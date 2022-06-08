Тело — табак: новый анализ предскажет появление ХОБЛ у курильщиков

Российские ученые запатентовали новую методику прогнозирования хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у курильщиков . Она позволяет узнать, как скоро у пациента могут развиться опасные симптомы. Система дает результат на основе анализа образца крови, слюны или мазка с внутренней стороны щеки и математического расчета. Вероятно, исследование будет полезно в для диагностики осложнений у курящих людей, не исключили эксперты. Хотя к предложенной разработчиками трактовке генетических данных у специалистов есть вопросы.

Нелегкое дыхание

Ученые подведомственного Минобрнауки России Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания (ДНЦ ФПД) придумали новый способ прогнозировать риск формирования хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у курящих людей . Метод основан на данных о генотипе человека, его возрасте, количестве употребляемых в день сигарет и стаже вредной привычки .

Вклад генетических факторов в возникновение и механизм развития ХОБЛ уже доказан. Ученые ДНЦ ФПД изучили ген, кодирующий рецептор низких температур и сигаретного дыма, — TRPM8. Это позволило узнать, какие варианты этого гена влияют на предрасположенность к развитию заболевания . Полученная информация легла в основу нового способа прогнозирования риска формирования хронической обструктивной болезни легких.

Тело — табак Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Другие способы прогнозирования хронической обструктивной болезни легких известны, хотя и немногочисленны. Разработанный метод выделяется прежде всего тем, что учитывает индивидуальные молекулярно-генетические особенности человека для оценки риска, — сказал «Известиям» один из авторов изобретения, заведующий лабораторией молекулярных и трансляционных исследований ДНЦ ФПД Денис Наумов.

По его словам, ХОБЛ формируется далеко не у всех курильщиков, то есть обнаруженный вариант гена может выступать в роли фактора, частично объясняющего различный ответ респираторного тракта на сигаретный дым .

— Благодаря тому, что разработанный способ одновременно учитывает такие важнейшие и хорошо известные предвестники ХОБЛ, как возраст и индекс пачка-лет, его точность, по нашим оценкам, достигает 80%, — отметил разработчик.

Справка «Известий» ХОБЛ — это заболевание, которое вызывает одышку, затрудненное дыхание, кашель и повышенную утомляемость. По мере прогрессирования болезни человеку становится труднее выполнять повседневные действия. ХОБЛ коварна тем, что ее основные симптомы проявляются лишь через 20 лет после начала курения и в итоге она может привести к смерти. Поэтому важна ранняя диагностика болезни на начальных стадиях. Это также поможет замедлить развитие симптомов и снизить риск обострений.

Чтобы провести анализ, человеку нужно сдать образец биологического материала, из которого можно выделить ДНК. Как правило, это кровь, слюна или мазок с внутренней поверхности щеки . Генотипирование может быть произведено в любой современной лаборатории, практикующей метод ПЦР, рассказали разработчики. Также придется пройти опрос : указать возраст, продолжительность курения и среднее количество сигарет в день.

Риск развития заболевания рассчитывают с помощью уравнения, учитывающего все перечисленные факторы . По цене анализ будет сопоставим с другими исследованиями, основанными на ПЦР, которые широко применяются в современной клинической практике, утверждают в ДНЦ ФПД. Согласно данным на сайтах коммерческих лабораторий, для их клиентов исследования такого рода стоят примерно от 2 тыс. до 9 тыс. рублей в зависимости от типа анализа.

Смертельный риск

Международные пульмонологические организации и ВОЗ оценивают ХОБЛ как значимую проблему, которая может стать третьей причиной смертности в мире к 2030 году, сказал «Известиям» доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии ИКМ Сеченовского университета Владимир Бекетов. По его словам, многолетние наблюдения и исследования показали, что основные риски — курение, мужской пол, лишний вес и ожирение, загрязненность воздуха и близость вредных производств . Также есть факторы синтеза белков и рецепторов в воздухоносных путях легких, которые с большей или меньшей вероятностью и значимостью могут влиять на риски развития болезни.

Предлагаемый метод может значительно дополнить и персонифицировать оценку рисков . Явными достоинством являются простота сдачи материала для анализа и индивидуализация прогноза, отметил Владимир Бекетов.

Впрочем, новый способ прогноза формирования ХОБЛ требует дальнейшего изучения , сказал заведующий отделением пульмонологии и аллергологии клиник СамГМУ Андрей Чигищев.

— Рецептор TRPM8 характеризуется чувствительностью ко многим физическим и химическим воздействиям помимо температуры и табачного дыма — осмотическое давление, частицы пыли, тестостерон. Есть немногочисленные исследования по экспрессии данного рецептора при бронхиальной астме. А это требует дифференциального подхода к исследованию у каждого конкретного пациента, — подчеркнул эксперт.

Новый способ прогнозирования риска формирования хронической обструктивной болезни легких запатентован. Его планируют внедрить в клинических подразделениях ДНЦ ФПД.