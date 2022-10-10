Благим атомом: как в России развивается ядерная медицина

В России активно развивается направление радионуклидной терапии и диагностики. Врачи применяют в работе искусственный интеллект и уникальные практики, добиваясь новых успехов в борьбе с раком. «Известия» выяснили, как ядерная медицина помогает лечить тяжелые заболевания и продлевать жизни самых сложных пациентов.

Новый уровень

В Институте ядерной медицины в Химках прошла научная конференция «Современная ядерная медицина». Врачи-онкологи, урологи, радиологи и химиотерапевты обсудили важные аспекты диагностики и лечения онкологии в России.

По словам директора медицинской службы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Жанны Дорош, сегодня в стране применяются качественные и инновационные методики лечения, быстрыми темпами развивается радионуклидная и лучевая диагностика, используется искусственный интеллект.

— Технологии в диагностике и лечении онкологических заболеваний вышли на новый уровень. Специалисты начали использовать двухфазовую систему выявления рака, которая помогает обнаружить заболевание на ранних стадиях не только у взрослых, но и у детей, — отметила она.

Врачи-радиологи Тамара Гелиашвили и Валерий Крылов рассказали о применении радионуклидной терапии при заболеваниях щитовидной железы и в лечении больных с метастазами в кости при раке простаты.

Благим атомом Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

По мнению Крылова, это направление ждет большое будущее: врачи уже научились спасать жизни некоторым пациентам с раком с метастазами, избавлять людей от мучительных болей и продлевать им жизнь — а ведь ядерная медицина в стране развивается не так давно, а особенно активно — только последнее десятилетие.

Ядерная медицина

Ядерная медицина — это раздел медицины, связанный с использованием радиоизотопов. Она предусматривает введение в организм небольших и безопасных доз препаратов, которые содержат радиоактивный материал и могут использоваться для диагностики и лечения различных заболеваний, в том числе рака.

В последнем случае врачи используют препараты, предназначенные для конкретных видов опухоли. Они подводят излучение прямо к пораженным клеткам, чтобы подавить рост новообразования, облегчить состояние пациента, а иногда и полностью излечить его. Радиофармпрепараты могут использоваться как для отдельных мишеней, так и для всего организма человека.

— Радионуклидная диагностика применяется на всех этапах ведения пациента. В отличие от рентгенологических или КТ-снимков, видно не структуру, а сами молекулы и их взаимодействие. Потому диагностику можно применять как на ранних этапах болезни, так и в процессе лечения, чтобы оценить его эффективность, — рассказывает «Известиям» заведующий отделением радионуклидной терапии МРНЦ имени Цыба, филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Валерий Крылов.

Благим атомом Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В лечении рака радионуклидная терапия чаще всего применяется на поздних этапах заболевания, когда опухоль уже метастазировала. Новые технологии позволяют врачам находить пораженные клетки с помощью радиоактивных изотопов и уничтожать их.

Ядерная медицина в России

Впервые радиоактивный йод в медицине применили еще в 1941 году: американский врач Сол Герц лечил пациента с заболеванием щитовидной железы. В России радиойодтерапию начали применять почти полвека спустя, с 1982 года в Медицинском радиологическом научном центре в Обнинске (тогда он назывался Институтом медицинской радиологии АМН СССР). Похожие центры в советские и постсоветские времена работали в Харькове, Минске и Гомеле.

— В Советском Союзе работала мощная госпрограмма по развитию применения изотопов в медицине. В то время в каждом онкодиспансере хотели сделать либо палату, либо блок, чтобы можно было лечить людей изотопами, — вспоминает Валерий Крылов.

Однако этим планам не суждено было сбыться: в апреле 1986 года произошла чернобыльская авария, которая перечеркнула многие планы по развитию изотопных проектов. Оно восстановилось значительно позже: ключевой точкой радиолог называет 2009 год, когда в России смягчили нормы радиационной безопасности.

Благим атомом Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— До этого пациент, получивший радиоактивный йод, должен был сидеть в специальной палате с отдельной системой вентиляции и канализации — до тех пор, пока уровень радиоактивности от него снизится до трех микрозивертов в час на расстоянии метра, а это достаточно долго. А еще раньше, в 80-х годах, нормы были еще строже: пациенты находились в изоляции по две недели, — вспоминает Крылов.

Вместе с нормами (сейчас уровень радиоактивности должен снизиться до 20 микрозивертов в час) поменялось и лечение: оно стало возможным амбулаторно и на дневном стационаре. Одновременно по всей стране стали создаваться центры ядерной медицины с «горячими» или «активными» койками: сейчас таких центров 13, а коек более 200. Большинство медучреждений находится в центральной части России, но они есть и на Урале (в Челябинске), и в Сибири (Красноярск).

Лечение йодом

Сегодня радиойодтерапия остается наиболее частым применением методов радионуклидной терапии. В первую очередь, ее применяют при раке щитовидной железы и тиреотоксикозе. В случае рака щитовидки терапия проводится только после удаления самого органа.

— Если у человека была опухоль в щитовидной железе и она успела дать метастазы, которые разлетелись по организму — попали в легкие или кости, нужно их как-то удалить. При этом опухоль нечувствительна ни к какой химиотерапии и к обычному облучению. Но, поскольку клетки принадлежали щитовидной железе, они тоже чувствительны к йоду и будут его заглатывать, — объясняет Валерий Крылов. — Это такая медицинская хитрость: нужно заставить клетки пробудиться, вызвать гормональный голод и обмануть их, введя вместо обычного йода радиоактивный.

Благим атомом Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В случае с тиреотоксикозом (гиперфункцией железы, опасной болезнью, способной привести к поражению сердца, нервной системы и других органов) у пациента появляется выбор: сделать операцию и удалить железу или пройти курс радиойодтерапии.

— Здесь лечение построено по другому принципу: не после операции, а вместо нее. Человеку дается строго отмеренное количество йода, которое выключает неправильно работающие клетки. Именно эта процедура считается лидирующей во всем мире, поскольку вариант с операцией несет больше рисков — к примеру, можно случайно повредить паращитовидную железу или возвратный гортанный нерв, — говорит радиолог.

Радионуклидная терапия часто применяется и при лечении больных с метастазами в кости: препараты накапливаются вокруг опухолевых клеток и блокируют их, не давая развиваться.

Новые методы

За последние годы в медицине появились и новые технологии лечения рака: радиотаргетная и радиолигандная терапия. Если йод — это природный таргетинг, то искусственные молекулы, как ПСМА (применяется при раке предстательной железы), уже созданы человеком для того, чтобы «доставить радиоактивный заряд в клетки опухоли», рассказывает Валерий Крылов.

Благим атомом Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Этот метод был создан после открытия особых молекул на поверхности клеток простаты — простатспецифических мембранных антигенов (ПСМА). Когда клетки перерождаются в раковые, концентрация ПСМА-рецепторов увеличивается. Остается только создать связующую молекулу (лиганд), которая распознает ПСМА-рецепторы и прикрепится к ним, и навесить на нее радиоактивный изотоп. Такой комплекс запускают в вену, лиганд по кровотоку находит опухоль, а радионуклид начинает ее разрушать.

— Процедура очень востребована, потому что рак предстательной железы находится на втором месте по онкологической заболеваемости у мужчин (после рака легкого). За последние 10 лет заболеваемость выросла более чем вдвое, — говорит собеседник «Известий».

Радионуклидные методы не относятся к первичной терапии — обычно к ним прибегают в случае, когда человек уже давно получает лечение, но опухоль перестает реагировать на препараты и продолжает расти. В некоторых случаях врачи могут спасти человеку жизнь — если речь идет, например, о раке щитовидной железы.

Однако при раке предстательной железы, особенно с метастазами, серьезным поражением скелета, говорить об излечении не получается. Можно только продлить человеку жизнь и избавить его от мучительных болей.

Благим атомом Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Что такое метастазы в кости? Это пытка: человек живет с ощущением того, что его кости разрываются изнутри, как будто в них вворачивают и выворачивают шурупы. Изначально врачи придумали остеотропную терапию, чтобы уменьшить боль пациентов, но сейчас появились препараты, которые реально тормозят процесс опухоли и продлевают жизнь на несколько лет, — заключает собеседник «Известий».

Ядерные перспективы

По мнению Валерия Крылова, радионуклидную терапию ждет большое будущее как в России, так и в мире: ее можно сравнить с высокоточным снайперским оружием, которое направлено строго в раковую клетку. При этом врачи и ученые могут экспериментировать: брать изотопы с более или менее мощным излучением, придумывать новые транспортные молекулы.

К одному из перспективных направлений относится векторная доставка: российские ученые разрабатывают схему химической доставки атома не просто в ткань, а в само ядро клетки, чтобы точно ее убить.

— У химиотерапии, как и у любого неспецифического препарата, есть обратная сторона — токсичность. А здесь ты можешь четко попасть в цель. Это возможность влияния не только на онкологические заболевания, но и на любой патологический процесс, — говорит радиолог.

Благим атомом Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

При этом, подчеркивает он, о замещении радионуклидной терапией других видов лечения (например, химиотерапии) речи не идет: всё всегда зависит от конкретной опухоли и того, к чему она чувствительна. Есть образования, для которых нет химиопрепаратов (рак щитовидной железы), а есть такие, для которых не существует радионуклидных препаратов (например, рак поджелудочной железы).