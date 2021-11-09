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Ученые рассказали о смертельной опасности дневного сна

Китайские ученые рассказали о смертельной опасности дневного сна
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Китайские ученые из Хуачжунского университета науки и технологии выяснили, что долгий сон ночью и привычка вздремнуть днем повышают риск развития инсульта.

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Такой вывод специалисты сделали после наблюдения за 30 тыс. человек, чей средний возраст на момент эксперимента составлял 62 года. Участники не имели проблем со здоровьем и не сталкивались ранее с инсультом.

24% респондентов отметили, что спят больше 9 часов в сутки, а 8% признались, что любят спать днем. Выяснилось, что именно у этих участников исследования риск развития инсульта повышался на 85%, данные опубликованы на сайте EurekAlert.

Изучая другие последствия длительного сна, ученые пришли к выводу, что он на 23% повышает риск сердечных заболеваний. При этом те, кто спит меньше семи часов, менее склонны попасть в группу риска.

Опасность дневного сна зависит от его продолжительности. Те, кто спал более 90 минут, на 25% чаще сталкивались с инсультом. Те же, кто спал от 30 до 60 минут, менее подвержены риску инсульта.

Кроме того, имеет значение и качество сна. Те, кто спит плохо и беспокойно, подвержены риску инсульта на 29% больше.

Специалисты отметили, что к факторам риска возникновения инсульта относятся высокое давление, диабет и курение. Также они отметили, что длительный сон обычно свидетельствует о недостаточно подвижном образе жизни.

Ранее ученые из США и Бразилии провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что недостаток сна влияет на походку человека.

Своим экспериментом специалисты хотели подтвердить предположение о том, что полностью здоровые люди могут корректировать походку в зависимости от зрительных раздражителей, что предполагает воздействие сознания.

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