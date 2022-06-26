Внутренняя безопасность: как ученые увеличат срок службы имплантатов

Российские и чешские ученые совместно разработали уникальные «умные» пленки, которые отталкивают от поверхностей грибки и бактерии. Технология наверняка найдет применение в медицине — новым материалом можно будет покрывать вживляемые в организм человека имплантаты и биосенсоры. Загрязнение этих устройств несет риски для жизни пациента, и в этой ситуации «умные» пленки выглядят решением проблемы, говорят медики. Более того, такие покрытия увеличат срок службы имплантатов. Однако часть опрошенных «Известиями» экспертов обратила внимание на не до конца изученное влияние на клетки человека некоторых используемых в пленках полимеров.

Прилип как грибок

Биомедицинская техника используется для лечения сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, применяется как средство дистанционного мониторинга жизненно важных параметров организма человека, в медицинской робототехнике. Например, имплантируемые устройства, работающие на принципе электростимуляции, используются для лечения пациентов с эпилепсией, болезнью Паркинсона, глухотой и при других патологических состояниях. Для создания такой техники используют метаматериалы — композиционные искусственно структурированные материалы с «настраиваемыми» свойствами, которые отсутствуют в природе.

Микроорганизмы — грибки и бактерии — способны изменить структурные и функциональные характеристики и даже разрушить полимерные материалы. Ученые из Института высокомолекулярных соединений (ИВС) РАН совместно с коллегами из Института макромолекулярной химии Чешской академии наук нашли способ решить эту проблему. Он позволит создавать абсолютно безопасные биосенсоры, имплантаты и другие вживляемые в организм устройства, которые будет служить пациенту гораздо дольше.

Внутренняя безопасность Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Как пояснили разработчики, особенно остро проблема загрязнения микроорганизмами стоит в области конструирования биоэлектрохимических устройств, в составе которых используются электропроводящие полимеры. Компоненты крови человека (как, например, сывороточный альбумин) при взаимодействии с имплантированной биоэлектроникой с течением времени могут вызвать неспецифическую адгезию — то есть «прилипание» микроорганизмов к устройству. А это, в свою очередь, вызывает сбои в их работе.

Избежать этого помогут специальные «умные» пленки, которые способны «отталкивать» разрушающие полимеры элементы за счет своих электрохимических свойств. Испытания на кишечной палочке показали, что «налипанием» бактерий можно управлять.

— Мы научились синтезировать композитные полиэлектролитные микросферы, содержащие в своей структуре электропроводящий полимер, и сделали на их основе «умные» пленки. Они показали свою эффективность в качестве противообрастающих покрытий, — рассказала «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории полимерных сорбентов и носителей для биотехнологии ИВС РАН Наталья Шевченко.

Научный проект находится в стадии разработки. Ученые уже изучили первые успешные полимерные пленки. Дальнейшие исследования продолжатся совместно с медиками.