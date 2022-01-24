Приступ голода: какие продукты опасны для сердца

Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают миллионы людей. Виной тому целый ряд факторов, и далеко не последний из них — рацион питания. Какие продукты могут увеличить риск сердечного приступа, а какие, наоборот, способны положительно повлиять на здоровье — в материале «Известий».

Что укрепляет сосуды

Сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти в мире, сообщила на днях диетолог-нутрициолог Лера Лавски.

— Поэтому крайне важно заниматься поддержанием здоровья сосудов, контролем артериального давления и следить за уровнем холестерина, — отметила она.

Особенно полезным для стенок сосудов является витамин С, которым богаты шиповник, квашеная капуста, черная смородина и киви.

Чтобы снизить уровень холестерина, который напрямую влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, следует ежедневно есть сырые лук и чеснок, витамины группы В, которые содержатся в бобовых, субпродуктах и хлебе грубого помола. Также диетолог советует не реже трех раз в неделю употреблять красную рыбу дикого отлова, семена льна и кедровые орехи.

Приступ голода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Коллаген в костных бульонах является структурным элементом стенок сосудов — слабость сосудистой системы часто связывают с его нехваткой, подчеркивает специалист.

Какие продукты опасны для сердца

Как сообщала в 2020 г. ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 16% всех смертей в мире, причем цифра эта продолжает расти. Так, в 2019 г. от них скончалось на 2 млн человек больше, чем в 2000 году.

И немаловажную роль в этом играют рацион питания и образ жизни, что ежегодно подтверждается исследованиями ученых из разных стран мира. Например, недавно специалисты Американской кардиологической ассоциации выяснили, как употребление соли влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках исследования они изучили серию анализов мочи более 10 тыс. респондентов, средний возраст которых составил 51,5 года. Ученых интересовало суточное выделение натрия и калия. Исследование продолжалось почти девять лет, в течение которых среди его участников был зафиксирован 571 случай сердечно-сосудистых патологий — инфарктов, инсультов и других, в том числе со смертельными исходами.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к следующему выводу: увеличение потребления соли повышает риск развития сердечных болезней на 18%, тогда как аналогичный рост потребления калия снижает его на 18%.

Опасным для здоровья сердца может оказаться и чрезмерное употребление красного мяса, отмечает испанский кардиолог Пабло Канепа. По его словам, этот продукт содержит много насыщенных жиров, потребление которых стоит ограничивать, отдавая предпочтение моно- и полиненасыщенным жирам.

Во избежание проблем со здоровьем также не стоит увлекаться выпечкой и хлопьями для завтрака, а также полуфабрикатами, подчеркивает специалист. По его словам, такие продукты богаты трансжирами, которые повышают уровень «плохого» холестерина, способствуют набору веса и повышают риск заболеваний сердца и сосудов, а также диабета второго типа.

На сердечно-сосудистую систему может повлиять не только рацион, но и режим питания. Как ранее сообщал The Mirror, регулярный отказ от завтрака увеличивает риск инфаркта, а также ожирения и гипертонии.

Что полезно для сердца

Есть огромное количество продуктов, которые могут поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Для этого необходимо употреблять еду, богатую полезными жирами, а именно: рыбу, авокадо, орехи и листовые овощи, отмечает врач-кардиолог Виктория Старосветская.

— Недостаток жирных кислот в рационе — один из главных факторов развития атеросклероза и повышения «плохого» холестерина, — говорит она. — Чтобы избежать проблемы, надо есть рыбу — сардины, тунца, скумбрию и форель. Также следует добавить в рацион авокадо — плод содержит много полезных жиров, он очень богат калием, одним из важнейших микроэлементов для нашего сердца.

Кроме того, в рационе должны присутствовать и растительные масла, которые богаты не только полиненасыщенными жирными кислотами, но и витаминами А и Е, а также антиоксидантами. Очень полезны в этом смысле оливковое, кунжутное, льняное, тыквенное масла.

Также важно ежедневно есть листовые овощи — брокколи, рукколу и шпинат.

— Все они содержат большое количество минералов, таких как калий, магний, железо, кальций, витамины K, C, E, витамины группы В, бета-каротин, жирные кислоты Омега-3, — поясняет врач. — Эти элементы нормализуют свертываемость крови, защищают сосуды и улучшают функции выстилающих их клеток. Также в зеленых овощах много клетчатки, которая нужна для нормального функционирования пищеварительной системы.

Не менее полезны для сердца и орехи. Особенно богаты полиненасыщенными жирами миндаль, грецкие и кедровые орехи, говорит врач-кардиолог. На пользу орехов также указывают и зарубежные специалисты. Согласно исследованию группы американских ученых, включение их в рацион поможет улучшить здоровье сердца и снизить риск возникновения инфаркта. По данным исследователей, они снижают уровень липопротеинов низкой плотности и триглицеридов — именно их избыток приводит к тому, что в артериях начинают образовываться холестериновые бляшки.

Поможет укрепить здоровье сердца и излюбленный российский деликатес — красная икра. По словам нутрициолога Екатерины Муравской, она особенно богата витаминами A, E, D, B и такими микроэлементами, как калий, фосфор, хлор, марганец, кальций, йод, медь, железо, имеет в своем составе Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, а также лецитин и белки.

— Икра предотвращает развитие атеросклероза, снижает артериальное давление и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, — говорит Муравская. — Кальций укрепляет кости, волосы и ногти, лецитин полезен для нервной системы и мозговой деятельности.