ВИЧная память: почему 40-летним пора бояться СПИДа

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Ленинградской области провел исследование среди людей среднего возраста на тему их осведомленности о путях заражения ВИЧ-инфекцией и выяснил: около 90% респондентов по-прежнему считают, что наиболее высокий риск заразиться — у людей до 34 лет. Однако это — один из опасных мифов, который уже давно не соответствует действительности: большинство вновь выявленных заражений фиксируется у людей среднего возраста . О том, как меняется структура заболеваемости ВИЧ, — в материале «Известий».

Что показало исследование

Исследование (имеется в распоряжении «Известий») провела Межрегиональная общественная организация «Центр поддержки общественных инициатив» по заказу Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Ленинградской области. Анкетирование прошли 115 жителей региона, в основном, старше 45 лет.

В целом опрошенные правильно отвечали на вопросы о том, что такое ВИЧ и как он передается. Главное заблуждение касается возраста. Более 65% считают, что наиболее высок риск заражения в возрасте до 24 лет, еще 24% назвали возраст от 25 до 34 лет.

ВИЧная память Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Также 56% опрошенных сообщили, что знают свой ВИЧ-статус, но проверяли его в течение года меньше 30% опрошенных, а 23% вообще никогда не проходили тестирование.

— На самом деле, за последние годы увеличивается постоянное количество вновь инфицированных в возрасте как раз 40–45 плюс , — рассказал «Известиям» главврач Центра СПИДа Ленинградской области Алексей Ковеленов. — Еще в начале 2000-х устоялось мнение, что ВИЧ связан с употреблением наркотиков молодежью, однако уже с середины двухтысячных годов стало увеличиваться количество заразившихся гетеросексуальным или гомосексуальным путем. Но мнение это сохранялась, а одновременно у многих появилось ощущение, что в зрелом возрасте инфицирование ВИЧ практически невозможно.

О чем говорит статистика

Слова Ковеленова подтверждает официальная статистика. Согласно отчету Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора о ситуации с ВИЧ в России за первую половину 2021 года, в последние годы инфекция диагностируется в более старших возрастных группах. Так, если в 2000-х годах 86,7% ВИЧ-инфицированных получили диагноз в возрасте 15–29 лет, то к 2010 году их доля снизилась до 44,3%, а в первом полугодии 2021 года уже 85,9% больных были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет. В 71% случаев инфекция диагностировалась в возрасте 30–49 лет.

— Самый высокий процент ВИЧ-позитивных мужчин в 2020 году — 3,4% от всех мужчин этого возраста — отмечался в группе 40–44 года , — рассказал «Известиям» заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа, академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский. — Также инфицированы 2,1% женщин в возрасте 35–40 лет .

Среди населения в возрасте 15–49 лет инфицированы ВИЧ 1,4%. Высоким уровень распространения считается, когда инфицирование превышает 1% от группы населения.

Подтверждает статистика и тот факт, что ВИЧ-инфицирование теперь происходит преимущество при сексуальных контактах — 70,2% новых случаев, а 28,9% — при употреблении наркотиков . И число зараженных при половых контактах ежегодно увеличивается.

ВИЧная память Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Президент РОО «Центр плюс» Владимир Маяновский отмечает: в некоторых регионах доля инфицирования через половой контакт доходит до 86%.

— Тем более сейчас меняются и наркотики — если раньше применялись в основном инъекционные, то теперь люди чаще каким-то другим способом принимают психотропные вещества , — сказал он «Известиям».

Ковеленов замечает, что наркотики в другом виде продолжают «работать» на распространение инфекции.

— В этом состоянии, как и при обильном употреблении алкоголя, растормаживается сексуальное поведение, и наркотики становятся причиной распространения инфекции половым путем , — сказал он. — Люди в зрелом возрасте думают, что ведут социально благополучный образ жизни, с наркотиками проблем не имеют, но забывают, что незащищенный секс тоже становится источником заражения.

Всего в России на 30 июня зарегистрировано более 1,5 млн человек с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция», из них 405,4 тыс. уже умерли . За первую половину 2021 года умерли 14,8 тыс. человек с вирусом иммунодефицита человека — на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За шесть месяцев 2021 года выявлено 36,7 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 3,6% меньше, чем в прошлом году, но объяснение этому есть — сократилось количество обследований.

— Из-за пандемии в эти два года тестирование значительно снижено, — говорит Ковеленов. — Нет плановой медицинской помощи, и меньше людей стали проверяться. Тестирование по стратегии противодействия ВИЧ в России должно охватывать 30% населения страны ежегодно. Сейчас — в районе 25% и менее от региона к региону. Это видно — в этом году в регионе мы повысили число тестирований относительно прошлого, и выявляемость тоже повышается.

Из отчета Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом следует, что за первое полугодие 2021 года в России было протестировано 19,7 млн россиян — на 17% больше аналогичного периода 2020 года и чуть меньше, чем в первом полугодии 2019-го. В отчете отмечается, что надо «активизировать осуществление адекватных системных мер по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в стране», так как из-за пандемии COVID-19 «наблюдается ослабление целого ряда профилактических мероприятий».

Кто заражается ВИЧ

Врачи отмечают — люди до сих пор живут с представлением о ВИЧ-инфекции как о болезни маргиналов.

— Чем старше человек, тем сложнее ему объяснить, что такое ВИЧ-инфекция, это показывает опыт нашей работы, — говорит Маяновский. — Профилактика, направленная на общую популяцию населения есть, но не все к ней восприимчивы. Человек сорока лет думает: я не наркоман, не проститутка, не секс-работница, откуда у меня может быть ВИЧ?

Специалист замечает, что заболевание в свое время было достаточно серьезно стигматизировано, и теперь жители страны пожинают плоды.

— Данные опросов ВИЧ-позитивных россиян, посещающих центры СПИДа, показывают, что подавляющее большинство из них относятся к экономически активным группам населения , что даже выше среднего показателя по России, — говорит Вадим Покровский. — Это обусловлено тем, что они принадлежат к той возрастной группе, которая уже закончила образование и достигла определенного положения в обществе.

ВИЧная память Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он отметил, что среди ВИЧ-позитивных есть представители почти всех социальных групп и профессий.

— И стереотипы в профилактике ВИЧ-инфекции типа плакатов «Игла наркомана грозит тебе СПИДом!» не только стигматизируют всех людей, живущих с ВИЧ, но и внушают населению неверные представления о реальных рисках заражения ВИЧ , — заметил он.

В отчете научно-методического центра по борьбе со СПИДом также говорится, что ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и «активно распространяется в общей популяции».

— ВИЧ-инфекция уже давно в общей популяции, — сказал «Известиям» руководитель ресурсного центра благотворительного фонда «Диакония» Николай Екимов. — Эта группа расширилась еще и за счет людей из ключевой группы риска — потребителей инъекционных наркотиков. Они могут уже давно не иметь опыта их употребления, но когда-то были заражены и до сих пор либо не знают об этом, либо не относятся к этому заболеванию серьезно.

Ковеленов замечает: так как ВИЧ довольно долго никак себя не проявляет, зараженные до 10 лет могут не подозревать о своем реальном статусе и заражать других, будучи уже вполне благополучными людьми.

Почему заражаются 40-летние

Ковеленов полагает, что люди среднего возраста оказались группой риска потому, что до сих пор не считают обязательным предохранение с помощью презервативов и проявляют определенное легкомыслие . Николай Екимов также замечает, что молодежь в смысле безопасности половых контактов более продвинута и ответственна.

— Люди после 40, которые заражались ВИЧ-инфекцией, доверяли своим партнерам и не думали о том, что могут заразиться , — говорит он. — Это такая недооценка, связанная с нежеланием верить, что у конкретного человека может быть ВИЧ.

Председатель Благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Игорь Пчелин замечает, что не назвал бы поведение людей среднего возраста легкомыслием.

ВИЧная память Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Это взрослые, здравомыслящие люди, но есть специфика сексуального поведения — эта возрастная группа была молодой в период вседозволенности и свободы, и этот стиль они проносят по жизни, — говорит он.

Владимир Маяновский замечает, что молодежь попадает под профилактические программы — в вузах, средних учебных заведениях, при прохождении комиссии в армию, при беременности.

— А люди среднего возраста из скрининга фактически выпадают , — говорит он. — Если они не хотят сами добровольно тестироваться, то их в принципе никто не видит. Это такая прослойка, которая проходит мимо профилактических программ.

Он поясняет, что профилактика ВИЧ-инфицирования есть трех видов: первичная — на всю популяцию населения, вторичная — среди наиболее уязвимых групп, и третичная — среди тех, кто уже инфицирован.

— И вот, наверное, в первичной профилактике как раз и нужно разрабатывать механизмы, чтобы до всех людей доходила информация , — говорит он. — НКО занимаются в основном вторичной и третичной профилактикой, а вот профилактикой среди общей популяции должны заниматься другие — в том числе СМИ.

Алексей Ковеленов и Игорь Пчелин согласны с тем, что нужна социальная реклама, направленная на эту социальную категорию, а не на молодежь.