Постельный режим: почему сыр нельзя есть на ночь

Наиболее частой причиной бессонницы, как известно, является стресс. Однако зачастую сон нарушается из-за злоупотребления определенным набором блюд. Что лучше не есть на ночь и какие продукты помогут скорее заснуть — в материале «Известий»

Что не стоит есть перед сном

О вреде для здоровья позднего и плотного ужина медики заявляли неоднократно. Исследование японских ученых подтвердило, что употребление пищи менее чем за два часа до сна даже 3 раза в неделю в большинстве случаев приводит к нарушению липидного обмена в организме, следствием которого является развитие атеросклероза и тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако имеет значение и то, что человек ест в течение дня, а особенно ближе к вечеру. Диетолог Елена Кален подчеркивает, что причиной нарушения сна может стать употребление жареного мяса, солений, консервированных продуктов, а также сыра с плесенью, авокадо, помидоров и баклажанов.

Постельный режим Фото: TASS/Бобылев Сергей

— Эти продукты могут содержать в довольно больших количествах тирамин, — поясняет специалист. — Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин — гормон стресса. Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать.

Многие годы считалось, что самая лучшая пища перед сном — стакан кефира. Однако гастроэнтеролог Наталья Гронская предостерегает от употребления кисломолочных продуктов на ночь.

— Кисломолочные продукты — это тоже сахар, — подчеркивает она. — Уровень глюкозы они не поднимают, но зато прекрасно поднимают уровень инсулина, а значит, растет и гормон стресса кортизол.

Уровень кортизола в вечернее время, наоборот, должен снижаться, а уровень мелатонина, который отвечает за качественный глубокий сон, — расти.

Чем опасен недосып в пандемию

Недосып из-за стресса или неправильного питания приводит к новому стрессу, провоцирует переедание, вызывает снижение иммунитета, повышает риск развития опухолей и других тяжелых заболеваний.

Более того, недосып особенно опасен сейчас, во время пандемии. Пульмонолог Олег Абакумов отмечает, что он может негативно повлиять на течение болезни, так как состояние пациента с COVID-19 связано с наличием мелатонина, формирующегося в организме во время сна. Исследование американских ученых показало, что у пациентов с высоким содержанием мелатонина в организме значительно снижались риски летального исхода в реанимации.

Ранее команда ученых из Университета им. Карнеги и Меллона выяснила, что длительность и качество сна напрямую связаны с риском подхватить вирусную респираторную инфекцию . 153 добровольцам закапали в нос капли с риновирусом. Выяснилось, что чем меньше спали участники исследования, тем чаще они заболевали. Огромную роль играло и качество сна: те, кто мучился бессонницей, заражались в 5,5 раза чаще. Даже один час недосыпа значительно снижал иммунитет. А самыми стойкими к заражению стали те, кто крепко спал не меньше 8 часов.

Какие продукты помогут при бессоннице

Если вечером все же нестерпимо хочется есть или надо соблюсти привычный ритуал отхода ко сну после трапезы, стоит употреблять продукты, которые помогут справиться с бессонницей.

Киви — фрукт, способствующий выработке серотонина, который называют гормоном счастья. Он стимулирует участки мозга, которые отвечают за регуляцию сна. Китайские ученые даже провели специальное исследование, целью которого было выяснить, как этот фрукт влияет на качество сна. Участникам эксперимента давали по 2 киви за 1 час до сна в течение 4 недель. Анализ результатов наблюдений показал, что время засыпания и пробуждения у них значительно сократились, а общее время сна и его эффективность заметно выросли.

Еще один продукт, который способствует быстрейшему отходу ко сну и хорошему отдыху, — вишневый сок. В нем содержится растительный аналог мелатонина. В Центре биомедицинских исследований Пеннингтона провели эксперимент с группой мужчин и женщин, страдавших хронической бессонницей. Им давали по стакану вишневого сока утром и вечером на протяжении двух недель. В результате время сна у них увеличилось в среднем на 84 минуты, значительно повысилось и его качество.

Лучшим продуктом, который стоит есть перед сном, американские диетологи называют арахисовую пасту. По данным Американской ассоциации диетологов, это хороший источник полезных жиров и белка — всего две столовые ложки продукта содержат 7 г белка и 15 г жира. В арахисе содержится триптофан, который помогает улучшить качество сна. Он требуется организму для выработки двух ключевых гормонов сна — серотонина и мелатонина. Кроме того, орех также богат минералами, включая железо, марганец, фосфор, магний и содержит витамин Е, а его низкий уровень связан с некачественным сном у женщин. Аналогичными свойствами обладают и другие орехи, например грецкие и миндаль.

Китайские ученые также отмечают, что употребление продуктов, богатых мелатонином, может улучшать качество сна. Среди продуктов животного происхождения наиболее высоко его содержание в яйцах и рыбе, а среди растительных самым богатым его источником являются орехи, фрукты, некоторые грибы и злаки.

Самыми полезными при бессоннице исследователи признали виноград, вишню и клубнику. Среди грибов высокая концентрация мелатонина отмечена в белых, рыжиках и шампиньонах, среди овощей — в перце и томатах.

Однако исследователи отмечают, что мелатонин может распределяться неравномерно в пределах животного или растительного организма. Так, у растений его больше содержится не в плодах, а в семенах и листьях. Также большое значение имеют окружающая среда и условия обитания — температура, продолжительность воздействия солнечного света, агрохимическая обработка.