Лаборатория робота: автоматический ПЦР выявит ВИЧ быстрее других тестов

Российские ученые из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест-систему на основе ПЦР, которая может выявлять ВИЧ у пациентов с подозрением на инфекцию в кратчайшие сроки . Речь о ситуации, когда у человека уже есть положительный результат, полученный, к примеру, при госпитализации. Однако по закону его необходимо перепроверить. Сейчас такой подтверждающий анализ может занимать неделю, тогда как новая диагностическая система позволит убедиться в отсутствии или наличии заболевания за несколько дней. Как говорят разработчики, уникальность метода в том, что он выявляет инфекцию не по плазме, а по клеткам цельной крови. Это ускоряет процесс и в итоге может увеличить пропускную способность лабораторий. В Научном центре по профилактике и борьбе со СПИДом подчеркнули, что проблема актуальна, так как в РФ регистрируется постоянный рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией.

Диагностические обновления

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали новую тест-систему, которая, по утверждениям разработчиков, максимально эффективно и быстро выявляет ВИЧ-инфекцию . Необходимость в обновленных методах диагностики этой инфекции вызвана тем, что сегодня не существует идеального метода, гарантирующего абсолютно точное разделение инфицированных пациентов от неинфицированных. До прошлого года «золотым стандартом» подтверждающего контрольного анализа (когда у человека уже есть положительный результат на ВИЧ, но его необходимо подтвердить или опровергнуть), на основании которого ставится диагноз, был иммуноблоттинг-метод, способный определять, к каким конкретно антигенам (вирусным белкам) ВИЧ у пациента есть антитела. Однако в 2021 году в силу вступили новые СанПиН, которые приравняли ПЦР к этому методу.

Лаборатория робота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как сообщил «Известиям» заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Дмитрий Киреев, это важное изменение, так как иммуноблоттинг — дорогостоящий и сложный метод, а на получение результатов иногда уходит около недели. Новая же методика позволяет получить результат за несколько дней, стоит гораздо дешевле и позволит в итоге в разы увеличить пропускную способность лабораторий .

— Тест имеет улучшенную диагностическую чувствительность, потому что выявляет ВИЧ как в плазме крови, так и в клетках, — рассказал Дмитрий Киреев.

Кроме того, метод позволит снизить нагрузку на сотрудников лабораторий: образцы можно анализировать в автоматическом режиме.

Робот-лаборант

Как пояснил Дмитрий Киреев, зачастую метод ПЦР довольно трудоемок, потому что обычно первая половина анализа — выделение нуклеиновых кислот вируса — проходит в ручном режиме. Оператор должен в течение нескольких часов, работая в закрытом боксе, проводить выделение нуклеиновых кислот (биологические носители, играющие ведущую роль не только в хранении, но и в передаче наследственной информации) из клинического материала.

— При нашем подходе это проводится автоматически, с помощью специального робота , — рассказал Дмитрий Киреев. — То есть эти роботы, конечно, давно уже существуют и используются. Но их обычно применяют для таких простых видов биоматериала, как, например, плазма крови. Мы же адаптировали робота к цельной крови. И это является серьезным шагом вперед.

Лаборатория робота Фото: ТАСС/Вова Жабриков

Как заявил «Известиям» руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, проблема распространения ВИЧ по-прежнему актуальна.

— Научный центр ведет постоянный мониторинг за распространенностью заболевания и охватом населения профилактикой и лечением. Сегодня случаи ВИЧ-инфекции фиксируются во всех субъектах РФ. Регистрируется постоянный рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией, где с ВИЧ живет более 0,5% от численности общей популяции, — отметил он.

За девять месяцев 2021 года в России было сообщено о 54,5 тыс. новых случаев выявления ВИЧ -инфекции.

Новая тест-система, вероятно, позволит ускорить контрольную диагностику, считают эксперты.

— Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции основана на выявлении антител к ВИЧ и вирусных антигенов, а также, в особых случаях, выявлении провирусной ДНК и вирусной РНК (у детей первого года жизни и лиц, находящихся в инкубационном периоде), — сообщил «Известиям» руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович. — Автоматизация этого процесса позволит увеличить скорость тестирования, повысит качество исследований. Таким образом, новая система может быть востребованной в РФ.

Однако не стоит противопоставлять эту методику иммуноблоттингу, считает заведующая лабораторией филиала израильской клиники Hadassah ГК «Медскан» в Москве Любовь Станкевич.

Лаборатория робота Фото: ТАСС/Егор Алеев

— И то и другое важно для подтверждения факта инфицирования, и, возможно, правильнее учитывать информацию как о самом вирусе, так и об антителах к нему, —сказала она. — Но обращаю внимание, что метод будет использоваться для подтверждения первично положительных образцов. То есть не для массового применения, поэтому делать выводы об ускорении в общем тестировании на ВИЧ в нашей стране не совсем правильно.