у 10 человек с бессонницей и 20 добровольцев с хорошим сном. Во время эксперимента ученые будили испытуемых, чтобы получить мгновенную обратную связь и определить качество сна на разных стадиях.

Так, по результатам тестов ученые сделали вывод, что у людей, страдающих от бессонницы, наблюдается определенное совпадение между сном как с медленными мозговыми волнами, так и с быстрыми, что свидетельствует о том, что они одновременно бодрствуют и спят.

Этот вывод, по мнению ученых, опровергает представление о том, что медленные волны обязательно указывают на глубокий сон.

Они также обнаружили, что люди, не жалующиеся на проблемы со сном, испытывают наиболее легкий сон в течение первых двух часов. А люди с бессонницей часто спят в то время, когда, по их мнению, они бодрствуют, что говорит о том, что они спят больше, чем им кажется.

29 апреля кандидат психологических наук, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин рассказал о влиянии недосыпа на мозг. По словам специалиста, мозг как орган состоит из клеток, нейронов, а недосып приводит к стрессу, то есть оказывает влияние на работоспособность нервных клеток, на их способность размножаться и обеспечивать те или иные функции — внимание, память и прочие.

Он пояснил, что у людей старше 65 лет на фоне недосыпа возрастает риск сосудистых заболеваний. Также отмечается отложение амилоида, а значит, растут риски развития болезни Альцгеймера.