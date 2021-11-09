Ученые рассказали о смертельной опасности дневного сна

Китайские ученые из Хуачжунского университета науки и технологии выяснили, что долгий сон ночью и привычка вздремнуть днем повышают риск развития инсульта.

Такой вывод специалисты сделали после наблюдения за 30 тыс. человек, чей средний возраст на момент эксперимента составлял 62 года. Участники не имели проблем со здоровьем и не сталкивались ранее с инсультом.

24% респондентов отметили, что спят больше 9 часов в сутки, а 8% признались, что любят спать днем. Выяснилось, что именно у этих участников исследования риск развития инсульта повышался на 85%, данные опубликованы на сайте EurekAlert.

Изучая другие последствия длительного сна, ученые пришли к выводу, что он на 23% повышает риск сердечных заболеваний. При этом те, кто спит меньше семи часов, менее склонны попасть в группу риска.

Опасность дневного сна зависит от его продолжительности. Те, кто спал более 90 минут, на 25% чаще сталкивались с инсультом. Те же, кто спал от 30 до 60 минут, менее подвержены риску инсульта.

Кроме того, имеет значение и качество сна. Те, кто спит плохо и беспокойно, подвержены риску инсульта на 29% больше.

Специалисты отметили, что к факторам риска возникновения инсульта относятся высокое давление, диабет и курение. Также они отметили, что длительный сон обычно свидетельствует о недостаточно подвижном образе жизни.

Ранее ученые из США и Бразилии провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что недостаток сна влияет на походку человека.

Своим экспериментом специалисты хотели подтвердить предположение о том, что полностью здоровые люди могут корректировать походку в зависимости от зрительных раздражителей, что предполагает воздействие сознания.