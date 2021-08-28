Руки помощи: в России запустили проект для поддержки женщин с ВИЧ

В России запустили проект помощи беременным с ВИЧ и матерям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Пока он будет работать в Свердловской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербу рге. Какие задачи сможет решить проект и с какими трудностями сталкиваются женщины с ВИЧ, выясняли «Известия».

Проект помощи женщинам с ВИЧ

Благотворительный проект будет работать три года. Его реализацией займется ассоциация «Е.В.А.», получившая грант от программы «MSD для матерей», оказывающей помощь женщинам во время беременности, родов и в постродовой период.

— «MSD для матерей» направлена на снижение материнской смертности. Эта проблема не теряет своей актуальности для некоторых регионов мира, прежде всего для Юго-Восточной Азии и Африки. В России проект будет направлен на повышение приверженности лечению ВИЧ-инфекции и улучшение качества жизни женщин и их детей, — рассказали в организации.

Пока участницами проекта стали жительницы Свердловской и Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Эти регионы были определены по двум критериям: высокая пораженность ВИЧ и возможность взаимодействия НКО с медицинскими учреждениями.

Руки помощи Работа благотворительного фонда Нижегородской области «СТЭП» Фото: Ассоциация Е.В.А/evanetwork.ru

В рамках программы, которая работает с 2012 года, организация предоставляет партнерским НКО гранты в размере $500 млн. За девять лет существования программа поддержала проекты в 50 странах мира, оказав помощь более 3,5 млн женщин и предоставив обучение более 60 тыс. медицинских работников.

— Россия входит в число стран с очень низким уровнем материнской смертности, — отметил управляющий директор MSD в России Кристиано Гомес. — Однако ВИЧ может негативно повлиять на этот показатель. Сегодня 81% инфицированных женщин находятся в репродуктивном возрасте — от 15 до 49 лет, и почти половина из них имеет гинекологические заболевания. Это создает нагрузку на систему здравоохранения и увеличивает риск для здоровья матери.

В то же время в MSD подчеркнули, что благодаря доступной антиретровирусной терапии (АРВТ) ВИЧ-инфекция давно перестала быть смертельной угрозой и стала одним из хронических заболеваний, при которых пациенты «могут жить обычной жизнью, а женщины — рожать здоровых детей». Вероятность передачи ВИЧ от матери к ребенку составляет всего около 1,5%.

Отказ от терапии

В то же время н астороженность экспертов вызывает факт, что не все женщины, начавшие принимать терапию во время беременности, продолжают ее после родов. Так, по данным Гомеса, из 600 тыс. пациенток от АРВТ отказались 16 тыс. молодых мам.

Руки помощи Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Как объяснил заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Санкт-Петербурга Владимир Розенберг, раньше в России женщины должны были лечиться до родов, а затем могли на время сделать паузу. Но последние три года существует другая установка, при которой перерывы не нужны и даже опасны.

С ним согласна и равный консультант ассоциации «Е.В.А» Мария Годлевская, которая живет с диагнозом ВИЧ и растит здорового ребенка.

— Прерывание терапии после родов влияет пагубно на здоровье женщины, — говорит она. — Так, к трем годам веселого, здорового, жизнерадостного малыша мы можем увидеть маму в стадии СПИДа, чего хотелось бы избежать.

По словам Марии, опыт консультанта показывает, что первые роды являются кризисной ситуацией для каждой женщины — есть у нее диагноз ВИЧ или нет. Всё внимание смещается на ребенка, и мать перестает должным образом заботиться о себе самой.

Руки помощи Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Моя роль как равного консультанта — напомнить женщине, что она у себя одна, ее фокус должен оставаться на своем здоровье — это главная гарантия того, что она отправит ребенка в школу и в институт, а не умрет от запущенной инфекции, — отмечает она. — Радует, что в стране снижается количество ВИЧ-диссидентов. Это происходит благодаря росту уровня подготовки медперсонала — уже на первой консультации человеку дают много информации о болезни и жизни с ней. А ведь именно от первой встречи с врачом зависит то, останется ли пациент в системе здравоохранения или пойдет искать «чудодейственные» способы лечения в интернете.

Кому поможет проект?

По словам директора ассоциации «Е.В.А.» Юлии Годуновой, новый проект будет направлен и на то, чтобы помогать женщинам справиться с трудными социальными обстоятельствами.

— За 10 лет работы у нас были случаи, когда женщина, например, умирала от акушерского кровотечения. Значит, скорее всего, у нее были заболевания, которые требовали лечения, но она не наблюдалась в женской консультации по беременности, не нашла в себе ресурса заботиться о себе и попала в поле зрения медиков уже при родах, — рассказывает Годунова.

Обычно такое происходит по ряду социальных причин: бедности, алкогольной или наркотической зависимости, отсутствия поддержки близких или невозможности доехать до центра СПИД.

Руки помощи Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Ключевая задача равных консультантов программы — снижение материнской смертности путем поиска таких женщин, доведения их до обследования, наблюдения в центре СПИД и женской консультации. Кроме того, женщины могут обращаться за помощью сами по телефону горячей линии, говорить о своих проблемах, страхах, получать поддержку, — отмечает директор ассоциации.

Только за один месяц лета помощь получили 175 женщин в разных регионах. Всего же в рамках новой программы «Е.В.А» планирует оказать помощь более чем 7 тыс. женщин, в том числе жительницам отдаленных районов. Также в проекте запланированы просветительские мероприятия для врачей и соцработников, оказывающих женщинам с ВИЧ социально-медицинскую помощь.

— Я рад, что есть возможность обратить внимание на немедицинскую составляющую: она очень важна для того, чтобы сопровождать женщин и помогать им, — говорит Владимир Розенберг.

Руки помощи Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

По словам эксперта, в России за последние 20 лет было неплохо налажено взаимодействие с акушерско-гинекологической службой: сейчас 94% женщин во время беременности получают терапию. Как отмечает Розенберг, это прекрасные цифры, но проблема ими не ограничивается. Беременные с ВИЧ и матери, находящиеся в сложной жизненной ситуации, нуждаются еще и в психологической поддержке.

Помощь на равных

Мария Годлевская — равный консультант ассоциации «Е.В.А». Она живет с ВИЧ 22 года, а девять лет назад родила здорового мальчика. Как говорит Годлевская в беседе с «Известиями», ключевой историей для нее стало то, что на протяжении всей беременности и родов — сложных, с угрозой смерти — с ней находились компетентные люди, которые могли поддержать ее и были беспристрастны вне зависимости от ВИЧ-статуса. Такой подход стал для Марии идеалом того, как необходимо относиться к каждой женщине, живущей с ВИЧ.

В рамках нового проекта, рассказывает Годлевская, равные консультанты (то есть те, у кого есть диагноз ВИЧ) будут работать вместе с акушерско-гинекологической службой. В частности, работу предполагается вести на территории роддомов и женских консультаций — это уникальный для России случай.

По словам собеседницы «Известий», работа равных консультантов будет направлена как на женщин, живущих с ВИЧ, так и на тех, кто находится в группе риска. К последним, в частности, относятся женщины, живущие с ВИЧ-позитивными мужчинами, и женщины, ставшие жертвами насилия. Еще одна категория в группе риска — женщины с разными видами зависимостей.

Руки помощи Фото: РИА Новости

Как объясняет Мария Годлевская, одна из главных задач равных консультантов — помочь клиенткам из всех этих категорий начать говорить о своих проблемах и позволить помочь себе.

— Потому что в целом нет нерешаемых проблем — важно просто их сформулировать и найти совместное решение. Для меня была важна поддержка, и я понимаю, что она будет точно так же важна и для любой другой женщины, с которой мы будем общаться на протяжении трех лет, — говорит Годлевская.

В непосредственные обязанности равных консультантов будет входить доведение до ВИЧ-позитивных женщин информации о том, как они могут сохранить себя во время беременности и родов. Женщинам в группах риска консультанты расскажут, как обеспечить профилактику заражения ВИЧ-инфекцией. Как отмечает Мария Годлевская, не менее важна и психологическая, эмоциональная поддержка женщин. Кроме того, равные консультанты по возможности будут искать ресурсы для каждой конкретной клиентки в зависимости от ее запроса — будь то транспортировка до СПИД-центра или обеспечение конкретным видом заменителя грудного молока.