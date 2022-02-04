Больная фантазия: что можно определить по группе крови

Всё большей популярностью в Сети пользуются разнообразные исследования, посвященные группам крови. Носителям одних советуют есть определенные продукты, других пугают склонностью к определенным заболеваниям. «Известия» поинтересовались у ученых, какую информацию стоит принять к сведению, а что не заслуживает внимания.

Что можно понять о человеке по группе крови

Тексты, которые касаются взаимосвязи группы крови с характером человека, его умственными способностями и необходимостью соблюдения диет, опрошенные «Известиями» врачи в один голос назвали «мусорными».

Врач-диетолог Ольга Лушкинова отмечает, что есть масса причин, когда пациенту нужно ограничить употребление сладкого. Например, его общее состояние здоровья, наличие заболеваний. Однако «меню по крови» она характеризует как недостоверные сведения.

Еще одна группа публикаций посвящена корреляции групп крови с вероятностью заболеть коронавирусом, онкологией, сахарным диабетом .

Доктор биологических наук из США Анча Баранова сообщила о статистической доказанности того, что люди с первой и третьей группами крови менее подвержены инфицированию коронавирусом и немного легче переносят болезнь.

Врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин в беседе с «Известиями» подтвердил, что существуют исследования о связи между группой крови и бактериальным составом индивида.

кровь Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Например, некоторые предполагают, что люди с нулевой группой крови (1-я) имеют меньшие риски развития сахарного диабета второго типа. Согласно другим, у людей с группой B (2-я) высокие риски развития артериальной гипертензии.

— В последнее время появляется много исследований о связи между группами крови и течением заболевания COVID-19. В ряде статей заявлялось о более высокой восприимчивости к нему у людей с группой крови А (2-я) и самой низкой у людей с группой 0 (1-я), но ни одна не смогла показать влияние на клинические исходы этой связи (меньшая или большая частота госпитализации, тяжесть течения и смертность), — говорит врач.

С вопросом о том, стоит ли доверять таким исследованиям, мы обратились к российским врачам.

— Нет никакой связи между заболеваниями и группами крови. Абсолютно никакой, — высказала «Известиям» свое мнение врач-гематолог Университетской клиники Медицинского научно-образовательного центра МГУ Светлана Бычкова.

— Есть действительно какая-то связь между группой крови и физиологическими единицами. Но это необязательно так будет, не означает, что если у человека вторая группа крови, то более высокая или низкая вероятность заболеть онкологией. Исследований действительно много, их стоит трактовать как статистическую подборку , — отметил заведующий гематологическим отделением Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента Сергей Шаманский.

Врач Ольга Лушникова объяснила, как следует читать научные медицинские статьи. Допустим, есть определенная территория, на которой долгое время живет определенный этнос с некими генетическими характеристиками. По итогам участия в исследовании выяснится, что в этой местности меньше болеют раком с разбивкой по группам крови. Но прямой зависимости не окажется, поскольку наложится ряд других более значимых элементов: экология, образ жизни (активный физический, если поселение сельское), наследственный фактор. Ученые непременно указывают подобные сведения в своих работах, и закрывать на них глаза нельзя.

Таким образом, исследования о восприятии коронавируса определенными группами крови в США желательно воспринимать как срез данных в конкретных штатах. В России же будет другая статистика. Чаще всего COVID-19 среди россиян подтверждается у граждан со второй группой крови. Но с примечанием, что она является самой распространенной в популяции.

Эксперты напомнили, что научные медицинские статьи следует оценивать как изложение гипотезы, которая может подтвердиться или быть опровергнутой.

— Часто подобные исследования ничем не заканчиваются. Не надо привязывать группу крови к каким-то заболеваниям. Вот есть книги о лечении пельменями, это же не находит никакого отклика с научной точки зрения, — сказал «Известиям» генетик Александр Резник.

Почему надо знать свою группу крови

Несмотря на скептицизм собеседников «Известий» относительно описанных исследований, все они сходятся во мнении: знать свою группу крови должны все граждане.

— Определение группы крови — это не только медицинская проблема, а социальная. Стратегическая вещь! Каждый человек должен ее знать. Поскольку происходят катаклизмы, люди попадают в аварии. Я вообще считаю, что при рождении должна определяться группа крови и направляться в единую базу. Это позволило бы, во-первых, в некоторых случаях спасти человеку жизнь, во-вторых, облегчить мероприятия, связанные с донорством, — отметила Светлана Бычкова.

кровь Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Александр Резник уверен, что не будет лишним указывать группу крови на своих документах, удостоверяющих личность . Такие записки можно приложить самостоятельно. Также законодательство позволяет заказать тест в поликлинике и попросить администрацию учреждения поставить соответствующую отметку в паспорте. Она будет размещена на предпоследней странице.

Власти на протяжении последних лет активно приглашают граждан становиться донорами.

— Дефицитов, когда больные не обеспечены кровью, — такого нет. Есть ли напряжение в работе службы крови — да. Иногда приходится прилагать усилия, чтобы закрыть текущие потребности, — говорит заведующий отделением переливания крови Центра хирургии им. Бакулева Алексей Купряшов.

Каждый россиянин при отсутствии противопоказаний может присоединиться к НМИЦ гематологии. Там берут анализы, на основании которых выясняют, позволяет ли здоровье помогать кровью согражданам. По мере необходимости сотрудники центра пригласят на процедуру. Она абсолютно безопасна.