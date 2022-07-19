В четыре руки: в России впервые клипировали аневризму через нос

Клипирование аневризмы сосудов головного мозга через нос впервые в России провели врачи ЦКБ Управления делами президента. Это операция самого высокого, пятого, уровня сложности. Она спасает жизни пациентов, которым не подходят традиционные методы хирургического вмешательства. Чтобы провести ее, нужны годы обучения и слаженной работы. Нейрохирург Алан Царикаев и отоларинголог Ксения Клименко прооперировали таким способом двух пациенток, и обе пошли на поправку. Корреспондент «Известий» побеседовал с врачами, которые провели уникальные операции.

Пятый уровень

Аневризма — это выпуклость на стенке кровеносного сосуда, похожая на пузырь. Специалисты называют ее бомбой замедленного действия, особенно если она находится в мозгу. Патология порой годами бессимптомно развивается в организме человека, однако пораженный сосуд может разорваться в любой момент — и в этом случае высок риск смертельного исхода.

Чтобы спасти пациента врачи, как правило, проводят операции двух видов: эндоваскулярные, когда в сосуд вводят микрокатетер, чтобы установить стент или спираль, и микрохирургические, когда выполняется трепанация черепа и клипирование аневризмы.

Специалисты ЦКБ — нейрохирург Алан Царикаев и научный руководитель по отоларингологии Ксения Клименко — впервые в России клипировали аневризму через нос.

Операция проводилась в четыре руки, коллеги уже давно развивают это направление, рассказала Ксения Клименко.

— За рубежом таких врачей называют специалистами по хирургии основания черепа. В таких командах объединяются нейрохирурги и отоларингологи. Когда эта команда уже научилась слаженной работе, можно увеличивать сложность проводимых вмешательств. Операция по клипированию аневризмы через нос относится к последнему, пятому, уровню сложности, — объяснила она.

В четыре рукии Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Ксения Клименко и Алан Царикаев вместе учились проведению таких операций в США и мечтали однажды освоить пятый уровень сложности.

— Когда представился случай, мы с Ксенией решились и сделали сначала одну операцию в феврале, а потом, через месяц, еще одну. В итоге у нас два удачных оперативных вмешательства по аневризме базилярной артерии, — пояснил Алан Царикаев.

Клипировать аневризму через нос можно не каждому пациенту, для этого необходимы определенные условия.

— Аневризма должна быть расположена по направлению к основной пазухе носа. Чтобы при рассверливании ее можно было достать, — уточнил нейрохирург. — Есть случаи, когда применить другой доступ к аневризме уже невозможно.

Операция требует серьезной подготовки и мастерства со стороны обоих специалистов, добавила Ксения Клименко.

— Любая операция вызывает некоторое волнение, особенно сложная, которую выполняешь впервые, — рассказала она. — Мы должны были сделать отверстие на границе между носом и полостью черепа, где расположен мозг и очень богатое сосудистое сплетение. Прохождение этого участка — сложный этап. Дальше, когда мы выходим на саму аневризму, следует учитывать, что у нее очень тоненькая стенка. Если она разорвется во время операции, будет сильное кровотечение, поэтому каждое движение должно быть ювелирным. Я как лор-врач удерживала эндоскоп, позволяя нейрохирургу работать двумя руками, чтобы он точно наложил клипсу.

Одной из двух пациенток, прошедших через уникальную операцию, стала мама Светланы.

— Для мамы это была повторная операция, связанная с аневризмой сосудов головного мозга. Первая прошла в мае 2014 года, практически сразу после ее разрыва. Тогда ей эндоваскулярным способом поставили спираль. В январе этого года, спустя восемь лет, в центре Бурденко (Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. — «Известия») на обследовании МРТ обнаружили, что аневризма увеличилась в размере и снова есть вероятность ее разрыва, — рассказала Светлана.

В четыре рукии Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В центре пациентке предложили установить стент для укрепления сосудов эндоваскулярным способом, но процедуру отложили из-за отсутствия материалов.

— Я начала узнавать, можно ли сделать такую же операцию в других федеральных центрах. Мы оказались на приеме в ЦКБ у Алана Царикаева. После изучения записи МРТ нам предложили провести клипирование аневризмы микрохирургическим способом с проникновением через нос, — сказала Светлана. — Для нас, наверно, решающими стали слова доктора, что клипирование раз и навсегда устранит проблемы с аневризмой. Стенты могут оказаться более рискованными в нашем случае из-за возможности тромбирования и в целом процесса принятия их организмом.

Сегодня восстановление пациентки практически закончилось, рассказала ее дочь.

— На последнем обследовании нам сказали, что в носу все заживает хорошо. Через несколько месяцев планируем сделать МРТ, чтобы проверить, как обстоят дела с аневризмой, — уточнила Светлана.

Вторая пациентка, рассказали специалисты, тоже идет на поправку.

Альтернативный способ

— Наш коллега выполнил подобное клипирование двух сложно расположенных аневризм впервые в России. Обе операции прошли, по представленным данным, без интраоперационных осложнений, — рассказал Максим Кутин, старший научный сотрудник 8-го отделения Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.

Увеличение арсенала редких, сложных и опасных операций необходимо в основном для того, чтобы расширить горизонт применения той или иной методики, отметил он. Подобные операции предлагаются в редких случаях.

Операция, отметила Ксения Клименко, дает врачам возможность дополнительного доступа к аневризме в сложных случаях, когда другие варианты невозможны.

В четыре рукии Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Теперь мы можем рассматривать и такой вариант. Возможно, это можно поставить на поток, но требуется обучение — для работы через нос необходима профессиональная команда.

В ближайшее время ожидать большого числа таких операций не стоит, считает Алан Царикаев, первые два способа лечения аневризмы — эндаваскулярный и микрохирургический — всё же применяются чаще и более привычны медикам.

— Однако мне думается, что вместе с развитием технологий, 3D-эндоскопией мы постепенно будем получать новые, более совершенные варианты доступа, — сказал он. — Есть шансы, что это станет более массовым. Если, к примеру, западные страны перестанут поставлять нам материалы, необходимые для проведения операций эндоваскулярным методом. Своих у нас пока не производят, притом что этот метод был придуман именно в России.

Для российских нейрохирургов клипирование аневризмы через нос может стать альтернативным способом оперировать пациентов, добавил он.