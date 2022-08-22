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Комар не подточит: средство от малярии эффективно лечит рак

Препарат, который применяли против коронавируса, оказался полезен при борьбе с опухолями прямой кишки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Исследователи Института цитологии (ИНЦ) РАН смогли на 20% повысить эффективность терапии клеток рака прямой кишки с помощью хлорохина — известного противомалярийного средства, у которого недавно была обнаружена способность бороться с опухолями. Ранее этот препарат пытались использовать и для лечения коронавируса, однако он не показал должного эффекта. В случае с опухолями лекарство не только продемонстрировало хороший результат, но и оказалось менее токсичным, чем стандартная химиотерапия. Медики высоко оценивают полученные российскими исследователями результаты и уверены, что лекарство будет востребовано у пациентов.

Многоликое лекарство

Колоректальный рак — это заболевание, характеризующееся появлением опухоли в области толстого кишечника и прямой кишки. Ежегодно в мире регистрируется до 1 млн пациентов с данным заболеванием. Преимущественно его диагностируют у людей старше 50 лет, в последние годы пациенты с такой опухолью «молодеют».

Комар не подточит1
онкомаркер
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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На поздней стадии этот вид рака весьма устойчив к широко распространенным препаратам для химиотерапии — это повышает риски летального исхода. Поэтому научные коллективы по всему миру ищут препараты и схемы терапии, которые могут излечить это заболевание на разных стадиях. Ученые из подведомственного Минобрнауки Института цитологии РАН использовали для этих целей хлорохин. Им во время пандемии пытались лечить коронавирус, но он не показал должного эффекта.

— Мы разработали новую схему терапии рака прямой кишки на основе хлорохина. Сегодня он активно применяется медиками как препарат против малярии. Однако относительно недавно ученые выяснили, что это лекарство обладает противоопухолевыми свойствами. Кроме того, в терапии мы использовали соединение, названное CL-43, которое значительно повысило эффективность хлорохина. Эксперименты на опухолевых клетках прямой кишки человека показали действенность предложенной терапии, — рассказала «Известиям» научный сотрудник лаборатории защитных механизмов клетки ИНЦ РАН Алина Никотина.

Противоопухолевый усилитель

Соединение CL-43 относится к карденолидам — группе токсичных веществ, часть которых способна блокировать синтез белков теплового шока. Такие белки находятся в раковых клетках и могут повышать их устойчивость к химиотерапии. В 2018 году ученые ИНЦ РАН показали, что в отличие от других подобных веществ CL-43 отличается низкой токсичностью, а значит, может рассматриваться как потенциальный противоопухолевый агент.

Комар не подточит
химиотерапия
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Эксперименты по применению новой терапии проводились на клеточных линиях рака прямой кишки человека. Образцы предоставила Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ. Сначала ученые установили, что данные клеточные линии устойчивы к стандартным соединениям для химиотерапии. Затем они в режиме реального времени в течение нескольких суток отслеживали, как действует на раковые клетки хлорохин и какое влияние на его лекарственные свойства оказывает CL-43. Выяснилось, что лекарство способно уничтожать раковые клетки на разных стадиях болезни, а его применение совместно с CL-43 усиливает этот эффект на 20%.

— Предложенная нами терапия подтверждает эффективность хлорохина в качестве противоопухолевого препарата, причем мы показали это на клеточных линиях, полученных от пациентов с разной стадией развития рака. Его эффективность повышает CL-43, значит, в процессе химиотерапии возможно уменьшение дозировки препаратов, что, в свою очередь, уменьшит проявления побочных эффектов, — пояснила Алина Никотина.

С меньшей токсичностью

Рак толстой кишки — довольно частая патология: индивидуальный риск его развития достигает 5–6%. Ежегодно в мире диагностируется около 1 млн новых случаев, рассказал «Известиям» врач-онколог «Гута Клиник» Роман Евстратов. По его словам, пятилетняя выживаемость при этом заболевании составляет около 60% в развитых странах и менее 40% в государствах с ограниченными ресурсами.

Комар не подточит2
узи выявление рака
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Основываясь на результатах этой работы, можно сделать вывод, что определенный механизм приводит к эффективной гибели клеток рака толстой кишки пациента, устойчивых к стандартным противоопухолевым препаратам. Комбинация CL-43 и хлорохина привела к почти 100-процентной гибели популяции клеток колоректального рака разных стадий, что указывает на потенциальную возможность использования этой схемы в клинической практике, — уверен специалист.

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Примечательно, что для исследования использовались культуры опухоли с установленной лекарственной резистентностью к стандартным противоопухолевым препаратам.

— Результаты проведенного исследования очень обнадеживают, поскольку рак прямой кишки — одна из наиболее устойчивых к химиотерапии локализаций. Хлорохин прежде уже рассматривался в качестве противоопухолевого средства, однако его эффективность оказалась недостаточной, а токсичность в больших дозах высокой. Именно поэтому вызывает особый интерес исследование, проводимое в ИНЦ РАН. Тем не менее, прежде чем рассматривать такую комбинацию в качестве возможного способа лечения пациентов, требуется провести немало исследований, — сообщила «Известиям» врач-онколог, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Клинического центра Сеченовского университета Анастасия Фатьянова.

Сейчас доработка новой схемы терапии продолжается. В долгосрочной перспективе ученые займутся ее внедрением в широкую медицинскую практику, однако для этого потребуется проведение многолетних доклинических и клинических испытаний. Проект выполнен при поддержке Российского научного фонда. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Pharmaceuticals.

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