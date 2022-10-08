Игла на опережение: какие обследования помогут предотвратить развитие рака

В России увеличилось число онкозаболеваний, выявленных на поздних стадиях. Только в прошлом году за помощью обратились 797 тыс. таких пациентов. Между тем успешное лечение заболевания во многом зависит именно от того, как рано будет обнаружен рак. Поэтому врачи настаивают на регулярной диагностике и рекомендуют россиянам обследоваться каждый год. Какие системы организма надо проверять и какие анализы сдавать, выясняли «Известия».

В группе риска

Отправной точкой в ранней диагностике рака может стать визит к эндокринологу — посещать этого врача следует раз в полгода, рассказал на круглом столе онколог «Открытой клиники» Руслан Басанов.

— Если на УЗИ обнаруживаются некие новообразования, задача эндокринолога — направить пациента к онкологу. Просто так ходить к онкологу не имеет никакого смысла. Ничего нового он вам не скажет, только направит к эндокринологу для наблюдения и обследования, — объяснил врач.

По словам Басанова, в группе риска по раку щитовидной железы находятся женщины в возрасте 50–59 лет. Если заболевание обнаружено у беременной женщины (на сроке до 24 недель), опухоль можно прооперировать без угрозы для плода. Тем более рак этого органа не является основанием для прерывания беременности. Именно поэтому необходимы ежегодные консультации эндокринолога, УЗИ щитовидной железы и анализы на гормоны щитовидной железы — причем как женщинам, так и мужчинам.

Как говорит в беседе с «Известиями» руководитель управления цифровой медицины Страхового дома «ВСК» Ольга Бакшутова, даже при отсутствии жалоб человеку обязательно нужно обследоваться каждый год: это помогает выявить возможные заболевания и предотвратить развитие хронических. Для того чтобы не упустить начало опасных болезней, лучше всего начать с проверки легких, сердца, щитовидной железы, а также органов малого таза и брюшной полости.

— Оценка состояния легких помогает выявить изменения в структуре легочной ткани, чтобы вовремя выявить заболевания от профессиональных до онкологических. Скрининг сердечно-сосудистой системы необходим для предотвращения инфарктов и инсультов. Органы брюшной полости проверяют при помощи УЗИ: это включает осмотр печени, желчного пузыря, селезенки и поджелудочной железы, — объясняет врач.

В обследование нужно добавить и осмотр у офтальмолога — он проверяет остроту зрения и состояние глазного дна, измеряет глазное давление. Плановая консультация помогает на ранних этапах выявить катаракту или глаукому, особенно это касается пожилых пациентов.

Профилактические обследования должны включать в себя не только плановый прием специалиста, но и сдачу анализов. Общий и биохимический анализ крови и общий анализ мочи как минимум раз в год позволяют составить комплексное мнение о состоянии не только системы крови, но и о функционировании органов и систем.

Половой аспект

Помимо диагностики на различном оборудовании при выявлении рака на ранних стадиях достаточно эффективны анализ крови на онкомаркеры, белки в плазме крови, биохимический анализ крови, а также углубленные анализы мочи и кала. Чтобы убедиться в отсутствии онкологии, необходимо регулярно проходить диспансеризацию — даже по общим анализам терапевт может заметить симптомы наличия заболевания и назначить более глубокую диагностику и консультации онколога, гинеколога, уролога и проктолога.

Кроме того, стоит ежегодно самостоятельно сдавать анализы и посещать врача для их расшифровки, особенно людям после 40 лет, имеющим вредные привычки, а также наследственную предрасположенность. Чем раньше будет выявлена болезнь, тем больше шансов ее победить, объясняет руководитель Центра персонифицированной медицины, терапевт, кардиолог и гериатр ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова.

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Стоит отметить, что у женщин и мужчин есть свои обязательные процедуры, которые важно проходить каждый год. Мужчинам нужно ходить к урологу, проводить тестикулярное обследование для выявления опухоли яичка, а после 40 лет обязательно сдавать анализ крови на определение уровня ПСА (простат-специфического антигена) — этот показатель отражает состояние клеток предстательной железы и может указать на развивающийся онкологический процесс. После 40 риск заболевания увеличивается на 10%.

— Женщинам важно не забывать посещать гинеколога, чтобы проводить обследование груди и шейки матки, а после 40 лет — делать маммографию для диагностики молочных желез , — рассказывает Светлана Мартынова.

И мужчинам, и женщинам также рекомендуется включить в скрининг гастроскопию (один раз в 1–1,5 года после 40 лет) и колоноскопию (раз в пять лет после 50 лет, а при обнаружении полипов — каждые 2–3 года), чтобы оценить состояние слизистых желудка и кишечника. Эти процедуры могут быть добавлены в профилактический чекап и раньше при наличии наследственной предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Поэтому перед началом обследований стоит посетить терапевта для корректировки объемов исследований.

При этом лечение «запущенных» болезней требует дополнительного обследования, которое врач назначает после осмотра. Например, для исключения онкологии щитовидной железы важно сдавать анализ на гормоны. Кровь берется из вены, определяется уровень свободного тироксина, тиреоглобулина и тиреотропного гормона. Этот анализ необходимо сдавать жителям мегаполисов. В больших городах наблюдается выраженный природный йододефицит.

— Бережное отношение к своему здоровью — это залог комфортной жизни и уверенности в завтрашнем дне. Для этого нужно регулярно проходить диспансеризацию и придерживаться рекомендаций врачей. Важно помнить, что многие опасные заболевания успешно поддаются лечению на начальной стадии и не влияют в дальнейшем на качество жизни, — заключает Ольга Бакшутова.

Профилактика рака

Как говорит в беседе с «Известиями» врач-онколог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Ольга Кравченко, сегодня самыми распространенными среди мужчин считаются опухоли легких и мочеполовой системы (преимущественно рак предстательной железы). Среди женщин лидирует рак молочной железы, далее идут рак легкого, щитовидной железы, шейки матки, ЖКТ и кожи.

Новообразования можно выявить на ранней стадии, если проходить ежегодную диспансеризацию. Есть несколько обследований, которые нужно проходить, чтобы выявить предопухолевую и опухолевую патологию.

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— Так, рентгенография грудной клетки помогает обнаружить опухоль в легких, средостении, а также в области грудной клетки. Цитологический анализ, который берет гинеколог, помогает обнаруживать изменения в области шейки матки и влагалища, — рассказывает Кравченко.

Как объясняет врач-эксперт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова, цель любой диспансеризации/скрининга состоит в уменьшении смертности и инвалидизации пациентов, то есть в увеличении продолжительности жизни при одновременном сохранении ее качества.

— Но нужно сказать, что и к выбору методов скрининга нужно подходить с осторожностью. Гипердиагностика тоже может привести к увеличению тревоги и порой ненужным вмешательствам, — подчеркивает она.

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Важно проводить и самообследования — например, осмотр груди и кожного покрова. При обнаружении подозрительных уплотнений в ткани молочных желез, изменении цвета или размера родинок следует обратиться к врачу. Тогда специалист-онколог проведет осмотр и при необходимости назначит обследование для определения характера и причины этих изменений.

Наилучшие результаты при лечении рака возможны, если заболевание обнаруживают на самых ранних этапах развития. Индивидуальная терапия позволяет достигнуть устойчивой ремиссии на 10–15 лет и более. Для того чтобы диагностировать возможность рецидива, пациенты регулярно проходят скрининговые прицельные обследования. Это помогает минимизировать риски появления недоброкачественных опухолей.