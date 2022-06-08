Тело — табак: новый анализ предскажет появление ХОБЛ у курильщиков
Российские ученые запатентовали новую методику прогнозирования хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у курильщиков. Она позволяет узнать, как скоро у пациента могут развиться опасные симптомы. Система дает результат на основе анализа образца крови, слюны или мазка с внутренней стороны щеки и математического расчета. Вероятно, исследование будет полезно в для диагностики осложнений у курящих людей, не исключили эксперты. Хотя к предложенной разработчиками трактовке генетических данных у специалистов есть вопросы.
Нелегкое дыхание
Ученые подведомственного Минобрнауки России Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания (ДНЦ ФПД) придумали новый способ прогнозировать риск формирования хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у курящих людей. Метод основан на данных о генотипе человека, его возрасте, количестве употребляемых в день сигарет и стаже вредной привычки.
Вклад генетических факторов в возникновение и механизм развития ХОБЛ уже доказан. Ученые ДНЦ ФПД изучили ген, кодирующий рецептор низких температур и сигаретного дыма, — TRPM8. Это позволило узнать, какие варианты этого гена влияют на предрасположенность к развитию заболевания. Полученная информация легла в основу нового способа прогнозирования риска формирования хронической обструктивной болезни легких.
— Другие способы прогнозирования хронической обструктивной болезни легких известны, хотя и немногочисленны. Разработанный метод выделяется прежде всего тем, что учитывает индивидуальные молекулярно-генетические особенности человека для оценки риска, — сказал «Известиям» один из авторов изобретения, заведующий лабораторией молекулярных и трансляционных исследований ДНЦ ФПД Денис Наумов.
По его словам, ХОБЛ формируется далеко не у всех курильщиков, то есть обнаруженный вариант гена может выступать в роли фактора, частично объясняющего различный ответ респираторного тракта на сигаретный дым.
— Благодаря тому, что разработанный способ одновременно учитывает такие важнейшие и хорошо известные предвестники ХОБЛ, как возраст и индекс пачка-лет, его точность, по нашим оценкам, достигает 80%, — отметил разработчик.
Чтобы провести анализ, человеку нужно сдать образец биологического материала, из которого можно выделить ДНК. Как правило, это кровь, слюна или мазок с внутренней поверхности щеки. Генотипирование может быть произведено в любой современной лаборатории, практикующей метод ПЦР, рассказали разработчики. Также придется пройти опрос: указать возраст, продолжительность курения и среднее количество сигарет в день.
Риск развития заболевания рассчитывают с помощью уравнения, учитывающего все перечисленные факторы. По цене анализ будет сопоставим с другими исследованиями, основанными на ПЦР, которые широко применяются в современной клинической практике, утверждают в ДНЦ ФПД. Согласно данным на сайтах коммерческих лабораторий, для их клиентов исследования такого рода стоят примерно от 2 тыс. до 9 тыс. рублей в зависимости от типа анализа.
Смертельный риск
Международные пульмонологические организации и ВОЗ оценивают ХОБЛ как значимую проблему, которая может стать третьей причиной смертности в мире к 2030 году, сказал «Известиям» доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии ИКМ Сеченовского университета Владимир Бекетов. По его словам, многолетние наблюдения и исследования показали, что основные риски — курение, мужской пол, лишний вес и ожирение, загрязненность воздуха и близость вредных производств. Также есть факторы синтеза белков и рецепторов в воздухоносных путях легких, которые с большей или меньшей вероятностью и значимостью могут влиять на риски развития болезни.
Предлагаемый метод может значительно дополнить и персонифицировать оценку рисков. Явными достоинством являются простота сдачи материала для анализа и индивидуализация прогноза, отметил Владимир Бекетов.
Впрочем, новый способ прогноза формирования ХОБЛ требует дальнейшего изучения, сказал заведующий отделением пульмонологии и аллергологии клиник СамГМУ Андрей Чигищев.
— Рецептор TRPM8 характеризуется чувствительностью ко многим физическим и химическим воздействиям помимо температуры и табачного дыма — осмотическое давление, частицы пыли, тестостерон. Есть немногочисленные исследования по экспрессии данного рецептора при бронхиальной астме. А это требует дифференциального подхода к исследованию у каждого конкретного пациента, — подчеркнул эксперт.
Новый способ прогнозирования риска формирования хронической обструктивной болезни легких запатентован. Его планируют внедрить в клинических подразделениях ДНЦ ФПД.