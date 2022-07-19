Споровый вопрос: в РФ создали средство от устойчивых грибков

Российские ученые получили новые химические соединения с сильной противогрибковой активностью. Исследования показали, что эти вещества обладают новым механизмом действия в отношении грибков и могут стать основой эффективных терапевтических средств, к которым у микроорганизмов не будет устойчивости. Такой подход может быть востребован в медицине, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Ежегодно различными грибковыми инфекциями заболевает до 1 млрд людей на планете, и более 1,5 млн человек погибают.

Поразить инфекцию

Одна из сложностей в работе над противогрибковыми препаратами — в схожести патогенов и тканей человеческого организма на биохимическом уровне. Лекарство может влиять как на грибковые структуры, так и клетки пациента. Поэтому нейтрализовать микозы (грибковые инфекции) у человека трудно. Большая часть системных антигрибковых средств, или антимикотиков, действуют за счет подавления биосинтеза определенных соединений и компонентов клеточной стенки грибков, потому что эти вещества (белки и полисахариды) не представлены у человека. Эта та самая узкая «мишень», в которую можно поразить инфекцию.

Однако микроорагнизмы вырабатывают устойчивость (резистентность) к средствам, поэтому ученым приходится искать новые препараты. Специалисты из научной исследовательской лаборатории биофизики НИТУ «МИСиС», Института новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе и Российского университета дружбы народов разработали уникальный способ получения новых производных микозидина — вещества, которое эффективно в отношении кожных грибков (дерматофитов) и дрожжей.

Метод оказался высокопродуктивным и позволяет получать чистые соединения из класса тиазолидинов (химический класс действующих веществ пестицидов). Полученные соединения и их взаимодействие с клетками патогенов исследовали микробиологи и биофизики.

— Мы использовали неинвазивный метод сканирующей ион-проводящей микроскопии, позволяющий в режиме реального времени изучать поверхностную структуру микроорганизмов и воздействия на нее лекарственных препаратов. При этом оценка противогрибкового эффекта проводилась в физиологических условиях клеток, что позволяет избежать сторонних, поражающих объект исследования, факторов, — рассказал «Известиям» научный сотрудник лаборатории биофизики НИТУ «МИСиС» Никита Савин.

Первое лекарство в классе

В результате опытов выяснилось, что соединения могли подавлять как рост и размножение клеток, так и уничтожать их. Использование препарата приводило к изменениям в клеточной стенке грибков и кандидозных дрожжей.

Ученые показали: активность производных микозидина зависит от транспорта глюкозы. Это говорит о том, что это первое в своем классе противогрибковое средство и его производные обладают новым механизмом действия.

Сейчас вопрос борьбы с грибковыми инфекциями в мире стоит крайне остро. До 1 млрд людей ежегодно заболевает, и более 1,5 млн человек погибает в результате развития этих болезней, сказала «Известиям» врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Клинического центра Сеченовского университета Исита Ханалиева.

— Если учесть проблему распространенности микозов среди пожилых и детей, токсичность большинства препаратов для печени при системном лечении, длительность терапии до шести месяцев и отсутствие новых вариантов антимикотиков, становится понятно, что появление новых препаратов — насущная необходимость для медицины. Для врачей-клиницистов крайне важно использование средств высокого профиля безопасности, — заявила она.

Важно, что препарат способен уничтожать клетки — это позволяет сокращать сроки лечения без потери эффективности, подчеркнула Исита Ханалиева.

Проблема грибковых поражений осложняется тем, что пациенты зачастую приходят на прием к врачу уже в запущенных случаях, подчеркнул главный врач медицинской клиники НАКФФ Леонид Карев. При этом грибки способны вызывать заболевания не только кожи, диагностируемые визуально, но и внутренних органов.

— Российские разработки противогрибкового средства, потенциально обладающего новым механизмом действия, безусловно, найдут свое применение во врачебной практике. При доказанной эффективности и безопасности он вполне может стать препаратом выбора (так называют лекарство, которое применяют в первую очередь при том или ином заболевании. — «Известия»), — рассказал он.

Результаты работы опубликованы в высокорейтинговом международном научном журнале Pharmaceuticals.